Экономика
СП выявила в проектах Минкульта РФ плохой контроль за госрасходамиREGNUM 04:38
Всего контрольный экономический ущерб и риски ущерба оценены почти в 57 млн рублей. Счётная палата России отметила, что Министерство культуры РФ формально относится к контролю того, как тратятся бюджетные деньги. Обо всех нарушениях СП планирует сообщить в Генеральную прокуратуру.
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Политика
Новым спикером сената Казахстана избрана старшая дочь Назарбаева
Обновлено вчера в 04:59
Шоу-бизнес
Алдонин приехал на похороны Юлии Началовой
Сегодня, 21 марта, на московском Троекуровском кладбище состоятся похороны Юлии Началовой.
Обновлено в 07:55
Политика
Ученым закрыли доступ к рассекреченному делу адмирала Колчака
ФСБ рассекретила уголовное дело расстрелянного без суда адмирала Александра Колчака, но закрыла доступ к нему для исследователей.
Обновлено в 06:15
Футбол
Герман Ткаченко – о деле Игнатьева и агенте Черчесова Алане Агузарове
Один из главных фигурантов истории, президент компании Prosport Management Герман Ткаченко, до поры хранил молчание.
Обновлено в 07:27
Политика
Закон об ипотечных каникулах приняли в первом чтении
Госдума в четверг, 21 марта, приняла в первом чтении законопроект об ипотечных каникулах для заемщиков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Обновлено в 05:50
Спорт
Спортсмены могли принимать кровяной допинг на ОИ-2018
Ряд спортсменов могли принимать кровяной допинг во время Олимпиады 2018 года.
Обновлено в 05:37
Наука
Поляки испытают очень легкий реактивный самолет
Сегодня во всем мире серийно выпускаются только четыре типа очень легких реактивных самолетов: бразильский Embraer Phenom 100, американские Cessna CitationJet/M2 и Cirrus Vision SF50, японский Honda HA-420 HondaJet.
Обновлено в 06:11
Политика
Кремль назвал критерии отбора новых губернаторов
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков раскрыл критерии отбора новых губернаторов.
Обновлено в 08:01
Политика
Мадуро обвинил Трампа в «похищении» у Венесуэлы денег на лекарства
В краже у страны 5 миллиардов долларов, предназначенных для производства лекарств, лидер Венесуэлы Николас Мадуро обвинил американского президента Дональда Трампа.
Обновлено вчера в 19:32
Общество
Глава Забайкалья едва не расплакался из-за вопроса многодетной матери
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов едва не расплакался на встрече с жителями региона под названием «Прямой диалог».
Обновлено в 07:24
Армия и оружие
Россия подняла в воздух два Су-27 из-за бомбардировщика ВВС США
Министерство обороны опубликовало видеозапись сопровождения российскими истребителями Су-27 американского стратегического бомбардировщика B-52 над Балтийским морем.
Обновлено в 05:08
Происшествия
Потерпевший задержал в Москве киллера благодаря заклинившему пистолету
Наемный убийца выстрелил в жертву два раза из сигнального пистолета, но повредил только куртку, после чего у него заклинило оружие, рассказала «Интерфаксу» представитель столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова.
Обновлено в 05:50
Происшествия
СКР возбудил уголовное дело против замглавы подмосковного Чехова
Против первого заместителя главы администрации подмосковного Чехова Дмитрия Фриша Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело за превышение должностных полномочий, сообщила пресс-служба СКР Московской области.
Обновлено в 06:09
Общество
Более трети россиян столкнулись с нарушениями потребительских прав
Больше трети россиян (37%) в 2018 году сталкивались с нарушениями потребительских прав, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на результаты опроса ВЦИОМа.
Обновлено в 03:53
Политика
Центризбирком отказался передать мандат депутата Госдумы Грудинину
По данным ТАСС, в ходе рассмотрения в ЦИК вопроса о передаче мандата зампредседателя комиссии Николай Булаев заявил, что Грудинин на момент регистрации кандидатом в 2016 году не закрыл счета за рубежом, а значит, не может быть депутатом Госдумы.
Обновлено в 06:06
Политика
В Кремле прокомментировали публикации СМИ о сохранении власти у Путина
В Кремле осведомлены о публикациях агентства Bloomberg о «сценариях» сохранения у власти президента России Владимира Путина после 2024 года, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Обновлено в 07:43
Энергетика
В Wintershall прокомментировали резолюцию ЕП по «Северному потоку—2»
Резолюция Европарламента (ЕП) по "Северному потоку — 2" не имеет никакого значения для дальнейшей реализации проекта, сообщил на пресс-конференции председатель правления Wintershall Марио Мерен.
Обновлено в 07:11
Происшествия
В Китае шесть человек погибли при взрыве на химзаводе
Шесть человек погибли, 30 пострадали в результате взрыва на химзаводе в восточной китайской провинции Цзянсу в четверг, говорится в заявлении правительства города Яньчэн.
Обновлено в 07:36
Политика
Полиция безопасности Финляндии заявила об активности российских и китайских разведчиков
Особенный интерес иностранных спецслужб вызывает дискуссия о НАТО, внешняя политика и политика безопасности, позиция Финляндии по санкциям ЕС и безопасность в регионе Балтийского моря.
Обновлено в 07:21
Политика
Губернатор Оренбургской области Юрий Берг подал в отставку
Губернатор Оренбургской области Юрий Берг направил Владимиру Путину прошение об отставке, сообщила пресс-служба правительства региона.
Обновлено в 03:40
Финансы
Россия начала размещение евробондов в долларах и евро
Ориентировочная доходность, на которую рассчитывает Минфин, составит 5,5% для евробондов в долларах и 2,625% — в евро.
Обновлено в 04:42
Происшествия
Человек погиб при взрыве газа в котельной под Воронежем
Один человек погиб и один пострадал в результате взрыва газа в котельной в Воронежской области.
Обновлено в 06:02
Авто
Названы самые незащищенные от угона автомобили с бесключевым доступом
В апреле прошлого года Thatcham Research назвал самый безопасный автомобиль Великобритании.
Обновлено в 07:10
Экономика
Прекращены поставки в Россию нескольких жизненно важных лекарств
Прекращены поставки в Россию трех жизненно важных лекарств.
Обновлено вчера в 18:48
Происшествия
В Центре питания Универсиады в Красноярске проходят обыски
Всемирная зимняя Универсиада прошла в Красноярске со 2 по 12 марта 2019 года.
Обновлено в 02:41
Происшествия
Прокурор попросил назначить шесть лет колонии украинцу Грибу
Государственный обвинитель попросил суд назначить шесть лет лишения свободы украинцу Павлу Грибу, обвиняемому в содействии терроризму, передает корреспондент РИА Новости из зала Северо-Кавказского окружного военного суда, в котором слушается дело.
Обновлено в 05:42
Кино
Церемония прощания с Марленом Хуциевым проходит в Доме кино
Церемония прощания с советским и российским кинорежиссером, народным артистом СССР Марленом Хуциевым проходит в четверг, 21 марта, в большом зале Дома кино в Москве.
Обновлено в 06:34
Шоу-бизнес
От смертельной опасности Ротару спасают химиотерапией, сообщили СМИ
Как сообщает сайт "Дни.ру", певица могла отказаться от участия в музыкальных фестивалях "Песня года" и "Золотой граммофон" и не поет на корпоративах из-за серьезных проблем со здоровьем.
Обновлено в 08:02