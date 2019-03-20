Энергетика

S&P улучшило свой прогноз цены на нефть Brent на 2019–2020 годыКоммерсантъ 02:08

«Учитывая сокращение добычи со стороны двух крупных нефтедобывающих регионов, стран ОПЕК и России, запланированное на первую половину 2019 года, S&P Global Ratings улучшило свои прогнозы относительно цены на нефть марки Brent»,— сказано в документе (цитата по «Прайму»).
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S&P улучшило свой прогноз цены на нефть Brent на 2019–2020 годы

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