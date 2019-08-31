Политика

РИА НовостиРИА НовостиСША, Украина и Польша подписали газовое соглашение

В подписанном соглашении говорится о сотрудничестве "в области реформ украинского газового рынка, инфраструктуры импорта природного газа Польши, украинской инфраструктуры хранения и экспорта американского сжиженного газа, а также развития газовых коннекторов в регионе".
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РИА Новости13:00

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