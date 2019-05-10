Политика
США арестовали судно КНДР за нарушение санкционного режимаРЕН ТВ вчера в 14:39
США арестовали судно КНДР по подозрению в нарушении санкционного режима в отношении Пхеньяна. Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на американский Минюст, судно Wise Honest использовалось для перевозки угля из КНДР, а поставки угля из Северной Кореи находятся под санкциями ООН и Вашингтона.
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Происшествия
В Москве скончался Сергей Доренко
Обновлено вчера в 13:21
Футбол
Капелло составил сборную из игроков, которых он тренировал
Известный итальянский специалист Фабио Капелло составил символическую сборную из футболистов, которых ему довелось тренировать.
Обновлено в 04:44
Происшествия
Число жертв ДТП с троллейбусом в Дзержинске выросло до пяти
Число погибших при столкновении легкового автомобиля с троллейбусом в Дзержинске выросло до пяти человек.
Обновлено в 03:45
Происшествия
Сергей Доренко умер от разрыва аорты
Обновлено в 04:18
Общество
Грозы и дожди ожидают москвичей в пятницу
В пятницу, 10 мая погода в Москве будет дождливой, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:07
Путешествия
Составлен топ-10 самых популярных стран для отдыха летом
Стоит отметить, что цена авиабилетов в Грузию выросла на 9%, в Черногорию — на 7%. Стоимость поездки в Испанию, наоборот, снизилась на 6%. Также в рейтинг вошли Италия, Германия, Болгария, Казахстан, Молдавия, Киргизия и Азербайджан.
Обновлено в 04:37
Политика
Киев прокомментировал неявку России на трибунал по делу украинских моряков
Отсутствие РФ на публичных слушаниях в Международном трибунале по морскому праву по делу украинских моряков 10 мая не освобождает Москву от выполнения обязательного решения суда, заявила в пятницу пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко.
Обновлено в 05:01
Политика
Китай примет ответные меры на пошлины США
Власти Китая обещают принять ответные меры на резкое увеличение США ввозных пошлин на китайские товары.
Обновлено в 03:01
Недвижимость
Названы страны с самым дешевым жильем у моря
Топ-5 стран с самой доступной приморской недвижимостью по итогам первого квартала 2019 года составили Болгария, Турция, Черногория, Греция и Испания.
Обновлено вчера в 09:26
Спорт
Вяльбе: Устюгов решил свои проблемы со здоровьем
Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщила, что двукратный чемпион мира Сергей Устюгов решил проблемы со здоровьем и начнёт подготовку к новому сезону в плановом порядке.
Обновлено в 04:16
Космос
Россия пожаловалась в НАСА на запах спирта на МКС
После прибытия на МКС корабля Dragon-2 экипаж станции почувствовал 3 марта необычный запах.
Обновлено вчера в 20:18
Космос
Компания SpaceX провела неудачные испытания парашютной системы
Компания SpaceX провела испытания специальной парашютной системы, которое признали неудачным.
Обновлено вчера в 12:16
Шоу-бизнес
Появилось видео с новорожденным сыном Меган Маркл и принца Гарри
Журналисты впервые сняли герцогиню Сассекскую Меган Маркл и принца Гарри с новорожденным ребенком на видео.
Обновлено 08 мая в 08:30
Здоровье
Как попасть к врачу, если вы заболели на праздниках
На сайте администрации Великого Новгорода разместили график работы новгородских поликлиник и больниц в праздничные дни.
Обновлено в 04:19
Футбол
Мхитарян может пропустить финал Лиги Европы в Баку
Полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян может пропустить в финале Лиги Европы, который пройдет в Азербайджане.
Обновлено в 03:22
Политика
WSJ: адвокат Трампа намерен встретиться с Зеленским в Киеве
Адвокат президента США Рудольф Джулиани намерен посетить Киев, чтобы убедить новые украинские власти провести расследование, результаты которого могли бы быть полезны американскому лидеру Дональду Трампу.
Обновлено вчера в 23:43
Происшествия
Telegram-канал Mash сообщил об обысках в своей редакции
В офисе telegram-канала Mash идут обыски, сообщил главный редактор этого медиаресурса Максим Иксанов.
Обновлено вчера в 19:06
Происшествия
В Запорожье полицейские довели девочку до слез из-за советской символики
Полицейские в Запорожье довели до слез девочку, заставив ее снять пилотку с красной звездой.
Обновлено вчера в 20:52
Происшествия
Опубликовано видео момента аварии с Сергеем Доренко
Обновлено вчера в 15:41
Авто
В Италии продают кабриолет «Лада Нива» за 4000 евро
Внедорожник «Лада Нива», на базе которой, собственно, и сделан этот кабриолет, оснащен 1,6-литровым битопливным двигателем, работающим на бензине и сжиженном газе (метане).
Обновлено в 02:22
Финансы
Рубль в начале торгов 10 мая снижается к доллару и евро
На открытии торгов в пятницу, 10 мая, рубль незначительно снижается к доллару и евро.
Обновлено в 03:04
Происшествия
«Аэрофлот» отменил несколько рейсов на самолетах Superjet
Обновлено 08 мая в 14:35
Футбол
Какие матчи по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 28-го тура РПЛ
Напомним, что Зенит досрочно стал чемпионом после предыдущего тура. В матче с ЦСКА питерцам будет вручен кубок победителей РПЛ-2018/19.
Обновлено вчера в 19:01
Наука
В Индии археологи вскрыли гробницу возрастом 4 тысячи лет
Недалеко от гробницы обнаружили остатки четырех печей, черепки, обугленные кости и статуэтки животных.
Обновлено вчера в 09:04
Хоккей
Алексей Симаков завершил карьеру и стал тренером «Горняка»
Всего за екатеринбургский клуб Алексей 347 матчей, в которых набрал 178 (45+133) очков.
Обновлено в 03:44
Политика
На Украине разгорелся конфликт между главой новой церкви и Филаретом
На Украине произошел конфликт между главой новой Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифанием и почетным патриархом ПЦУ Филаретом.
Обновлено в 01:49
Путешествия
Конюхов впервые в истории пересек южную часть Тихого океана на веслах
Путешественник Федор Конюхов стал первым человеком в мире, переплывшим южную часть Тихого океана от Новой Зеландии до Чили на весельной лодке, сообщили РИА Новости в штабе экспедиции.
Обновлено в 04:18