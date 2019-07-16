Политика
США намерены обсудить с Россией трехстороннюю ядерную сделкуИзвестия вчера в 21:59
Представители США на переговорах с Россией в Женеве в среду, 17 июля, намерены обсудить возможный трехсторонний договор по ядерному оружию с Китаем. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленных представителей США.
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с чего всё началось
Ранее агентство Рейтер сообщило, что представители США на переговорах с РФ в Женеве в среду хотят обсудить возможность нового соглашения по ядерному оружию, включающего КНР.РИА Новости04:20
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Происшествия
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Армия и оружие
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Армия и оружие
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Происшествия
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Как сообщает информационное издание Oprah Magazine, Меган Маркл и Гарри провели теплую встречу с певицей Бейонсе, которая записала саундтрек к фильму.
Обновлено вчера в 01:25
Армия и оружие
Десятый самолет с компонентами С-400 прибыл в Турцию
Обновлено в 02:55
Политика
Сегодня на Украине вступил в силу закон о государственном языке
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Обновлено в 03:48
Технологии
Маркетплейс Goods ввел опцию покупки товаров в офлайн-магазинах
Новый сервис от маркетплейса Goods работает по принципу click&collect, то есть, позволяет приобретать товары непосредственно из офлайн-магазинов, однако выбирать и заказывать их в режиме онлайн.
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Политика
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Политика
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Обновлено вчера в 10:44
Политика
Турция ответила на санкции Евросоюза
Анкара продолжит добычу углеводородов в Средиземном море, несмотря на решение Евросоюза приостановить диалог на высоком уровне, передает Anadolu заявление МИД.
Обновлено в 02:06
Политика
Политологи составили рейтинг устойчивости губернаторов
Холдинг "Минченко Консалтинг" подготовил новый рейтинг устойчивости губернаторов "Госсовет 2.0".
Обновлено вчера в 17:04
Политика
Почему рейтинг партии Зеленского снижается перед выборами в Раду
Рейтинг партии Владимира Зеленского «Слуга народа» снижается в преддверии досрочных выборов в Раду.
Обновлено вчера в 18:16
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Имя было подходящее, так как AMD использует имена звёзд: Polaris (полярная звезда; альфа Малой Медведицы), Vega (альфа Лиры), Navi (гамма Кассиопеи), Arcturus (альфа Волопаса).
Обновлено в 01:20
Интернет
Microsoft превратит все ПК с Windows в смарт-колонки
Microsoft готова превратить компьютеры с Windows 10 в полные аналоги смарт-колонок.
Обновлено в 02:02
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Против московского судьи в отставке разрешили возбудить уголовное дело
Столичная квалификационная коллегия судей согласилась на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Кузьминского суда Москвы в отставке Руслана Якубаева по подозрению в получении взятки, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель Мосгорсуда Ульяна Солопова.
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Жители сразу трех городов жалуются на запах газа на улице
Сегодня ночью жители Кировграда, Верхнего Тагила и поселка Нейво-Рудянка в Свердловской области пожаловались на сильный запах газа.
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В Кургане родители боятся за здоровье детей из-за ремонта поликлиники
Родители восьми тысяч курганских детей переживают из-за ремонта детской поликлиники на улице Карбышева, 5. По их мнению, это может вызвать большие трудности в лечении детей.
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Армия и оружие
Stratfor назвала «слабые стороны» C-400
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Обновлено вчера в 17:45
Происшествия
В Петербурге из квартиры юриста украли валюту и украшения на 19,5 млн
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Общество
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Обновлено в 02:55
Энергетика
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