Политика

США арестовали судно КНДР за нарушение санкционного режимаРЕН ТВ вчера в 14:39

США арестовали судно КНДР по подозрению в нарушении санкционного режима в отношении Пхеньяна. Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на американский Минюст, судно Wise Honest использовалось для перевозки угля из КНДР, а поставки угля из Северной Кореи находятся под санкциями ООН и Вашингтона.
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РЕН ТВвчера в 20:38

США арестовали судно КНДР по обвинению в нарушении режима санкций

ТАССвчера в 12:48
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