Экономика

СП выявила нарушения при использовании Минкультуры бюджетных средствРИА Новости 02:07

Счетная палата проверила правомерность и результативность использования в 2016-2018 годах бюджетных инвестиций и внебюджетных источников, а также средств федерального бюджета, направленных на сохранение культурно-исторического наследия.
Читать в источнике

Подробнее о событии

СП выявила нарушения при использовании Минкультуры бюджетных средств

РИА Новости02:07

Счетная палата: дирекция Минкультуры по строительству не закончила в срок 13 проектов

ТАСС02:06

Счетная палата выявила нарушения при использовании Минкультом бюджетных средств

Коммерсантъ02:41

Счетная палата заявила о низкой компетенции реставраторов Большого театра

РБК02:00

Счетная палата недовольна тем, как Минкульт расходовал бюджетные средства

Эхо Москвы03:00

Счетная палата обратится в Генпрокуратуру из-за проверки Минкультуры

Телеканал 360°02:45

СП РФ выявила нарушения при использовании Минкультуры бюджетных средств в 2016–2018 гг

РЕН ТВ02:13
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 03:46, Ашберн
Политика

Годовщина начала Второй мировой: Польша игнорирует историческую логику

В сентябре 2019 года власти Польши собираются провести мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 20:37
Политика

В посольстве США опровергли передачу Украине списка «неприкасаемых»

Посольство США на Украине опровергло слова генерального прокурора страны Юрия Луценко о передаче ему списка "неприкасаемых", сообщает телеканал ТСН.
Обновлено в 02:56
Шоу-бизнес

Врач Юлии Началовой рассказал о ее проблемах с деньгами

Врач скончавшейся Юлии Началовой Василий Шуров рассказал "Московскому комсомольцу" о том, что, по его мнению, у певицы были проблемы с деньгами, передает "Российский Диалог".
Обновлено в 02:25
Общество

Россия и Китай соединили части железнодорожного моста через Амур

Россия завершила инженерные работы на своей части железнодорожного моста через реку Амур из Еврейской автономной области в Китай, говорится на сайте правительства провинции Хэйлунцзян.
Обновлено в 00:16
Происшествия

Неизвестный акционист разделся в Третьяковской галерее

В Москве неизвестный мужчина снял одежду в Третьяковской галерее, передаёт «Росбалт». По данным СМИ, инцидент произошёл 20 марта.
Обновлено вчера в 17:57
Происшествия

Названа сумма хищений по делу советника губернатора Красноярского края

«Сумма причиненного ущерба составляет не менее 4 млн руб.», — сообщили в Управлении на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу, которое занимается расследованием резонансного уголовного дела.
Обновлено в 02:53
Политика

Новым прокурором Башкирии станет Камиль Кашаев

Обновлено в 01:24
Экономика

РЖД планирует построить новый офис за 72 млрд рублей

Идее единого офиса много лет, но до конкретики проект дошел только сейчас, он получил название «РЖД-сити», говорят три собеседника «Ведомостей».
Обновлено вчера в 16:29
Футбол

«Атлетико» включится в борьбу за Рабио

По информации источника, 23-летний хавбек попал в сферу интересов мадридского «Атлетико».
Обновлено в 03:25
Экономика

С 2020 года детские пособия смогут получать около 70% семей

Обновлено вчера в 04:40
Спорт

Фигуристы Тарасова и Морозов взяли серебро на чемпионате мира

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов взяли серебро на чемпионате мира в японской Сайтаме в соревнованиях спортивных пар, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 01:13
Происшествия

ФСБ проводит обыски в Центре питания Универсиады-2019

Обновлено в 03:17
Происшествия

В Рязани поймали обвиняемого в убийстве семьи 15-летней давности

В Рязани полиция и бойцы Росгвардии задержали гражданина соседней страны, обвиняемого в жестоком убийстве трех человек, в том числе несовершеннолетней девочки.
Обновлено в 02:33
Политика

Губернатор Мурманской области ушла в отставку

Обновлено в 03:03
Театры

Тюменскую «Молодость» представят на сцене «Гоголь-центра»

Актеры Тюменского драматического театра представят экспертам российской национальной премии «Золотая маска» спектакль «Молодость» на сцене московского «Гоголь-центра» 1 апреля.
Обновлено вчера в 10:31
Экономика

Проект НОВАТЭКа стал претендентом на деньги ВСМ «Москва — Казань»

В комплексном плане модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года участок оценивается в 621,8 млрд руб. Но проект РЖД давно критикует Минфин.
Обновлено в 01:32
Политика

ФСБ России рассекретила уголовное дело адмирала Александра Колчака

Как сообщает «Коммерсантъ», ФСБ России сняла гриф секретности с уголовного дела против адмирала Александра Колчака, который в годы Гражданской войны был одним из руководителей Белого движения, а также занимал должности Верховного правителя России и Верховного главнокомандующего Русской армией.
Обновлено вчера в 19:58
Экономика

Долг Центра Хруничева оценили в 84 млрд рублей

В ноябре 2018 г. гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин оценил финансовую дыру в Центре имени Хруничева в 111 млрд руб. В эту сумму входили пени и штрафы за просроченные контракты, суммы кредитов, которые надо выплатить Сбербанку, Россельхозбанку, Внешэкономбанку и Фондсервисбанку.
Обновлено вчера в 23:53
Энергетика

Минприроды впервые оценило стоимость леса, воды и животных страны

Министерство природных ресурсов и экологии впервые оценило в рублях стоимость запасов животных, растительных и водных ресурсов России.
Обновлено в 01:00
Политика

Парламент Казахстана одобрил переименование Астаны в Нурсултан

Выборы в Казахстане запланированы на 2020 год.
Обновлено вчера в 06:23
Технологии

Виталик Бутерин: Ethereum будет работать в 7000 раз быстрее

Создатель Ethereum Виталик Бутерин пообщался с генеральным директором Abra Билли Бархидтом.
Обновлено в 03:12
Футбол

Стало известно, почему Черчесов не вызывает игроков «Рубина» в сборную

По данным «Спорт Бизнес Online», Черчесов поругался с гендиректором «Рубина» Рустемом Саймановым из-за долгов клуба перед голкипером Сосланом Джанаевым и защитником Фёдором Кудряшовым (около 60 млн на двоих).
Обновлено в 02:58
Финансы

Доллар упал ниже 64 рублей впервые с августа

Курс доллара на Московской бирже опустился ниже 64 руб./$ впервые с 8 августа 2018 года.
Обновлено вчера в 14:28
Происшествия

В Петербурге вновь эвакуируют школы и больницы

В Петербурге в среду из-за анонимных сообщений вновь проходит эвакуация школ, детских садов и больниц.
Обновлено в 03:23
Политика

СМИ сообщили о желании Ким Чен Ына посетить Россию

Обновлено вчера в 22:25
Политика

Мэй перенесла на парламент ответственность за отсрочку брексита

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй перенесла на парламент ответственность за отсрочку брексита.
Обновлено в 02:44
Политика

Лукашенко поздравил Токаева со вступлением в должность

Обновлено в 02:21
Происшествия

Из банковской ячейки в Москве похитили около 28 млн рублей

Обновлено в 02:10
Политика

В Новой Зеландии запретили полуавтоматические и штурмовые винтовки

Обновлено вчера в 23:07
Происшествия

Бывшая жена Грудинина попросила помощи полиции из-за раздела имущества

Обновлено в 03:18
Как работают Яндекс.Новости?
Главное