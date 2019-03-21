СП выявила в проектах Минкульта РФ плохой контроль за госрасходамиREGNUM 04:38

Всего контрольный экономический ущерб и риски ущерба оценены почти в 57 млн рублей. Счётная палата России отметила, что Министерство культуры РФ формально относится к контролю того, как тратятся бюджетные деньги. Обо всех нарушениях СП планирует сообщить в Генеральную прокуратуру.

СП выявила в проектах Минкульта РФ плохой контроль за госрасходами

Политика В Wintershall оценили резолюцию ЕП по «Северному потоку — 2» Резолюция Европарламента по «Северному потоку — 2» не имеет никакого значения для проекта, сообщил председатель правления Wintershall Марио Мерен.

Политика Трамп не исключил сохранения пошлин против Китая на длительный срок Президент США Дональд Трамп заявил, что торговые пошлины на китайские товары могут быть сохранены на длительный период времени.

Общество Россияне останутся без огородов на майские праздники Научный руководитель Росгидромета Роман Вильфанд озвучил прогнозы, которые могут обрушить планы россиян провести майские праздники, работая в огородах.

Политика В Кремле прокомментировали публикации СМИ о сохранении власти у Путина В Кремле осведомлены о публикациях агентства Bloomberg о «сценариях» сохранения у власти президента России Владимира Путина после 2024 года, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Авто Lada Vesta SW получила премию за экономичность в Австрии Модель Lada Vesta SW получила премию Marcus 2019 в Австрии за высокую экономичность.

Транспорт Участок «красной» ветки метро снова закроют с 30 марта Пять станций Сокольнической линии метро будут закрыты с 30 марта по 5 апреля, сообщает пресс-служба столичной подземки.

Спорт Чен лидирует после короткой программы на ЧМ, Коляда идет десятым Американский фигурист Натан Чен занимает первое место после короткой программы на чемпионате мира в японской Сайтаме.

Шоу-бизнес 12-летнюю дочку привезли на похороны Началовой В Москве проходит церемония прощания с Юлией Началовой. После полудня в траурный зал Троекуровского кладбища привезли ее дочь Веру.

Экономика Госдума в первом чтении приняла закон об «ипотечных каникулах» Госдума в первом чтении приняла законопроект об "ипотечных каникулах" для заемщиков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Политика Губернатор Оренбургской области Юрий Берг подал в отставку Губернатор Оренбургской области Юрий Берг направил Владимиру Путину прошение об отставке, сообщила пресс-служба правительства региона.

Общество Названы самые трудолюбивые регионы России По информации за третий квартал 2018 года, средняя фактическая (без учёта отгулов, больничных и прочего) продолжительность рабочей недели занятого населения от 15 до 72 лет в России составила 37,1 часа.

Политика Посольство США на Украине назвало ложью заявление генпрокурора Луценко Посольство США в Киеве отреагировало на заявление генерального прокурора Украины Юрия Луценко, который ранее рассказал о передаче ему главой американской дипмиссии Мари Йованович списка "неприкасаемых".

Наука Исследование раскрыло связь употребления горячего чая и рака пищевода Ученые из США проводили специальное исследование десять лет. Горячий чай может повысить риск развития рака пищевода.

Происшествия В Китае шесть человек погибли при взрыве на химзаводе Шесть человек погибли, 30 пострадали в результате взрыва на химзаводе в восточной китайской провинции Цзянсу в четверг, говорится в заявлении правительства города Яньчэн.

Спорт Американская фигуристка умышленно нанесла травму сопернице На разминке сильнейших спортсменок, которые участвуют в чемпионате мира в японской Сайтаме, Белл столкнулась с Лим Ын Су и порезала кореянке ногу коньком, сообщает Straits Times.

Политика «Нафтогаз» заявил об отмене «Газпромом» транзита через Украину Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что "Газпром" начал уведомлять о прекращении транзита через территорию Украины с начала 2020 года.

Политика Центризбирком отказался передать мандат депутата Госдумы Грудинину По данным ТАСС, в ходе рассмотрения в ЦИК вопроса о передаче мандата зампредседателя комиссии Николай Булаев заявил, что Грудинин на момент регистрации кандидатом в 2016 году не закрыл счета за рубежом, а значит, не может быть депутатом Госдумы.

Происшествия В МЧС проанализировали действия пожарных в ТЦ «Зимняя вишня» Пожарные, которые тушили возгорание в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» 25 марта 2018 года, действовали адекватно ситуации.

Армия и оружие Россия вернула «адскую молотилку» Издание напоминает, что «Деривация-ПВО» создана на базе 57-миллиметровой автоматической пушки AУ-220M, являющейся наследницей «адской молотилки» — ЗСУ 57-2, принятой на вооружение в СССР в середине XX века.

Происшествия Эрмитаж временно закрыли из-за сообщений о минировании Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге сообщил, что в первой половине дня в четверг, 21 марта, закрыт для посетителей из-за сообщений о минировании здания.

Происшествия Человек погиб при взрыве газа в котельной под Воронежем Один человек погиб и один пострадал в результате взрыва газа в котельной в Воронежской области.