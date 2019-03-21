Экономика
СП выявила в проектах Минкульта РФ плохой контроль за госрасходамиREGNUM 04:38
Всего контрольный экономический ущерб и риски ущерба оценены почти в 57 млн рублей. Счётная палата России отметила, что Министерство культуры РФ формально относится к контролю того, как тратятся бюджетные деньги. Обо всех нарушениях СП планирует сообщить в Генеральную прокуратуру.
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Футбол
Фернандо вернулся в расположение «Спартака» после травмы
Обновлено в 08:43
Кино
Церемония прощания с Марленом Хуциевым завершилась
В столице простились с выдающимся кинорежиссером Марленом Хуциевым. Церемония прощания проходила в Центральном доме кинематографистов.
Обновлено в 06:30
Общество
Владельца магазина, раздававшего продукты бесплатно, не оштрафуют
В связи с появившейся в СМИ информации о бесплатной раздаче продуктов питания с истёкшими сроками годности Управлением Роспотребнадзора по Свердловской области было возбуждено административное расследование в магазине «Жизньмарт» (ООО «Кушать надо вкусно и полезно, а не как сейчас в магазинах», г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 90).
Обновлено вчера в 14:58
Здоровье
В Москве применят новую вакцину от туберкулеза
Власти Москвы заявили, что столица готова одной из первых применить новую российскую вакцину от туберкулеза, которая в настоящее время проходит клинические испытания.
Обновлено в 09:11
Происшествия
В МЧС проанализировали действия пожарных в ТЦ «Зимняя вишня»
Пожарные, которые тушили возгорание в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» 25 марта 2018 года, действовали адекватно ситуации.
Обновлено в 07:00
Футбол
Герман Ткаченко – о деле Игнатьева и агенте Черчесова Алане Агузарове
Один из главных фигурантов истории, президент компании Prosport Management Герман Ткаченко, до поры хранил молчание.
Обновлено в 07:27
Происшествия
В России временно приостановили выдачу водительских прав
Из-за технического сбоя на серверах МВД России граждане не могут получить водительские права и некоторые миграционные услуги.
Обновлено в 09:04
Армия и оружие
Названы сроки первого полета новейшего транспортника Ил-112В
Первый полет нового военно-транспортного самолета Ил-112В состоится в конце марта – начале апреля 2019 года, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
Обновлено вчера в 20:31
Общество
Глава Роскачества назвал самые натуральные российские продукты
Глава Роскачества Максим Протасов рассказал, что в стране выпускается большое количество товаров высокого качества.
Обновлено в 08:15
Спорт
Чен выиграл короткую программу на ЧМ в Сайтаме, Коляда — десятый
Американец Натан Чен занял первое место по итогам короткой программы на чемпионате мира по фигурному катанию в японской Сайтаме.
Обновлено в 08:09
Общество
Штраф за отказ обслуживать инвалидов составит 15-100 тысяч рублей
За правонарушение устанавливается административный штраф в размере от 15-30 тысяч рублей для должностных лиц и 50-100 тысяч для юридических лиц.
Обновлено в 06:14
Происшествия
В Центре питания Универсиады в Красноярске проходят обыски
Всемирная зимняя Универсиада прошла в Красноярске со 2 по 12 марта 2019 года.
Обновлено в 02:41
Происшествия
Человек погиб при взрыве газа в котельной под Воронежем
Один человек погиб и один пострадал в результате взрыва газа в котельной в Воронежской области.
Обновлено в 06:02
Происшествия
В Крыму школьница умерла после отравления лекарствами
Одна школьница скончалась, вторая попала в реанимацию после отравления неизвестными препаратами в школе города Красноперекопск в Крыму, сообщил РИА Новости директор Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Сергей Олефиренко.
Обновлено в 06:38
Экономика
Госдума приняла закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума
Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума.
Обновлено в 04:20
Происшествия
Стало известно о подготовке бунта против мигрантов в Якутске
По словам собеседника радиостанции, молодые люди, преимущественно спортсмены, съезжаются с разных районов республики в Якутск для проведения стихийного митинга.
Обновлено в 08:12
Технологии
Суверенный рунет поставит крест на интернете вещей
Что затруднит развитие требовательных к качеству связи технологий будущего - прежде всего интернета вещей, основы умных городов и транспортной инфраструктуры 2020-х годов.
Обновлено в 04:51
Политика
Посольство США на Украине назвало ложью заявление генпрокурора Луценко
Посольство США в Киеве отреагировало на заявление генерального прокурора Украины Юрия Луценко, который ранее рассказал о передаче ему главой американской дипмиссии Мари Йованович списка "неприкасаемых".
Обновлено в 02:56
Происшествия
При крушении парома в Ираке погибли не менее 45 человек
Как сообщил источник в местных силах безопасности, в результате инцидента с опрокидыванием парома погибли не менее 45 человек.
Обновлено в 09:41
Шоу-бизнес
Юлию Началову похоронят в её любимом платье
Певица Юлия Началова будет похоронена в любимом платье. Об этом сообщает портал "Дни.ру".
Обновлено в 04:27
Происшествия
ФСБ задержала федерального судью Кузьминского суда Москвы
Сотрудники ФСБ задержали в здании суда федерального судью Руслана Якубаева.
Обновлено в 09:25
Происшествия
Эрмитаж и Исаакий открыты для посетителей после проверки
Государственный Эрмитаж и государственный музей-памятник «Исаакиевский собор» в Санкт-Петербурге вернулись к нормальной работе после проверок, связанных с получением угроз о «заминировании».
Обновлено в 06:19
Авто
Составлен рейтинг самых незащищенных от угона автомобилей
Исследовательский центр Thatcham Research из Британии составил рейтинг защищённости моделей от удалённого взлома и угона, в эксперименте принимали участие 11 автомобилей, которые оснащены бесключевым доступом.
Обновлено в 08:13
Политика
В Кремле прокомментировали публикации СМИ о сохранении власти у Путина
В Кремле осведомлены о публикациях агентства Bloomberg о «сценариях» сохранения у власти президента России Владимира Путина после 2024 года, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Обновлено в 07:43
Энергетика
Медведев заявил, что люди не должны страдать от роста цен на бензин
Важно поддерживать сбалансированную ситуацию на внутреннем рынке нефтепродуктов, люди не должны страдать от роста цен, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Обновлено в 07:43
Культура
Умер волгоградский актер Петр Зайченко
Обновлено в 09:28
Политика
Андрей Чибис назначен врио главы Мурманской области
Президент России Владимир Путин назначил Андрея Чибиса временно исполняющим обязанности главы Мурманской области.
Обновлено в 05:36