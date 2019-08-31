В подписанном соглашении говорится о сотрудничестве "в области реформ украинского газового рынка, инфраструктуры импорта природного газа Польши, украинской инфраструктуры хранения и экспорта американского сжиженного газа, а также развития газовых коннекторов в регионе".

Общество Магнитная буря накроет Землю 1 сентября «Ожидается, что 31 августа и 2 сентября геомагнитное поле будет возмущенным, а в первый день календарной осени возможны магнитные бури уровня G1-G2 – малые и средние магнитные бури», — говорится в сообщении.

Происшествия Число жертв стрельбы в Техасе увеличилось до пяти Число жертв стрельбы в Техасе увеличилось до пяти, стрелок ликвидирован, сообщает телеканал Fox 4 со ссылкой на представителя полиции.

Происшествия В Башкирии мать пропавшего годовалого сына призналась в его убийстве Следственные органы Башкирии задержали по подозрению в убийстве 28-летнюю мать найденного мертвым младенца, сообщили в СУ СК России по региону.

Единоборства Поветкин победил Фьюри единогласным решением судей Поветкин прессинговал оппонента и был немного точнее. Фьюри сбивал атаки россиянина клинчами, а сам в основном атаковал прямыми ударами.

Политика Польша решила продавать закупаемый в США газ Украине Польская нефтегазовая компания PGNiG решила продавать сжиженный природный газ (СПГ), закупаемый в США, Украине.

Шоу-бизнес Виктория Боня вместе с дочерью уехала из Монако Актриса и ведущая Виктория Боня уехала из Монако. Вместе с ней уехала и ее дочь Анджелина-Летиция.

Технологии Хакеры взломали аккаунт основателя соцсети Twitter Джека Дорси В пресс-службе социальной сети Twitter подтвердили факт взлома аккаунта хакерами. В данный момент проводится расследование случившегося.

Музыка Филипп Киркоров не попал в фонограмму во время выступления Певец Филипп Киркоров, выступая на сцене "Новой волны", не попал в фонограмму. В Сети опубликовали видео, на котором виден конфуз Киркорова.

Происшествия Тела погибших при ЧП с вертолётом в Подмосковье подняты на поверхность В МЧС сообщили о поднятии на поверхность тел двух человек, которые погибли при крушении вертолёта в Клязьминское водохранилище в Московской области.

Политика Меркель рассказала о планах после ухода с поста канцлера Канцлер Германии Ангела Меркель в ходе выступления в Высшей школе менеджмента в Лейпциге рассказала о планах после ухода со своего поста.

Политика В МИДе Польши заявили о несоответствии России «исторической правде» Заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк рассказал, почему Россия не приглашена на мероприятия, посвященные годовщине начала Второй мировой войны.

Политика Россия на месяц становится председателем в Совбезе ООН Председательство в Совете Безопасности ООН с воскресенья на месяц переходит к России.

Шоу-бизнес Младшая сестра Ким Кардашьян накачала себе губы-вареники Младшая сестра Ким Кардашьян Хлои в свои 35 лет сделала уже несколько пластических операций, изменив себя до неузнаваемости.

Шоу-бизнес Алла Пугачева показала стройные ноги на свидании с супругом Ничего особенного – многие наверняка скажут, увидев фотографии Аллы Пугачевой. Артистка всего-навсего показала свои стройные ноги.

Политика Зеленский: Разговор с Путиным стал самым сложным в моем президентстве Укранский лидер Владимир Зеленский признался, что второй разговор с российским президентом Владимиром Путиным после гибели четырех украинцев в Донбассе был самым сложным в его президентстве.

Театры Поэму Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» впервые перевели на иврит Текст поэмы будет представлен артистами театра "Гоголь центр" в одноименной постановке на первых гастролях театра в Израиле.

Общество Ураган «Дориан» в Атлантике усилился до третьей категории Урагану «Дориан», усилившемуся в Атлантическом океане, присвоена третья категория, сообщает 30 августа Национальный центр США по наблюдению за ураганами.

Теннис Надаль вышел в четвертый круг US Open Испанский теннисист Рафаэль Надаль (2 место рейтинга) вышел в четвертый раунд Открытого чемпионата США (US Open), обыграв корейца Чон Хёна (170).