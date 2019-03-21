Экономика
СП выявила нарушения при использовании Минкультуры бюджетных средствРИА Новости 02:07
Счетная палата проверила правомерность и результативность использования в 2016-2018 годах бюджетных инвестиций и внебюджетных источников, а также средств федерального бюджета, направленных на сохранение культурно-исторического наследия.
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Футбол
Хави назвал лучшего игрока в истории футбола
Бывший игрок "Барселоны" и сборной Испании Хави оценил игровые качества аргентинца Лионеля Месси, назвав того лучшим игроком в истории футбола.
Обновлено в 02:59
Политика
Губернатор Мурманской области ушла в отставку
Обновлено в 03:03
Политика
В Новой Зеландии запретили полуавтоматические и штурмовые винтовки
Обновлено вчера в 23:07
Происшествия
В администрации Чеховского района Подмосковья проходят обыски
Следственные обыски проходят в администрации Чеховского района Московской области, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Обновлено в 03:22
Армия и оружие
США перебросили в Европу шесть стратегических бомбардировщиков B-52
Шесть стратегических бомбардировщиков ВВС США B-52, дислоцированных на базе в штате Луизиана, были переброшены в Европу для "интеграции на театре действий и участия в воздушных учениях" совместно с союзниками и партнерами по НАТО.
Обновлено вчера в 22:22
Музыка
Юрий Лоза прокомментировал распад группы «Ленинград»
Композитор Юрий Лоза рассказал о своем отношении к распаду группировки "Ленинград".
Обновлено вчера в 23:31
Общество
Названы самые ленивые регионы России
В ведомстве уточнили, что, по информации за третий квартал 2018 года, средняя фактическая (без учета отгулов, больничных и прочего) продолжительность рабочей недели в этом регионе составила 32,9 часа.
Обновлено в 01:41
Общество
«Мы не можем всем помочь»: самые любопытные ответы главы Забайкалья
По признанию многих очевидцев, самым сильным во время «Прямого разговора» стал ответ Александра Осипова многодетной семье.
Обновлено в 02:21
Политика
Лукашенко поздравил Токаева со вступлением в должность
Обновлено в 02:21
Спорт
Наталья Сорокина: Логинов удержит второе место, он в хорошей форме
Уникальная ситуация сложилась в общем зачете женского Кубка мира: две итальянки Доротея Вирер и Лиза Витоцци делят первое-второе места с 852-мя очками.
Обновлено в 01:00
Политика
Володин назвал пустопорожними новые санкции Украины против РФ
Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин назвал пустопорожними и основанными на бессилии новые санкции Украины против России.
Обновлено в 03:40
Финансы
Минфин выбрал организаторов размещения евробондов России в 2019 году
«По итогам рассмотрения поступивших предложений Минфином России принято решение об отборе ВТБ Капитал плс (VTB Capital plc) и Газпромбанк (АО) в качестве банков-агентов по размещению облигаций облигационных займов Российской Федерации на международном рынке капитала в 2019 году», — говорится в сообщении.
Обновлено в 03:03
Происшествия
Водитель из Сенегала поджег автобус со школьниками в Италии
Обновлено вчера в 11:39
Гаджеты
В Роскачестве составили рейтинг лучших проводных наушников
Эксперты Роскачества совместно со специалистами из Международной ассамблеи организаций потребительских испытаний провели исследование и составили рейтинг проводных наушников.
Обновлено в 02:15
Происшествия
В отношении судьи Анапского районного суда возбудили уголовное дело
Уголовное дело возбуждено в отношении судьи Анапского районного суда Владимира Стародубцева.
Обновлено в 01:35
Экономика
РЖД планирует построить новый офис за 72 млрд рублей
Идее единого офиса много лет, но до конкретики проект дошел только сейчас, он получил название «РЖД-сити», говорят три собеседника «Ведомостей».
Обновлено вчера в 16:29
Авто
Стартовали продажи нового Hyundai Santa Fe 2019 без селектора КПП
Китайские дилеры Hyundai начали прием заказов на удлиненную версию кроссовера Santa Fe с кнопками вместо традиционного селектора КПП.
Обновлено вчера в 22:25
Политика
В посольстве США опровергли передачу Украине списка «неприкасаемых»
Посольство США на Украине опровергло слова генерального прокурора страны Юрия Луценко о передаче ему списка "неприкасаемых", сообщает телеканал ТСН.
Обновлено в 02:56
Общество
Число вакансий для таксистов выросло в Барнауле в 24 раза
Средняя зарплата, которую предлагают водителям такси, выросла на 9% Количество вакансий для таксистов в Барнауле за два года увеличилось в 24 раза.
Обновлено в 00:14
Происшествия
В Петербурге вновь эвакуируют школы и больницы
В Петербурге в среду из-за анонимных сообщений вновь проходит эвакуация школ, детских садов и больниц.
Обновлено в 03:23
Политика
Мэй перенесла на парламент ответственность за отсрочку брексита
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй перенесла на парламент ответственность за отсрочку брексита.
Обновлено в 02:44
Игры
Double Fine анонсировала постапокалиптический экшен Rad и принимает заявки на «бету»
Double Fine Productions совместно с издательством Bandai Namco анонсировала игру Rad.
Обновлено в 03:34
Происшествия
Задержан мужчина, стрелявший в человека из пистолета на севере Москвы
Мужчина, открывший огонь из пистолета на улице Часовая, задержан в Москве.
Обновлено в 01:15
Происшествия
Названа сумма хищений по делу советника губернатора Красноярского края
«Сумма причиненного ущерба составляет не менее 4 млн руб.», — сообщили в Управлении на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу, которое занимается расследованием резонансного уголовного дела.
Обновлено в 02:53
Экономика
Правительство предложило увеличить выплаты по ОСАГО в четыре раза
Правительство предложило увеличить максимальные выплаты по ОСАГО с 500 тысяч до двух миллионов рублей, сообщает "Парламентская газета".
Обновлено в 02:41
Здоровье
Роспотребнадзор предупредил о риске заражения легочной чумой в Уганде
Роспотребнадзор предупредил россиян, планирующих поездки в Уганду и Демократическую Республикую Конго (ДРК), о риске заражения легочной чумой.
Обновлено в 03:44
Армия и оружие
Названы сроки первого полета новейшего транспортника Ил-112В
Первый полет нового военно-транспортного самолета Ил-112В состоится в конце марта – начале апреля 2019 года, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
Обновлено вчера в 20:31
Кино
В Рязани начался прокат боевика с Мэлом Гибсоном «Закатать в асфальт»
Актёр Винс Вон снимался в фильме Мела Гибсона «По соображениям совести» 2016 года выпуска.
Обновлено в 03:23