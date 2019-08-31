Политика
РИА НовостиСША, Украина и Польша подписали газовое соглашение
В подписанном соглашении говорится о сотрудничестве "в области реформ украинского газового рынка, инфраструктуры импорта природного газа Польши, украинской инфраструктуры хранения и экспорта американского сжиженного газа, а также развития газовых коннекторов в регионе".
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Происшествия
При падении вертолёта в Подмосковье погибли два человека
В результате падения вертолёта в Клязьминское водохранилище в Московской области погибли два человека.
RT на русском 15:03
Единоборства
Хорхе Линарес: Кэмпбелл может победить Ломаченко за счет длины рук
Экс-чемпион мира в трех весовых категориях Хорхе Линарес, встречавшийся с обоими участниками субботнего поединка за титулы WBA, WBO и WBC в легком весе между Василием Ломаченко и Люком Кэмпбеллом, полагает, что Ломаченко является в этом бою фаворитом, но и у Кэмпбелла при определенных условиях есть шансы на победу.
Allboxing.ru вчера в 04:08
Политика
Зеленский: Богдан был не прав, когда поехал в Сан-Тропе в День Украины
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что глава его офиса Андрей Богдан был не прав, когда поехал "гулять в Сан-Тропе" на День независимости страны.
РИА Новости 15:07
Общество
В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции
В Москве завершилась несогласованная акция, организованная оппозиционерами. По данным полиции, в ней приняли участие порядка 750 человек.
Вести.Ru 11:38
Политика
Зеленский рассказал о предстоящей встрече с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его третий разговор с президентом России Владимиром Путиным состоится во время нормандского саммита.
Газета.Ru 14:36
Политика
Министр энергетики США рассказал о санкциях из-за «Северного потока-2»
США, вероятно, наложат на Россию санкции из-за газопровода "Северный поток – 2". Об этом заявил министр энергетики США Рик Перри.
Московский Комсомолец 11:10
Политика
Зеленский заявил о необходимости принять закон о правах нацменьшинств
Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 31 августа, заявил о необходимости принять закон о правах национальных меньшинств в стране.
Известия 14:45
Общество
Метеорологи сообщили об опасном усилении урагана «Дориан»
Метеорологи сообщили об усилении до четвёртой степени из пяти возможных урагана «Дориан», который сейчас находится в 645 км от Багамских островов в Атлантическом океане.
RT на русском вчера в 21:37
Происшествия
Пострадавшая при посадке самолета в Подмосковье девочка прооперирована
Девочка, которая пострадала в результате аварийной посадки легкомоторного самолета в подмосковном Митино, перенесла трехчасовую операцию.
Российская газета 12:48
Происшествия
Сестра убитого в Башкирии годовалого мальчика рассказала о его гибели
Пятилетняя дочь Юлии Хабировой, признавшейся в убийстве годовалого сына, рассказала психологам об обстоятельствах трагедии.
Известия 08:59
Футбол
«Зенит» официально объявил о переходе Осорио
Газета.Ru 13:25
Политика
Частицу Вечного огня от Могилы Неизвестного солдата передали Любляне
Московский Комсомолец 06:10
Политика
В Донецке открыли памятник Захарченко
Бюст первому главе самопровозглашенной Донецкой народной республики Александру Захарченко открыли в Донецке на аллее героев в годовщину его гибели, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 03:56
Происшествия
Пассажирский автобус загорелся на Тверской в центре Москвы
Рейсовый автобус загорелся в центре Москвы на Тверской улице вблизи Пушкинской площади, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУП "Мосгортранс".
Интерфакс 14:33
Происшествия
При нападении под Лионом погиб один человек и шесть пострадали
На юге Франции один человек погиб и шестеро пострадали в результате нападения двух неизвестных на станции метро в коммуне Виллёрбан недалеко от Лиона.
RT на русском 12:06
Армия и оружие
Швеция может ввести новый налог из-за роста напряженности в отношениях с Россией
Правительство Швеции планирует обложить банки новым налогом, чтобы увеличить оборонный бюджет с 2022 года из-за напряженности в регионе Балтийского моря, пишет Bloomberg.
Forbes 11:32
Политика
МИД отреагировал на ситуацию на границе Грузии и Южной Осетии
Грузия своими действиями намеренно нагнетает напряженность на границе с Южной Осетией.
Газета.Ru вчера в 21:00
Авто
Назван топ-5 самых популярных кроссоверов в мире
В первом полугодии в мире было реализовано 441,6 тыс. единиц кроссоверов Toyota RAV4, что, согласно отчету агентства Focus2Move, делает японскую модель самой популярной в мире.
32CARS.ru 04:15
Политика
Продавщица мороженого рассказала о встрече с Путиным и Эрдоганом
Девушка, которая продала мороженое президентам России и Турции на авиасалоне МАКС, рассказала НТВ (программа "Центральное телевидение") о том, почему уже второй раз продает сладкое лакомство Владимиру Путину.
Российская газета 11:29
Политика
Зеленский назвал «Северный поток-2» угрозой для всей Европы
Евразия Daily 09:17
Армия и оружие
СМИ: индийские пилоты на МАКС-2019 испытали в воздухе истребитель МиГ-35
Летчики ВВС Индии совершили полеты на истребителе МиГ-35 во время авиационно-космического салона МАКС-2019 в Жуковском, а также получили возможность познакомиться с новейшим истребителем Су-57Э.
ТАСС 14:30
Культура
В Петербурге скончался художник Сергей Ковальский
В Петербурге на 72-м году жизни скончался художник и сооснователь арт-центра «Пушкинская-10» Сергей Ковальский.
Коммерсантъ Санкт-Петербург 06:41
Футбол
ФК «Ростов» обыграл «Локомотив» со счётом 1:2
По итогам игры ростовчане оказались на первом месте в чемпионате России.
Аргументы и Факты - Ростов-на-Дону 11:48
Политика
Россия выплатит долг по взносам в Совет Европы за 2017-2018 годы
Российская Федерация выплатит задолженность по членским взносам в Совет Европы за 2017 и 2018 годы в размере 54,6 миллиона евро.
Парламентская газета 29 августа в 08:59
Политика
Кадыров рассказал о встрече с Путиным
Глава Чечни Рамзан Кадыров поблагодарил президента России Владимира Путина.
Lenta.ru 12:35
Армия и оружие
Армия Израиля повысила готовность на северной границе
«В течение прошлой недели сухопутные силы, авиация, флот и разведывательные силы повысили свою готовность к различным сценариям в северном командном районе и в 91-й территориальной дивизии», — сообщила пресс-служба армии Израиля.
РБК 15:14
Футбол
Дмитрий Сычев возобновил карьеру и будет играть за «Пюник»
Бывший форвард московского футбольного клуба «Локомотив» и сборной России по футболу Дмитрий Сычев возобновил свою игровую карьеру, подписав контракт с армянским клубом «Пюник», сообщает 31 августа «Чемпионат».
REGNUM 08:03