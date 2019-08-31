Политика
РИА НовостиСША, Украина и Польша подписали газовое соглашение
В подписанном соглашении говорится о сотрудничестве "в области реформ украинского газового рынка, инфраструктуры импорта природного газа Польши, украинской инфраструктуры хранения и экспорта американского сжиженного газа, а также развития газовых коннекторов в регионе".
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Общество
Россиянам пообещали ряд новшеств в сентябре 2019 года
С 1 сентября россияне призывного возраста, имеющие право на получение отсрочки от службы в рядах российской армии, получают возможность добровольно отказаться от нее и пойти на службу.
Газета.Ru 06:28
Общество
Умер друг Шварценеггера Франко Коломбо
78-летний итальянец был близким другом прославленного актера Арнольда Шварценеггера, вместе с которым снялся в ряде известных кинокартин.
Газета.Ru 09:44
Религия
Патриарх Варфоломей заманивает в ловушку русские общины Европы
Глава бывшего Западноевропейского экзархата приходов русской традиции архиепископ Хариупольский Иоанн (Реннето) получил отпускную грамоту от Константинопольского (Вселенского) патриарха Варфоломея.
Независимая газета 08:50
Происшествия
Вторая гонка «Формулы-2» в Бельгии отменена в память о Юбере
Организаторы «Формулы-2» отменили вторую гонку, которая должна была пройти в рамках этапа в Бельгии, в связи с гибелью французского пилота Антуана Юбера.
RT на русском 15:38
Космос
Российский космонавт с трудом включил робота Федора на МКС
Российский космонавт Алексей Овчинин столкнулся с трудностями при попытке включить его, сообщает РИА Новости со ссылкой на трансляцию переговоров космонавтов со специалистами Центра управления полетами (ЦУП), которую ведет НАСА.
Дождь вчера в 13:54
Политика
Офис Зеленского останется на старом месте
Администрация президента Украины Владимира Зеленского останется на улице Банковой в Киеве, так как более подходящего места найти не удалось, заявил её глава Андрей Богдан.
News.ru 14:51
Авто
Как остановить машину, если водитель потерял сознание
Многие паникуют, но следует взять ситуацию "в свои руки", успокоиться и действовать решительно. Остановить транспортное средство с МКПП.
SpeedMe 00:39
Здоровье
Медики: Туалетная бумага приводит к появлению анальных трещин и раку
Западные ученые рассказали о негативных последствиях использования туалетной бумаги.
Дни24 10:02
Футбол
Клуб РПЛ «перевел» защитника во вратари за двойное спасение ворот
Ранее 31 августа «Локомотив» дома уступил «Ростову» со счетом 1:2. В дополнительное время 26-летний Чернов дважды выручил свою команду: защитник вынес мяч с линии ворот после удара соперника, поле чего среагировал на добивание.
Lenta.ru 16:01
Армия и оружие
США нанесли удар по позициям террористов в районе Идлиба
Ранее телеканал Al-Mayadeen сообщил, что авиация западной коалиции во главе с США нанесла в субботу ракетный удар по штабу экстремистской группировки "Хорас ад-Дин" в окрестностях Идлиба.
ТАСС 13:43
Армия и оружие
Эрдоган: Турция ведет с РФ переговоры о поставках истребителей Су-57
Радио Sputnik вчера в 07:57
Происшествия
Житель Саратова убил своего двухмесячного ребенка
По данным следствия, днем 31 августа 26-летняя мать ребенка ушла в магазин, оставив дома двухлетнего сына и двухмесячную дочь с их 38-летним отцом.
ТАСС 14:36
Политика
Зеленский назвал «Северный поток – 2» угрозой всей Европе
Украинский лидер Владимир Зеленский назвал строительство газопровода «Северный поток – 2» неприемлемым.
Известия 09:09
Политика
Зеленского пригласят в Москву на 75-летие Победы
РИА Новости вчера в 10:54
Кино
Во внеконкурсной программе венецианского кинофестиваля состоялась мировая премьера фильма Алекса Гибни «Гражданин Х»
Как отмечает радио "Свобода", в названии фильма заключена игра слов, отсылающая к классическому фильму Орсона Уэллса "Гражданин Кейн" о жизни медиамагната.
Эхо Москвы 13:01
Единоборства
Александр Емельяненко назвал Харитонова другом Бориса Моисеева
Боец ММА Александр Емельяненко в очередной раз вступил в конфликт с Сергеем Харитоновым, публично назвав его «другом Бориса Моисеева».
Спорт-Экспресс 06:16
Политика
Зеленский пообещал не идти к Трампу с протянутой рукой
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу «1+1» рассказал, о чем собирается говорить с Дональдом Трампом в ходе первой встречи с главой Соединенных Штатов.
РБК 16:36
Музыка
Филипп Киркоров не попал в фонограмму во время выступления
Певец Филипп Киркоров, выступая на сцене "Новой волны", не попал в фонограмму. В Сети опубликовали видео, на котором виден конфуз Киркорова.
VSE42 Новости вчера в 22:19
Шоу-бизнес
52-летняя Рената Литвинова показала фигуру в купальнике
На свежеопубликованной фотографии звезда продемонстрировала завидную фигуру в ярко-красном купальнике, чем вызвала восторг многочисленных поклонников.
StarHit.ru 12:01
Общество
Назван способ снизить риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний
Регулярное добавление в рацион несоленых орехов снижает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ), говорится в исследовании, представленном на конгрессе Европейского общества кардиологов.
РИА Новости 11:17
Политика
Зеленский назвал самый сложный момент на посту президента
Как заявил Зеленский в интервью телеканалу «1+1», этим моментом был второй разговор с президентом России Владимиром Путиным после гибели четырёх украинских военных в Донбассе.
RT на русском 16:38
Футбол
Вадим Евсеев: «Один „Газпром“ обыграли, другой не смогли»
Постоянно меняем людей, то Будогосского, то Егорова, а воз и ныне там. Один Газпром обыграли до этого, второй Газпром не смогли.
Спорт-Экспресс 06:56
Армия и оружие
Десять человек погибли при атаке талибов в Афганистане
В результате погибли не менее десяти человек, еще несколько получили ранения, сообщает телеканал Tolo News.
РБК 13:11
Происшествия
Собака загрызла годовалого ребенка под Волгоградом
Годовалый ребенок погиб от укусов напавшей на него собаки в Нехаевском районе Волгоградской области, начата доследственная проверка.
Известия 10:42
Общество
В центре Москвы прошла несанкционированная акция протеста
В субботу, 31 августа, в центре Москвы состоялась несанкционированная акция протеста.
RT на русском 15:17
Теннис
Надаль вышел в четвертый раунд Открытого чемпионата США
РИА Новости 16:34
Экономика
Дерипаска рассказал рабочим ГАЗа о надвигающемся мировом кризисе
Бизнесмен сообщил рабочим, что санкции надолго и компании остается лишь бороться за продление лицензий Управления по контролю над иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США — дедлайна, до которого будет возможно совершать сделки с группой ГАЗ, не опасаясь действия санкций.
РБК вчера в 12:54