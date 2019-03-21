Экономика

СП выявила в проектах Минкульта РФ плохой контроль за госрасходамиREGNUM 04:38

Всего контрольный экономический ущерб и риски ущерба оценены почти в 57 млн рублей. Счётная палата России отметила, что Министерство культуры РФ формально относится к контролю того, как тратятся бюджетные деньги. Обо всех нарушениях СП планирует сообщить в Генеральную прокуратуру.
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Счетная палата: дирекция Минкультуры по строительству не закончила в срок 13 проектов

ТАСС02:06

Счетная палата заявила о низкой компетенции реставраторов Большого театра

РБК02:00

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Коммерсантъ02:41

Счетная палата недовольна тем, как Минкульт расходовал бюджетные средства

Эхо Москвы03:00

Счетная палата обратится в Генпрокуратуру из-за проверки Минкультуры

Телеканал 360°02:45

СП РФ выявила нарушения при использовании Минкультуры бюджетных средств в 2016–2018 гг

РЕН ТВ02:13

Счетная палата обратится в Генпрокуратуру по факту проверки Минкультуры

ТК Звезда02:23
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Происшествия

Бывшая жена Грудинина попросила помощи полиции из-за раздела имущества

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Политика

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Обновлено в 04:38
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Принятый во втором чтении законопроект предполагает внесение изменений в законодательство о прожиточном минимуме в части определения размера социальной доплаты к пенсии неработающим пенсионерам, а также в закон о государственной соцпомощи.
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Авто

Ravon заново сертифицировал для России свою самую популярную модель

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Происшествия

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Пассажирский автобус врезался в пешеходов в одном из районов Стамбула в четверг, 21 марта.
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Общество

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Происшествия

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Финансы

Россия начала размещение евробондов в евро и долларах

Минфин РФ открыл книгу заявок на евробонды в долларах и евро, сообщили ТАСС источники в финансовых кругах.
Обновлено в 04:07
Политика

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Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что посол США в Киеве Мари Йованович вручила ему список лиц, которых не должно преследовать украинское правосудие, сообщает портал Hill.
Обновлено вчера в 11:38
Происшествия

ФСБ задержала первого замглавы администрации Чехова

В четверг оперативники ФСБ задержали первого заместителя главы администрации городского округа Чехов Дмитрия Фриша, рассказал РБК источник в Следственном комитете.
Обновлено в 04:13
Политика

Лужков рассказал о деньгах, «по пьяни ельцинской» отданных Украине

"Россия по-дурацки, по пьяни ельцинской, ежегодно $100 млн отдавала Украине за право размещения в Севастополе Военно-морского флота", - сказал Лужков.
Обновлено вчера в 19:53
Происшествия

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Семилетний ребенок выпал из окна в пансионате поселка Солнечное Курортного района.
Обновлено в 02:38
Общество

За год спрос на таксистов в Челябинске вырос в три раза

Число вакансий для таксистов с начала 2018-го увеличилось в три раза. Количество резюме за последние два года выросло в девять раз.
Обновлено в 03:00
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Министерство природных ресурсов и экологии впервые оценило в рублях стоимость запасов животных, растительных и водных ресурсов России.
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Политика

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Глава МИД Украины Аваков призвал народ страны уважать русскоговорящих сограждан.
Обновлено в 03:01
Общество

В пятницу в Москву вернется зима

Как сообщают "Метеовести", в пятницу, 22 марта, в столице и области будет идти мокрый снег.
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Юлию Началову похоронят в любимом платье

Как сообщает ФАН, Началову похоронят в ее любимом платье, которое сама артистка считала счастливым.
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Общество

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Спорт

Лазукин чисто исполнил короткую программу на чемпионате мира

Дебютант чемпионатов мира Андрей Лазукин справился с короткой программой на чемпионате мира в японской Сайтаме.
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Армия и оружие

CNN назвал переброску B-52 в Европу «сигналом для России»

Переброска шести стратегических бомбардировщиков США Boeing B-52H Stratofortress в Европу является сигналом для России, приуроченным к пятилетию присоединения Крыма.
Обновлено в 01:20
Шоу-бизнес

Садальский показал страшно исхудавшего сына Васильевой

У себя в инстаграме Садальский рассказал, что ее 40-летний сын Филипп сел на жесткую диету, и показал фото сильно похудевшего мужчины.
Обновлено вчера в 07:03
Космос

Роскосмос модернизирует последний корабль проекта 1914.1 «Маршал Крылов»

Корабль измерительного комплекса "Маршал Крылов" в скором времени будет модернизирован для обеспечения испытаний ракетно-космических комплексов, ретрансляции всех видов информации и связи космонавтов с ЦУП, в том числе во время пусков с космодрома "Восточный".
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Стартовали продажи нового Hyundai Santa Fe 2019 без селектора КПП

Китайские дилеры Hyundai начали прием заказов на удлиненную версию кроссовера Santa Fe с кнопками вместо традиционного селектора КПП.
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Космос

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Обновлено в 04:13
Экономика

ЦБ выявил 168 финансовых пирамид в 2018 году

Банк России в 2018 году выявил 168 финансовых пирамид, что на 31 пирамиду больше, чем годом ранее.
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Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что "Газпром" начал уведомлять о прекращении транзита через территорию Украины с начала 2020 года.
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Общество

Правительство предложило увеличить выплаты по ОСАГО в четыре раза

Правительство предложило увеличить максимальные выплаты по ОСАГО с 500 тысяч до двух миллионов рублей, сообщает "Парламентская газета".
Обновлено в 02:41
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В Петербурге второклассник в школе получил ожог от растения

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