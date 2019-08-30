Польша, США и Украина в субботу подписали соглашение о сотрудничестве по поставкам природного газа.

Происшествия Россиянка впала в кому после купания в турецком бассейне Приехавшая на отдых в Турцию 19-летняя московская студентка впала в кому после купания в местном бассейне.

Происшествия В Подмосковье вертолет упал в реку Двухместный частный вертолет упал в реку Клязьма в подмосковном Долгопрудном, сообщили РИА Новости в МЧС.

Общество В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции В Москве завершилась несогласованная акция, организованная оппозиционерами. По данным полиции, в ней приняли участие порядка 750 человек.

Единоборства Хабиб Нурмагомедов: Фергюсон давно заслужил бой за титул Напомним, что 7 сентября в Абу-Даби Нурмагомедов проведет защиту титула в поединке с американцем Дастином Порье.

Происшествия Французский гонщик Формулы-2 Антуан Юбер скончался в результате аварии Французский гонщик команды Arden International Антуан Юбер скончался в результате аварии, которая произошла на втором круге первой гонки девятого этапа Формулы-2 – Гран-при Бельгии.

Политика ЦИК пожалуется на AP из-за интервью с Памфиловой Центризбирком России обратится в Общественную коллегию по жалобам на прессу из-за интервью, которое американское агентство Associated Press взяло у председателя ЦИК Эллы Памфиловой.

Кино В сеть утёк новый тизер «Хищных птиц» В Сеть слили украинский тизер-трейлер «Хищных птиц» до официальной премьеры. По ролику сразу видно, как Харли Квинн осточертели клоуны.

Политика Продавщица мороженого рассказала о встрече с Путиным и Эрдоганом Продавшая Владимиру Путину мороженое на Международном авиационно-космическом салоне девушка Екатерина Сафронова рассказала о встрече с президентом и объяснила, почему Путин подошел к ней второй раз.

Политика Глава фракции Зеленского назвал Луценко «акционером» подпольных казино Глава крупнейшей фракции Верховной рады Украины "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко является "акционером" сети подпольных казино.

Политика В Донецке открыли памятник первому главе ДНР Александру Захарченко Памятник первому главе Донецкой народной республики (ДНР) Александру Захарченко открыли в Донецке в годовщину его гибели.

Политика Британцы выйдут протестовать против приостановки работы парламента В субботу, 31 августа, в крупнейших городах Великобритании проходят митинги и демонстрации против решения премьер-министра страны Бориса Джонсона о приостановке работы парламента.

Общество Умер гендиректор Tez Tour Дмитрий Шершнев Генеральный директор туроператора Tez Tour Дмитрий Шершнев скоропостижно скончался, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на сообщение компании.

Общество На Востряковском кладбище открыли памятник Кобзону Памятник народному артисту СССР, депутату Госдумы Иосифу Кобзону открыли в четверг на Востряковском кладбище, где похоронен певец, депутаты во главе с председателем нижней палаты парламента Вячеславом Володиным почтили его память, сообщила пресс-служба ГД.

Музыка Филипп Киркоров не попал в фонограмму во время выступления Певец Филипп Киркоров, выступая на сцене "Новой волны", не попал в фонограмму. В Сети опубликовали видео, на котором виден конфуз Киркорова.

Наука В Эфиопии найдены останки австралопитека Учёные датировали окаменелости 3,78–3,8 миллиона лет назад и показали, что Anama Australopithecus не был предком Afar Australopithecus - эти два вида жили как минимум 100 тысяч лет в одно и то же время.

Авто Назван топ-5 самых популярных кроссоверов в мире В первом полугодии в мире было реализовано 441,6 тыс. единиц кроссоверов Toyota RAV4, что, согласно отчету агентства Focus2Move, делает японскую модель самой популярной в мире.

Происшествия При нападении под Лионом погиб один человек и шесть пострадали На юге Франции один человек погиб и шестеро пострадали в результате нападения двух неизвестных на станции метро в коммуне Виллёрбан недалеко от Лиона.

Футбол «Зенит» официально объявил о переходе Осорио Защитник португальского "Порту" Йордан Осорио перейдет в петербургский "Зенит". Информация об этом появилась на официальном сайте клуба.

Происшествия В квартиру студента Егора Жукова пришли с обыском Домой к студенту Высшей школы экономики Егору Жукову, арестованному по делу о массовых беспорядках, пришли с обыском.

Автоспорт Квят: что-то с машиной было совсем не так, были проблемы с подвеской Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят сообщил, что он не сумел показать в квалификации Гран-при Бельгии Формулы-1 результат выше 18-го из-за технических проблем с машиной.

Авто Что нельзя делать, если запотели окна? Главная ошибка водителей Вы же помните, что с рециркуляцией стекла порой запотевают даже тогда, когда на улице нет дождя.

Технологии В работе Twitter произошел сбой Пользователи из ряда стран жалуются на сбои в работе сервиса коротких сообщений Twitter, следует из данных сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.

Общество Россиянам пообещали ряд новшеств в сентябре 2019 года С 1 сентября россияне призывного возраста, имеющие право на получение отсрочки от службы в рядах российской армии, получают возможность добровольно отказаться от нее и пойти на службу.

Единоборства Джошуа дал совет Кэмпбеллу перед боем с Ломаченко Бывший чемпион мира в тяжёлом весе британец Энтони Джошуа дал совет своему соотечественнику Люку Кэмпбеллу перед титульным боем с украинцем Василием Ломаченко, который состоится 31 августа на стадионе O2 Arena в Лондоне.