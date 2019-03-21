Экономика
СП выявила в проектах Минкульта РФ плохой контроль за госрасходамиREGNUM 04:38
Всего контрольный экономический ущерб и риски ущерба оценены почти в 57 млн рублей. Счётная палата России отметила, что Министерство культуры РФ формально относится к контролю того, как тратятся бюджетные деньги. Обо всех нарушениях СП планирует сообщить в Генеральную прокуратуру.
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Политика
Денис Паслер назначен врио главы Оренбургской области
Обновлено в 04:38
Политика
Госдума приняла во втором чтении законопроект о доплатах пенсионерам
Принятый во втором чтении законопроект предполагает внесение изменений в законодательство о прожиточном минимуме в части определения размера социальной доплаты к пенсии неработающим пенсионерам, а также в закон о государственной соцпомощи.
Обновлено 19 марта в 06:06
Авто
Ravon заново сертифицировал для России свою самую популярную модель
Хэтчбек Ravon R2 получил Одобрение типа транспортного средства. Соответствующий документ появился в открытой базе Росстандарта.
Обновлено в 05:02
Происшествия
В Якутии проходят массовые беспорядки из-за мигрантов
Изнасилование 36-летней местной жительницы мигрантом из Киргизии спровоцировало массовые беспорядки в Якутске.
Обновлено вчера в 14:44
Происшествия
Автобус врезался в пешеходов в Стамбуле
Пассажирский автобус врезался в пешеходов в одном из районов Стамбула в четверг, 21 марта.
Обновлено в 03:41
Общество
В Екатеринбурге оштрафуют магазин, который бесплатно раздавал еду
Обновлено вчера в 05:37
Происшествия
В Центре питания Универсиады в Красноярске проходят обыски
Всемирная зимняя Универсиада прошла в Красноярске со 2 по 12 марта 2019 года.
Обновлено в 02:41
Финансы
Россия начала размещение евробондов в евро и долларах
Минфин РФ открыл книгу заявок на евробонды в долларах и евро, сообщили ТАСС источники в финансовых кругах.
Обновлено в 04:07
Политика
Генпрокурор Украины рассказал о списке «неприкасаемых» от посла США
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что посол США в Киеве Мари Йованович вручила ему список лиц, которых не должно преследовать украинское правосудие, сообщает портал Hill.
Обновлено вчера в 11:38
Происшествия
ФСБ задержала первого замглавы администрации Чехова
В четверг оперативники ФСБ задержали первого заместителя главы администрации городского округа Чехов Дмитрия Фриша, рассказал РБК источник в Следственном комитете.
Обновлено в 04:13
Политика
Лужков рассказал о деньгах, «по пьяни ельцинской» отданных Украине
"Россия по-дурацки, по пьяни ельцинской, ежегодно $100 млн отдавала Украине за право размещения в Севастополе Военно-морского флота", - сказал Лужков.
Обновлено вчера в 19:53
Происшествия
Семилетний ребенок выпал из окна в пансионате в Солнечном
Семилетний ребенок выпал из окна в пансионате поселка Солнечное Курортного района.
Обновлено в 02:38
Общество
За год спрос на таксистов в Челябинске вырос в три раза
Число вакансий для таксистов с начала 2018-го увеличилось в три раза. Количество резюме за последние два года выросло в девять раз.
Обновлено в 03:00
Армия и оружие
В НАТО заявили о подготовке к росту числа российских ракет в Европе
НАТО готовится к увеличениюкл российских ядерных ракет на территории Европы.
Обновлено в 04:26
Экономика
Минприроды впервые оценило стоимость леса, воды и животных страны
Министерство природных ресурсов и экологии впервые оценило в рублях стоимость запасов животных, растительных и водных ресурсов России.
Обновлено в 01:00
Политика
Аваков призвал уважать русскоговорящих граждан Украины
Глава МИД Украины Аваков призвал народ страны уважать русскоговорящих сограждан.
Обновлено в 03:01
Общество
В пятницу в Москву вернется зима
Как сообщают "Метеовести", в пятницу, 22 марта, в столице и области будет идти мокрый снег.
Обновлено в 04:33
Шоу-бизнес
Юлию Началову похоронят в любимом платье
Как сообщает ФАН, Началову похоронят в ее любимом платье, которое сама артистка считала счастливым.
Обновлено в 03:34
Общество
Росгидромет назвал рекомендуемые сроки начала работ в огороде
Агрометеорологи Росгидромета не рекомендуют россиянам начинать садовые и огородные работы до окончания майских праздников.
Обновлено в 04:42
Спорт
Лазукин чисто исполнил короткую программу на чемпионате мира
Дебютант чемпионатов мира Андрей Лазукин справился с короткой программой на чемпионате мира в японской Сайтаме.
Обновлено в 04:14
Армия и оружие
CNN назвал переброску B-52 в Европу «сигналом для России»
Переброска шести стратегических бомбардировщиков США Boeing B-52H Stratofortress в Европу является сигналом для России, приуроченным к пятилетию присоединения Крыма.
Обновлено в 01:20
Шоу-бизнес
Садальский показал страшно исхудавшего сына Васильевой
У себя в инстаграме Садальский рассказал, что ее 40-летний сын Филипп сел на жесткую диету, и показал фото сильно похудевшего мужчины.
Обновлено вчера в 07:03
Космос
Роскосмос модернизирует последний корабль проекта 1914.1 «Маршал Крылов»
Корабль измерительного комплекса "Маршал Крылов" в скором времени будет модернизирован для обеспечения испытаний ракетно-космических комплексов, ретрансляции всех видов информации и связи космонавтов с ЦУП, в том числе во время пусков с космодрома "Восточный".
Обновлено в 04:43
Авто
Стартовали продажи нового Hyundai Santa Fe 2019 без селектора КПП
Китайские дилеры Hyundai начали прием заказов на удлиненную версию кроссовера Santa Fe с кнопками вместо традиционного селектора КПП.
Обновлено вчера в 22:25
Космос
NASA обнаружило на Марсе человекоподобную «мумию»
Марсианский ровер Opportunity запечатлел на камеру необычный объект, который внешне напоминает человекоподобную «мумию».
Обновлено в 04:13
Экономика
ЦБ выявил 168 финансовых пирамид в 2018 году
Банк России в 2018 году выявил 168 финансовых пирамид, что на 31 пирамиду больше, чем годом ранее.
Обновлено в 02:44
Политика
«Нафтогаз» заявил об отмене «Газпромом» транзита через Украину
Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что "Газпром" начал уведомлять о прекращении транзита через территорию Украины с начала 2020 года.
Обновлено в 01:22
Общество
Правительство предложило увеличить выплаты по ОСАГО в четыре раза
Правительство предложило увеличить максимальные выплаты по ОСАГО с 500 тысяч до двух миллионов рублей, сообщает "Парламентская газета".
Обновлено в 02:41
Происшествия
В Петербурге второклассник в школе получил ожог от растения
В результате проверки было установлено, что ребенок дотронулся в школе до незнакомого ему растения, которые находилось на подставке для цветов, после чего ученик дотронулся до лба.
Обновлено в 04:43