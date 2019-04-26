Экономика
S&P улучшило прогноз по рейтингам АФК «Система» до «позитивного»ТАСС вчера в 13:08
Международное рейтинговое агентство S&P улучшило прогноз по долгосрочным рейтингам в иностранной и национальной валютах АФК "Система" до "позитивного" со "стабильного". Об этом сообщается в пресс-релизе агентства. Сами рейтинги были подтверждены на уровне "В+".
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 06:19, Ашберн
Политика
Путин думает о раздаче российских паспортов всем украинцам
Президент России Владимир Путин заявил, что в будущем украинцам могут упростить получение российского гражданства.
Обновлено в 04:59
Политика
Путин распорядился о ликвидации последствий пожаров в Забайкалье
Российский президент Владимир Подписал указ, связанный с мерами по ликвидации пожаров в Забайкальском крае.
Обновлено вчера в 20:13
Авто
Названы самые надежные китайские автомобили в России
Эксперты портала «UsedCars» составили рейтинг самых надежных китайских автомобилей последнего времени.
Обновлено в 02:00
Политика
В Москве задержан украинский миллионер Павел Климец
Сотрудники Следственного комитета задержали украинского бизнесмена Павла Климца в Москве.
Обновлено в 02:38
Музыка
Лобода отреагировала на результаты финала «Голос. Дети»
Позже СМИ сообщили, что результаты финала перепроверят.
Обновлено в 03:02
Общество
МЧС предупреждает свердловчан о мокром снеге и гололеде
Обновлено в 04:58
Политика
Последняя ракета серии «Союз-ФГ» отправлена на Байконур
Обновлено в 04:51
Общество
Новый порядок проведения диспансеризации утвердили в России
В России утвердили новый порядок проведения профосмотров и диспансеризации.
Обновлено вчера в 10:44
Происшествия
Варвара Караулова вышла на свободу
Варвару Караулову, осужденную за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, освободили из колонии в Вологде, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Обновлено в 03:19
Политика
В штабе Зеленского допустили мир в Донбассе по плану России
Избранный президент Украины Владимир Зеленский может принести мир в Донбасс, причем на условиях российской стороны, но такой вариант не понравится украинским патриотам - заявили в штабе политика.
Обновлено в 02:20
Наука
В РФ разработано инновационное лекарство для лечения болезней суставов
В Приволжском федеральном университете разработали инновационное лекарство для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата, прежде всего, артрита и артроза, пишут «Известия».
Обновлено вчера в 21:03
Политика
Песков пошутил про сон и рабочий график Путина
Обновлено в 03:38
Происшествия
В Уфе нашли тела пропавших членов семьи в колодце
Правоохранители нашли в колодце на дачном участке в Уфе тела пяти членов семьи, которые пропали в декабре прошлого года, сообщил РИА Новости представитель МВД по Башкирии.
Обновлено в 05:20
Общество
В Уганде женщина за 39 лет родила 38 детей, сообщили СМИ
В Уганде обнаружена самая многодетная мать на Земле Мариам Набатанзи, которая родила 38 детей к своим 39 годам.
Обновлено вчера в 17:52
Политика
Росгвардия предложила засекретить свои госзакупки
Федеральная служба войск национальной гвардии (Росгвардия) предлагает засекретить свои закупки, сообщается на официальном портале нормативных правовых актов.
Обновлено вчера в 16:38
Политика
Путин сказал, в каком случае не будет газоснабжения Украины
Украина покупает газ вдвое дороже, чем могла бы, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай.
Обновлено в 05:06
Политика
Путин обсудил с Лукашенко ситуацию с нефтью в трубопроводе «Дружба»
Президент России Владимир Путин обсудил со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко ситуацию с качеством нефти в трубопроводе «Дружба».
Обновлено в 05:29
Футбол
Адвокат Кокорина-младшего: прокурор может попросить 5 лет лишения свободы
Вячеслав Барик, адвокат Кирилла Кокорина, брата футболиста «Зенита» Александра Кокорина, назвал срок, который может попросить сторона обвинения по делу.
Обновлено в 04:56
Религия
В Иерусалиме христиане собираются в ожидании Благодатного огня
Обновлено вчера в 22:10
Гаджеты
Фото дня: печатная плата неизвестной видеокарты AMD, которая получит память GDDR6 и два восьмиконтактных разъёма дополнительного питания
Обновлено в 04:15
Происшествия
В Подмосковье потушили загоревшуюся электричку
Обновлено вчера в 20:43
Футбол
Брат вице-президента «Спартака» покинул клуб
Брат вице-президента московского "Спартака" Наиля Измайлова Равиль покинет клуб после завершения сезона, передает Sport24.
Обновлено в 04:53
Армия и оружие
В Калининградской области развернули комплекс РЭБ «Мурманск-БН»
Обновлено вчера в 04:42
Авто
Наши за границей: во что превращались автомобили СССР в Китае, Корее, на Кубе
Из СССР за несколько лет ввезли около 500 машинокомплектов, а тем временем шла неспешная, но упорная локализация производства, которая привела к тому, что с 1956 года все узлы, включая 50‑сильные двигатели и трехступенчатые коробки передач для Варшав, стали делать в Польше.
Обновлено вчера в 22:40
Авто
Почему не стоит покупать подержанные машины у официальных дилеров
У несведущего человека словосочетание "официальный дилер" вызывает автоматическую реакцию с положительными эмоциями.
Обновлено вчера в 05:41
Общество
Медведев поручил улучшить графики работы детсадов и школ
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил внести в правительство предложения по совершенствованию графиков работы школ и детских садов.
Обновлено в 03:54
Общество
Власти Австралии намерены истребить 2 миллиона диких кошек
Правительство Австралии намерено истребить 2 млн диких кошек для спасения эндемичных животных.
Обновлено вчера в 21:38
Политика
Путин не исключил переговоров с Зеленским
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что не исключает встречи и переговоров с будущим президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 05:04
Политика
Daimler удивился наличию у Ким Чен Ына его лимузинов
Концерн Daimler был крайне удивлен, что северокорейский лидер Ким Чен Ын передвигается на лимузинах его производства, сообщил ТАСС со ссылкой на представителя концерна Зильке Мокерта.
Обновлено вчера в 22:45