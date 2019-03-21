Экономика

СП выявила нарушения при использовании Минкультуры бюджетных средствРИА Новости 02:07

Счетная палата проверила правомерность и результативность использования в 2016-2018 годах бюджетных инвестиций и внебюджетных источников, а также средств федерального бюджета, направленных на сохранение культурно-исторического наследия.
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СП выявила нарушения при использовании Минкультуры бюджетных средств

РИА Новости02:07

Счетная палата: дирекция Минкультуры по строительству не закончила в срок 13 проектов

ТАСС02:06

Счетная палата выявила нарушения при использовании Минкультом бюджетных средств

Коммерсантъ02:41

Счетная палата заявила о низкой компетенции реставраторов Большого театра

РБК02:00

Счетная палата недовольна тем, как Минкульт расходовал бюджетные средства

Эхо Москвы03:00

Счетная палата обратится в Генпрокуратуру из-за проверки Минкультуры

Телеканал 360°02:45

СП РФ выявила нарушения при использовании Минкультуры бюджетных средств в 2016–2018 гг

РЕН ТВ02:13
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Футбол

Хави назвал лучшего игрока в истории футбола

Бывший игрок "Барселоны" и сборной Испании Хави оценил игровые качества аргентинца Лионеля Месси, назвав того лучшим игроком в истории футбола.
Обновлено в 02:59
Политика

Губернатор Мурманской области ушла в отставку

Обновлено в 03:03
Политика

В Новой Зеландии запретили полуавтоматические и штурмовые винтовки

Обновлено вчера в 23:07
Происшествия

В администрации Чеховского района Подмосковья проходят обыски

Следственные обыски проходят в администрации Чеховского района Московской области, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Обновлено в 03:22
Армия и оружие

США перебросили в Европу шесть стратегических бомбардировщиков B-52

Шесть стратегических бомбардировщиков ВВС США B-52, дислоцированных на базе в штате Луизиана, были переброшены в Европу для "интеграции на театре действий и участия в воздушных учениях" совместно с союзниками и партнерами по НАТО.
Обновлено вчера в 22:22
Музыка

Юрий Лоза прокомментировал распад группы «Ленинград»

Композитор Юрий Лоза рассказал о своем отношении к распаду группировки "Ленинград".
Обновлено вчера в 23:31
Общество

Названы самые ленивые регионы России

В ведомстве уточнили, что, по информации за третий квартал 2018 года, средняя фактическая (без учета отгулов, больничных и прочего) продолжительность рабочей недели в этом регионе составила 32,9 часа.
Обновлено в 01:41
Общество

«Мы не можем всем помочь»: самые любопытные ответы главы Забайкалья

По признанию многих очевидцев, самым сильным во время «Прямого разговора» стал ответ Александра Осипова многодетной семье.
Обновлено в 02:21
Политика

Лукашенко поздравил Токаева со вступлением в должность

Обновлено в 02:21
Спорт

Наталья Сорокина: Логинов удержит второе место, он в хорошей форме

Уникальная ситуация сложилась в общем зачете женского Кубка мира: две итальянки Доротея Вирер и Лиза Витоцци делят первое-второе места с 852-мя очками.
Обновлено в 01:00
Политика

Володин назвал пустопорожними новые санкции Украины против РФ

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин назвал пустопорожними и основанными на бессилии новые санкции Украины против России.
Обновлено в 03:40
Финансы

Минфин выбрал организаторов размещения евробондов России в 2019 году

«По итогам рассмотрения поступивших предложений Минфином России принято решение об отборе ВТБ Капитал плс (VTB Capital plc) и Газпромбанк (АО) в качестве банков-агентов по размещению облигаций облигационных займов Российской Федерации на международном рынке капитала в 2019 году», — говорится в сообщении.
Обновлено в 03:03
Происшествия

Водитель из Сенегала поджег автобус со школьниками в Италии

Обновлено вчера в 11:39
Гаджеты

В Роскачестве составили рейтинг лучших проводных наушников

Эксперты Роскачества совместно со специалистами из Международной ассамблеи организаций потребительских испытаний провели исследование и составили рейтинг проводных наушников.
Обновлено в 02:15
Происшествия

Бывшая жена Грудинина попросила помощи полиции из-за раздела имущества

Обновлено в 03:18
Происшествия

В отношении судьи Анапского районного суда возбудили уголовное дело

Уголовное дело возбуждено в отношении судьи Анапского районного суда Владимира Стародубцева.
Обновлено в 01:35
Экономика

РЖД планирует построить новый офис за 72 млрд рублей

Идее единого офиса много лет, но до конкретики проект дошел только сейчас, он получил название «РЖД-сити», говорят три собеседника «Ведомостей».
Обновлено вчера в 16:29
Авто

Стартовали продажи нового Hyundai Santa Fe 2019 без селектора КПП

Китайские дилеры Hyundai начали прием заказов на удлиненную версию кроссовера Santa Fe с кнопками вместо традиционного селектора КПП.
Обновлено вчера в 22:25
Политика

В посольстве США опровергли передачу Украине списка «неприкасаемых»

Посольство США на Украине опровергло слова генерального прокурора страны Юрия Луценко о передаче ему списка "неприкасаемых", сообщает телеканал ТСН.
Обновлено в 02:56
Общество

Число вакансий для таксистов выросло в Барнауле в 24 раза

Средняя зарплата, которую предлагают водителям такси, выросла на 9% Количество вакансий для таксистов в Барнауле за два года увеличилось в 24 раза.
Обновлено в 00:14
Происшествия

В Петербурге вновь эвакуируют школы и больницы

В Петербурге в среду из-за анонимных сообщений вновь проходит эвакуация школ, детских садов и больниц.
Обновлено в 03:23
Политика

Мэй перенесла на парламент ответственность за отсрочку брексита

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй перенесла на парламент ответственность за отсрочку брексита.
Обновлено в 02:44
Игры

Double Fine анонсировала постапокалиптический экшен Rad и принимает заявки на «бету»

Double Fine Productions совместно с издательством Bandai Namco анонсировала игру Rad.
Обновлено в 03:34
Происшествия

Задержан мужчина, стрелявший в человека из пистолета на севере Москвы

Мужчина, открывший огонь из пистолета на улице Часовая, задержан в Москве.
Обновлено в 01:15
Происшествия

Названа сумма хищений по делу советника губернатора Красноярского края

«Сумма причиненного ущерба составляет не менее 4 млн руб.», — сообщили в Управлении на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу, которое занимается расследованием резонансного уголовного дела.
Обновлено в 02:53
Экономика

Правительство предложило увеличить выплаты по ОСАГО в четыре раза

Правительство предложило увеличить максимальные выплаты по ОСАГО с 500 тысяч до двух миллионов рублей, сообщает "Парламентская газета".
Обновлено в 02:41
Здоровье

Роспотребнадзор предупредил о риске заражения легочной чумой в Уганде

Роспотребнадзор предупредил россиян, планирующих поездки в Уганду и Демократическую Республикую Конго (ДРК), о риске заражения легочной чумой.
Обновлено в 03:44
Происшествия

Из банковской ячейки в Москве похитили около 28 млн рублей

Обновлено в 02:10
Армия и оружие

Названы сроки первого полета новейшего транспортника Ил-112В

Первый полет нового военно-транспортного самолета Ил-112В состоится в конце марта – начале апреля 2019 года, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
Обновлено вчера в 20:31
Кино

В Рязани начался прокат боевика с Мэлом Гибсоном «Закатать в асфальт»

Актёр Винс Вон снимался в фильме Мела Гибсона «По соображениям совести» 2016 года выпуска.
Обновлено в 03:23
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