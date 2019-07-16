Агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленных представителей США сообщает, что на переговорах с Россией в Женеве может быть рассмотрен трехсторонний американо-российско-китайский ядерный договор. Новое соглашение должно ограничивать применение ядерного оружия.

США, Россия и Китай могут заключить трехсторонний ядерный договор

Армия и оружие Пакистан открыл свое воздушное пространство для гражданской авиации Пакистан открыл свое воздушное пространство для гражданских самолетов через несколько месяцев ограничений из-за конфликта с Индией, сообщает Times of India.

Общество В России появится ГОСТ для фотосессий младенцев В России появится государственный стандарт на фотосессии для новорожденных. Он начнет действовать в 2020 году.

Происшествия 19-летнего американца обвинили в изнасиловании в Геленджике Ведомство установило, что инцидент произошел в ночь на 13 июля 2019 года, когда гражданин США пригласил в номер отеля в селе Дивноморском 16-летнего подростка и молодую девушку, где молодые люди ее изнасиловали.

Экономика Bloomberg: Венесуэла на прошлой неделе продала золото на сумму $40 млн Власти Венесуэлы продали за прошлую неделю золота на сумму $40 млн, несмотря на действующие санкции Соединенных Штатов.

Наука Пользование компьютером и рукоделие препятствуют развитию деменции Команда выясняла, какие занятия стимулируют умственную деятельность в среднем и пожилом возрасте.

Политика Украинский депутат рассказал о гостеприимной России Сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович прокомментировал свою поездку в Россию.

Политика В России отреагировали на санкции ЕС против Турции Ранее сообщалось, что ЕС одобрил наказание Турции санкциями. До этого стало известно, что в Кипре нашли месторождения газа.

Общество На Чукотке полыхают природные пожары на площади в 14 тысяч гектаров Природные пожары на площади почти 14 тысяч гектаров полыхают на Чукотке, сообщает региональный главк МЧС.

Армия и оружие Бойцы ВСУ случайно уничтожили позиции своих войск в Донбассе Украинские военные по ошибке уничтожили позиции собственных сослуживцев в Донбассе, когда пытались применить новый вид вооружения.

Политика Зеленскому посоветовали дать Донбассу особый статус и забыть о НАТО «Пока граждане Украины в своём большинстве не просто скажут, что они за мир, а признают, что мир в любом случае будет ценой уступок, например отказа от НАТО, особого статуса Донбасса, и что это всё уступки приемлемые, мы от этого не станем беднее», — заявил Волошин.

Финансы Аналитик Bloomberg предсказал падение рубля к концу года Польский аналитик Ярослав Косатый, предсказавший рост курса рубля во втором квартале, спрогнозировал падение российской валюты на 9% к концу года, сообщает Bloomberg.

Транспорт Участки путей метро оснастили технологией по уменьшению шума Столичная подземка оборудовала участки путей 11 линий инновационной технологией, которая позволяет уменьшить вибрацию и уровень шума с 80 до 72 децибел.

Спорт Собака Загитовой поучаствовала в #BottleCapChallenge Собака спортсменки Масару породы акита-ину открыла бутылку лапой. Россиянке подарили щенка после победы на Играх-2018 в Пхенчхане.

Политика МИД ответил на призыв Евросоюза сохранить ДРСМД В МИД прокомментировали призыв Евросоюза к России сохранить Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Политика Бастрыкин предложил вернуть в УК конфискацию имущества коррупционеров Чтобы власти могли эффективнее возмещать нанесенный государству ущерб от коррупционных преступлений, в качестве дополнительной меры нужно ввести для коррупционеров такой вид наказания, как конфискация имущества.

Политика Британия не отправит Ассанжа в страну со смертной казнью Заместитель главы МИД Британии Алан Данкан заявил, что страна не выдаст основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа государствам, практикующим смертную казнь.

Политика Зеленский пообещал наказание водителям кортежа после ДТП с детьми Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что сотрудники управления государственной охраны (УГО), спровоцировавшие ДТП в Запорожской области, не смогут избежать наказания.

Политика МИД Грузии прокомментировал инцидент на границе с Азербайджаном Ранее в МИД Азербайджана сообщили, что жители Грузии нарушили границу с Азербайджаном и совершили нападение на пограничный наряд, в связи с инцидентом посол Грузии был вызван в внешнеполитическое ведомство.

Наука Первая в мире вакцина, разработанная ИИ, выпущена в Австралии В Австралии выпущена новая вакцина против гриппа, которая была создана обучившимся искусственным интеллектом (ИИ).

Экономика В России резко выросло число вакансий в сфере транспорта и логистики Число вакансий по сравнению с первым полугодием 2018 года в общей сложности выросло на 9%. Самый большой рост показала сфера транспорта и логистики.

Происшествия Тройное убийство совершено в Липецкой области По предварительным данным, убийство было совершено днём 14 июля сожителем хозяйки квартиры.

Общество Дайверы сделали фото медузы размером с человека Британские дайверы обнаружили в районе побережья Корнуолл гигантскую медузу размером с человеческий рост.

Происшествия Криминального авторитета Шишкана арестовали на два месяца Арестованного подозревают в занятии высшего положения в преступной иерархии Криминального авторитета Олега Медведева (до смены фамилии – Шишканова), известного также как Шишкан, арестовали на два месяца, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Басманного суда Москвы Юнону Цареву.