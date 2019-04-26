S&P улучшило прогноз по рейтингам АФК «Система» до «позитивного»ТАСС вчера в 13:08

Международное рейтинговое агентство S&P улучшило прогноз по долгосрочным рейтингам в иностранной и национальной валютах АФК "Система" до "позитивного" со "стабильного". Об этом сообщается в пресс-релизе агентства. Сами рейтинги были подтверждены на уровне "В+".

S&P улучшило прогноз по рейтингам АФК «Система» до «позитивного»

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