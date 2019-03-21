Экономика
СП выявила нарушения при использовании Минкультуры бюджетных средствРИА Новости 02:07
Счетная палата проверила правомерность и результативность использования в 2016-2018 годах бюджетных инвестиций и внебюджетных источников, а также средств федерального бюджета, направленных на сохранение культурно-исторического наследия.
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Политика
Годовщина начала Второй мировой: Польша игнорирует историческую логику
В сентябре 2019 года власти Польши собираются провести мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 20:37
Политика
В посольстве США опровергли передачу Украине списка «неприкасаемых»
Посольство США на Украине опровергло слова генерального прокурора страны Юрия Луценко о передаче ему списка "неприкасаемых", сообщает телеканал ТСН.
Обновлено в 02:56
Шоу-бизнес
Врач Юлии Началовой рассказал о ее проблемах с деньгами
Врач скончавшейся Юлии Началовой Василий Шуров рассказал "Московскому комсомольцу" о том, что, по его мнению, у певицы были проблемы с деньгами, передает "Российский Диалог".
Обновлено в 02:25
Общество
Россия и Китай соединили части железнодорожного моста через Амур
Россия завершила инженерные работы на своей части железнодорожного моста через реку Амур из Еврейской автономной области в Китай, говорится на сайте правительства провинции Хэйлунцзян.
Обновлено в 00:16
Происшествия
Неизвестный акционист разделся в Третьяковской галерее
В Москве неизвестный мужчина снял одежду в Третьяковской галерее, передаёт «Росбалт». По данным СМИ, инцидент произошёл 20 марта.
Обновлено вчера в 17:57
Происшествия
Названа сумма хищений по делу советника губернатора Красноярского края
«Сумма причиненного ущерба составляет не менее 4 млн руб.», — сообщили в Управлении на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу, которое занимается расследованием резонансного уголовного дела.
Обновлено в 02:53
Политика
Новым прокурором Башкирии станет Камиль Кашаев
Обновлено в 01:24
Экономика
РЖД планирует построить новый офис за 72 млрд рублей
Идее единого офиса много лет, но до конкретики проект дошел только сейчас, он получил название «РЖД-сити», говорят три собеседника «Ведомостей».
Обновлено вчера в 16:29
Футбол
«Атлетико» включится в борьбу за Рабио
По информации источника, 23-летний хавбек попал в сферу интересов мадридского «Атлетико».
Обновлено в 03:25
Экономика
С 2020 года детские пособия смогут получать около 70% семей
Обновлено вчера в 04:40
Спорт
Фигуристы Тарасова и Морозов взяли серебро на чемпионате мира
Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов взяли серебро на чемпионате мира в японской Сайтаме в соревнованиях спортивных пар, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 01:13
Происшествия
ФСБ проводит обыски в Центре питания Универсиады-2019
Обновлено в 03:17
Происшествия
В Рязани поймали обвиняемого в убийстве семьи 15-летней давности
В Рязани полиция и бойцы Росгвардии задержали гражданина соседней страны, обвиняемого в жестоком убийстве трех человек, в том числе несовершеннолетней девочки.
Обновлено в 02:33
Политика
Губернатор Мурманской области ушла в отставку
Обновлено в 03:03
Театры
Тюменскую «Молодость» представят на сцене «Гоголь-центра»
Актеры Тюменского драматического театра представят экспертам российской национальной премии «Золотая маска» спектакль «Молодость» на сцене московского «Гоголь-центра» 1 апреля.
Обновлено вчера в 10:31
Экономика
Проект НОВАТЭКа стал претендентом на деньги ВСМ «Москва — Казань»
В комплексном плане модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года участок оценивается в 621,8 млрд руб. Но проект РЖД давно критикует Минфин.
Обновлено в 01:32
Политика
ФСБ России рассекретила уголовное дело адмирала Александра Колчака
Как сообщает «Коммерсантъ», ФСБ России сняла гриф секретности с уголовного дела против адмирала Александра Колчака, который в годы Гражданской войны был одним из руководителей Белого движения, а также занимал должности Верховного правителя России и Верховного главнокомандующего Русской армией.
Обновлено вчера в 19:58
Экономика
Долг Центра Хруничева оценили в 84 млрд рублей
В ноябре 2018 г. гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин оценил финансовую дыру в Центре имени Хруничева в 111 млрд руб. В эту сумму входили пени и штрафы за просроченные контракты, суммы кредитов, которые надо выплатить Сбербанку, Россельхозбанку, Внешэкономбанку и Фондсервисбанку.
Обновлено вчера в 23:53
Энергетика
Минприроды впервые оценило стоимость леса, воды и животных страны
Министерство природных ресурсов и экологии впервые оценило в рублях стоимость запасов животных, растительных и водных ресурсов России.
Обновлено в 01:00
Политика
Парламент Казахстана одобрил переименование Астаны в Нурсултан
Выборы в Казахстане запланированы на 2020 год.
Обновлено вчера в 06:23
Технологии
Виталик Бутерин: Ethereum будет работать в 7000 раз быстрее
Создатель Ethereum Виталик Бутерин пообщался с генеральным директором Abra Билли Бархидтом.
Обновлено в 03:12
Футбол
Стало известно, почему Черчесов не вызывает игроков «Рубина» в сборную
По данным «Спорт Бизнес Online», Черчесов поругался с гендиректором «Рубина» Рустемом Саймановым из-за долгов клуба перед голкипером Сосланом Джанаевым и защитником Фёдором Кудряшовым (около 60 млн на двоих).
Обновлено в 02:58
Финансы
Доллар упал ниже 64 рублей впервые с августа
Курс доллара на Московской бирже опустился ниже 64 руб./$ впервые с 8 августа 2018 года.
Обновлено вчера в 14:28
Происшествия
В Петербурге вновь эвакуируют школы и больницы
В Петербурге в среду из-за анонимных сообщений вновь проходит эвакуация школ, детских садов и больниц.
Обновлено в 03:23
Политика
СМИ сообщили о желании Ким Чен Ына посетить Россию
Обновлено вчера в 22:25
Политика
Мэй перенесла на парламент ответственность за отсрочку брексита
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй перенесла на парламент ответственность за отсрочку брексита.
Обновлено в 02:44
Политика
Лукашенко поздравил Токаева со вступлением в должность
Обновлено в 02:21
Политика
В Новой Зеландии запретили полуавтоматические и штурмовые винтовки
Обновлено вчера в 23:07