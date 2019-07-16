Политика

США, Россия и Китай могут заключить трехсторонний ядерный договорВести.Ru вчера в 20:58

Агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленных представителей США сообщает, что на переговорах с Россией в Женеве может быть рассмотрен трехсторонний американо-российско-китайский ядерный договор. Новое соглашение должно ограничивать применение ядерного оружия.
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США, по некоторым данным, готовы предложить новый договор по ядерному оружию

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США задумали предложить России новый ракетный договор

Lenta.ruвчера в 20:40

США предложат России обсудить в Женеве идею ядерного договора с Китаем

РБКвчера в 17:33

СМИ узнали о намерении США обсудить с Россией трехстороннюю ядерную сделку

РИА Новостивчера в 19:42

США предложат России новый договор по ядерному оружию

Газета.Ruвчера в 19:34

СМИ: США не ожидают «прорыва» относительно ДРСМД в Женеве

RT на русскомвчера в 19:48

Reuters: США намерены обсудить с Россией трехстороннее соглашение по ядерному оружию

ТАССвчера в 20:08
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Армия и оружие

Пакистан открыл свое воздушное пространство для гражданской авиации

Пакистан открыл свое воздушное пространство для гражданских самолетов через несколько месяцев ограничений из-за конфликта с Индией, сообщает Times of India.
Обновлено в 01:28
Общество

В России появится ГОСТ для фотосессий младенцев

В России появится государственный стандарт на фотосессии для новорожденных. Он начнет действовать в 2020 году.
Обновлено в 00:34
Происшествия

19-летнего американца обвинили в изнасиловании в Геленджике

Ведомство установило, что инцидент произошел в ночь на 13 июля 2019 года, когда гражданин США пригласил в номер отеля в селе Дивноморском 16-летнего подростка и молодую девушку, где молодые люди ее изнасиловали.
Обновлено вчера в 15:33
Экономика

Bloomberg: Венесуэла на прошлой неделе продала золото на сумму $40 млн

Власти Венесуэлы продали за прошлую неделю золота на сумму $40 млн, несмотря на действующие санкции Соединенных Штатов.
Обновлено вчера в 23:22
Наука

Пользование компьютером и рукоделие препятствуют развитию деменции

Команда выясняла, какие занятия стимулируют умственную деятельность в среднем и пожилом возрасте.
Обновлено вчера в 02:53
Армия и оружие

В Госдуме прокомментировали возможность провокаций у Крымского моста

Обновлено вчера в 12:50
Политика

Украинский депутат рассказал о гостеприимной России

Сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович прокомментировал свою поездку в Россию.
Обновлено вчера в 23:20
Политика

В России отреагировали на санкции ЕС против Турции

Ранее сообщалось, что ЕС одобрил наказание Турции санкциями. До этого стало известно, что в Кипре нашли месторождения газа.
Обновлено вчера в 20:51
Общество

На Чукотке полыхают природные пожары на площади в 14 тысяч гектаров

Природные пожары на площади почти 14 тысяч гектаров полыхают на Чукотке, сообщает региональный главк МЧС.
Обновлено вчера в 23:45
Армия и оружие

Бойцы ВСУ случайно уничтожили позиции своих войск в Донбассе

Украинские военные по ошибке уничтожили позиции собственных сослуживцев в Донбассе, когда пытались применить новый вид вооружения.
Обновлено вчера в 23:58
Политика

Зеленскому посоветовали дать Донбассу особый статус и забыть о НАТО

«Пока граждане Украины в своём большинстве не просто скажут, что они за мир, а признают, что мир в любом случае будет ценой уступок, например отказа от НАТО, особого статуса Донбасса, и что это всё уступки приемлемые, мы от этого не станем беднее», — заявил Волошин.
Обновлено вчера в 22:53
Финансы

Аналитик Bloomberg предсказал падение рубля к концу года

Польский аналитик Ярослав Косатый, предсказавший рост курса рубля во втором квартале, спрогнозировал падение российской валюты на 9% к концу года, сообщает Bloomberg.
Обновлено вчера в 23:54
Общество

Росконтроль назвал марки опасного для здоровья куриного мяса

Обновлено вчера в 04:47
Транспорт

Участки путей метро оснастили технологией по уменьшению шума

Столичная подземка оборудовала участки путей 11 линий инновационной технологией, которая позволяет уменьшить вибрацию и уровень шума с 80 до 72 децибел.
Обновлено в 00:40
Музыка

«Синий иней» и «Белые розы»: Уральские заключенные записали каверы на песни 80-х годов

Обновлено в 00:32
Спорт

Собака Загитовой поучаствовала в #BottleCapChallenge

Собака спортсменки Масару породы акита-ину открыла бутылку лапой. Россиянке подарили щенка после победы на Играх-2018 в Пхенчхане.
Обновлено вчера в 17:03
Политика

МИД ответил на призыв Евросоюза сохранить ДРСМД

В МИД прокомментировали призыв Евросоюза к России сохранить Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Обновлено вчера в 12:28
Политика

Бастрыкин предложил вернуть в УК конфискацию имущества коррупционеров

Чтобы власти могли эффективнее возмещать нанесенный государству ущерб от коррупционных преступлений, в качестве дополнительной меры нужно ввести для коррупционеров такой вид наказания, как конфискация имущества.
Обновлено в 01:31
Политика

Британия не отправит Ассанжа в страну со смертной казнью

Заместитель главы МИД Британии Алан Данкан заявил, что страна не выдаст основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа государствам, практикующим смертную казнь.
Обновлено в 00:11
Политика

Зеленский пообещал наказание водителям кортежа после ДТП с детьми

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что сотрудники управления государственной охраны (УГО), спровоцировавшие ДТП в Запорожской области, не смогут избежать наказания.
Обновлено вчера в 11:37
Политика

МИД Грузии прокомментировал инцидент на границе с Азербайджаном

Ранее в МИД Азербайджана сообщили, что жители Грузии нарушили границу с Азербайджаном и совершили нападение на пограничный наряд, в связи с инцидентом посол Грузии был вызван в внешнеполитическое ведомство.
Обновлено вчера в 18:45
Наука

Первая в мире вакцина, разработанная ИИ, выпущена в Австралии

В Австралии выпущена новая вакцина против гриппа, которая была создана обучившимся искусственным интеллектом (ИИ).
Обновлено 13 июля в 11:06
Армия и оружие

ВВС США собрались защитить «Зону 51» от штурма

Обновлено в 01:31
Происшествия

Спасатели обнаружили тело еще одного утонувшего в реке Лене ребенка

Обновлено вчера в 22:24
Экономика

В России резко выросло число вакансий в сфере транспорта и логистики

Число вакансий по сравнению с первым полугодием 2018 года в общей сложности выросло на 9%. Самый большой рост показала сфера транспорта и логистики.
Обновлено в 01:31
Происшествия

Тройное убийство совершено в Липецкой области

По предварительным данным, убийство было совершено днём 14 июля сожителем хозяйки квартиры.
Обновлено вчера в 15:45
Происшествия

В Москве девушка умерла во время массажа

Обновлено вчера в 13:10
Общество

Дайверы сделали фото медузы размером с человека

Британские дайверы обнаружили в районе побережья Корнуолл гигантскую медузу размером с человеческий рост.
Обновлено вчера в 22:35
Происшествия

Криминального авторитета Шишкана арестовали на два месяца

Арестованного подозревают в занятии высшего положения в преступной иерархии Криминального авторитета Олега Медведева (до смены фамилии – Шишканова), известного также как Шишкан, арестовали на два месяца, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Басманного суда Москвы Юнону Цареву.
Обновлено вчера в 14:24
Политика

Политологи составили рейтинг устойчивости губернаторов

Холдинг "Минченко Консалтинг" подготовил новый рейтинг устойчивости губернаторов "Госсовет 2.0".
Обновлено вчера в 17:04
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