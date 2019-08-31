Политика

РИА НовостиРИА НовостиСША, Украина и Польша подписали газовое соглашение

В подписанном соглашении говорится о сотрудничестве "в области реформ украинского газового рынка, инфраструктуры импорта природного газа Польши, украинской инфраструктуры хранения и экспорта американского сжиженного газа, а также развития газовых коннекторов в регионе".
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Польша, Украина и США подписали соглашение о поставках газа

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Украина подписала газовое соглашение с Польшей и США

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Частицу Вечного огня от Могилы Неизвестного солдата передали Любляне

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Пассажирский автобус загорелся на Тверской в центре Москвы

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ФК «Ростов» обыграл «Локомотив» со счётом 1:2

По итогам игры ростовчане оказались на первом месте в чемпионате России.
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REGNUM 08:03
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