Политика
США арестовали сухогруз КНДР за нарушение режима санкцийКоммерсантъ 14:56
Власти США арестовали северокорейский сухогруз Wise Honest по обвинению в нарушении международного режима санкций, сообщает пресс-служба Министерства юстиции США. Один из крупнейших сухогрузов Северной Кореи, использовался для незаконной отправки угля из КНДР и доставки тяжелой техники в страну.
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Происшествия
В Москве скончался Сергей Доренко
Обновлено в 17:56
Политика
Минфин США заподозрил Россию в манипулировании валютой
Минфин США может включить Россию в список стран, которые, по мнению Вашингтона, манипулируют своей валютой для достижения торговых преимуществ, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 19:40
Общество
Виторган ответил на обвинения в неуважении к ветеранам
Актер Максим Виторган в своем инстаграме ответил на обвинения в неуважении к ветеранам.
Обновлено в 20:42
Шоу-бизнес
Наталия Бочкарева открыла актерскую школу для детей
Всех желающих приглашаю на День открытых дверей "Школы-студии Наталии Бочкаревой". Наталия Бочкарева имеет два профильных образования.
Обновлено вчера в 18:00
Происшествия
В Лондоне в одной из мечетей произошла стрельба
Полиция Лондона в своём микроблоге Twitter сообщила, что в одной из мечетей столицы Великобритании был произведён выстрел из огнестрельного оружия.
Обновлено в 21:44
Армия и оружие
В Сети опубликовали кадры перехвата американского беспилотника
Пользователь Instagram Maxmpower разместил на своей странице видеозапись перехвата американского БПЛА, внешне напоминающего MQ-9 Reaper.
Обновлено в 11:54
Авто
Стартовали продажи обновленного кроссовера Honda BR-V
Компания Honda начала продажи обновленного бюджетного кроссовера BR-V, представленного на мотор-шоу в Джакарте пару недель назад.
Обновлено вчера в 22:35
Происшествия
Падение Сергея Доренко с мотоцикла попало на видео
Обновлено в 13:45
Происшествия
В результате непогоды в Москве пострадали 10 человек
Десять человек пострадали в Москве при падении деревьев от сильного ветра, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы столицы.
Обновлено в 11:13
Политика
Посол России в США напомнил о «братстве по оружию» в годы войны
Россия не делит победу над нацизмом "на свою и чужую" и ценит дух союзничества, который прошел закалку в годы войны, заявил посол в США Анатолий Антонов.
Обновлено в 18:44
Происшествия
Сергей Доренко погиб в Москве после ДТП
Соболезнования родственникам Доренко в Twitter выразил мэр Москвы Сергей Собянин, назвавший его «неравнодушным человеком, любившим столицу и погибшем на вираже».
Обновлено в 13:56
Культура
Скончался народный артист СССР Ариф Меликов
ИА «Ореанда-Новости» В столице Азербайджана Баку в возрасте 85 лет скончался народный артист СССР, лауреат Государственной премии Азербайджана, выдающийся советский и азербайджанский композитор Ариф Меликов.
Обновлено в 06:44
Экономика
Bloomberg предсказало Китаю крупнейший в истории дефолт
В 2019 году китайский рынок облигаций может столкнуться с крупнейшим дефолтом в своей истории в размере $13 трлн.
Обновлено в 02:23
Происшествия
Футболистов Кокорина и Мамаева приговорили к реальным срокам
Братьев Кокориных суд приговорил к полутора годам лишения свободы в колонии общего режима, Мамаев и Протасовицкий получили год и пять месяцев общего режима.
Обновлено вчера в 10:08
Космос
Россия пожаловалась NASA на запах спирта на МКС
Россия направила в NASA замечания из-за выброса изопропилового спирта в атмосферу МКС после стыковки к ней корабля Dragon-2, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 20:20
Политика
Мэр Харькова призвал горожан вернуть проспекту имя маршала Жукова
Мэр Харькова Геннадий Кернес призвал горожан посодействовать переименованию проспекта Петра Григоренко в проспект маршала Георгия Жукова, как ранее он и назывался.
Обновлено в 06:10
Политика
Лукашенко назвал причины непосещения главного парада Победы
Отсутствие приглашения из Москвы и праздничные мероприятия в Минске явились причиной неприезда президента Белоруссии Александра Лукашенко на парад Победы на Красной площади 9 мая, передает белорусское агентство БЕЛТА.
Обновлено в 09:00
Общество
ВВС уволила ведущего за оскорбление королевской семьи
Журналист отрицает, что сделал сообщение из расистских побуждений. "Об этом не было и мысли", - настаивает ведущий шоу Radio 5 Live.
Обновлено в 08:40
Политика
Трамп не считает Россию врагом и хочет поладить с ней
Президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается называть Россию врагом и хочет наладить отношения с Москвой и Китаем.
Обновлено в 13:49
Футбол
Пенсионер подал в суд на «Вулверхэмптон» из-за эмблемы
Пенсионер Питер Дэвис, которому уже больше 70 лет, утверждает, что он является автором эмблемы футбольного клуба английской Премьер-лиги «Вулверхэмптон», сообщает Sky Sports.
Обновлено в 14:45
Общество
Виторган призвал отказаться от празднования Дня Победы
Максим Виторган призвал отказаться от широкого празднования Дня Победы, поскольку, по мнению актера, нынешнему поколению отмечать "уже нечего".
Обновлено в 19:55
Путешествия
Японские туристы отправились на Курилы без виз
Как ранее сообщили "РГ" в правительстве Сахалинской области, в 2019 году предусмотрено шесть туров российских групп в Японию и девять визитов японских делегаций на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп.
Обновлено в 21:55
Космос
Телескопа Хаббл показал бескрайность Вселенной в одном фото
Телескоп Хаббл был и остается одним из самых мощных инструментов человечества для исследования Вселенной, даже спустя 29 лет после его эксплуатации.
Обновлено 07 мая в 14:43
Происшествия
В Петербурге ищут сбежавшего павлина
Обновлено в 18:31
Путешествия
Табличку с именами погибших в ЛНР детей установили на Эльбрусе
Памятный знак с именами детей, погибших в результате обстрелов самопровозглашённой Луганской народной республики, установили на одной из вершин Эльбруса, сообщил пресс-секретарь Федерации альпинизма и скалолазания ЛНР Алексей Шевченко.
Обновлено в 15:59
Общество
На параде в Нижнем Тагиле показали «фашиста» в клетке
Клетку с собаками и артистом, изображающим фашиста, провезли по улицам Нижнего Тагила после парада.
Обновлено в 16:25
Происшествия
Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100
Обновлено 07 мая в 13:07