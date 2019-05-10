Политика

США арестовали сухогруз КНДР за нарушение режима санкцийКоммерсантъ 14:56

Власти США арестовали северокорейский сухогруз Wise Honest по обвинению в нарушении международного режима санкций, сообщает пресс-служба Министерства юстиции США. Один из крупнейших сухогрузов Северной Кореи, использовался для незаконной отправки угля из КНДР и доставки тяжелой техники в страну.
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США арестовали сухогруз КНДР, перевозивший уголь

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США арестовали судно КНДР по обвинению в нарушении санкционного режима

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США арестовали судно КНДР по обвинению в нарушении режима санкций

ТАСС12:48
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Минфин США заподозрил Россию в манипулировании валютой

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Актер Максим Виторган в своем инстаграме ответил на обвинения в неуважении к ветеранам.
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Стартовали продажи обновленного кроссовера Honda BR-V

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Политика

Посол России в США напомнил о «братстве по оружию» в годы войны

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Сергей Доренко погиб в Москве после ДТП

Соболезнования родственникам Доренко в Twitter выразил мэр Москвы Сергей Собянин, назвавший его «неравнодушным человеком, любившим столицу и погибшем на вираже».
Обновлено в 13:56
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Скончался народный артист СССР Ариф Меликов

ИА «Ореанда-Новости» В столице Азербайджана Баку в возрасте 85 лет скончался народный артист СССР, лауреат Государственной премии Азербайджана, выдающийся советский и азербайджанский композитор Ариф Меликов.
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Экономика

Bloomberg предсказало Китаю крупнейший в истории дефолт

В 2019 году китайский рынок облигаций может столкнуться с крупнейшим дефолтом в своей истории в размере $13 трлн.
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Происшествия

Футболистов Кокорина и Мамаева приговорили к реальным срокам

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Мэр Харькова призвал горожан вернуть проспекту имя маршала Жукова

Мэр Харькова Геннадий Кернес призвал горожан посодействовать переименованию проспекта Петра Григоренко в проспект маршала Георгия Жукова, как ранее он и назывался.
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Политика

Лукашенко назвал причины непосещения главного парада Победы

Отсутствие приглашения из Москвы и праздничные мероприятия в Минске явились причиной неприезда президента Белоруссии Александра Лукашенко на парад Победы на Красной площади 9 мая, передает белорусское агентство БЕЛТА.
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ВВС уволила ведущего за оскорбление королевской семьи

Журналист отрицает, что сделал сообщение из расистских побуждений. "Об этом не было и мысли", - настаивает ведущий шоу Radio 5 Live.
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Политика

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Президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается называть Россию врагом и хочет наладить отношения с Москвой и Китаем.
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Пенсионер подал в суд на «Вулверхэмптон» из-за эмблемы

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Обновлено в 19:55
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Как ранее сообщили "РГ" в правительстве Сахалинской области, в 2019 году предусмотрено шесть туров российских групп в Японию и девять визитов японских делегаций на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп.
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Космос

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В Петербурге ищут сбежавшего павлина

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На параде в Нижнем Тагиле показали «фашиста» в клетке

Клетку с собаками и артистом, изображающим фашиста, провезли по улицам Нижнего Тагила после парада.
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Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100

Обновлено 07 мая в 13:07
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