Энергетика
S&P улучшило свой прогноз цены на нефть Brent на 2019–2020 годыКоммерсантъ 02:08
«Учитывая сокращение добычи со стороны двух крупных нефтедобывающих регионов, стран ОПЕК и России, запланированное на первую половину 2019 года, S&P Global Ratings улучшило свои прогнозы относительно цены на нефть марки Brent»,— сказано в документе (цитата по «Прайму»).
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