Экономика
S&P улучшило прогноз по рейтингам АФК «Система» до «позитивного»ТАСС вчера в 13:08
Международное рейтинговое агентство S&P улучшило прогноз по долгосрочным рейтингам в иностранной и национальной валютах АФК "Система" до "позитивного" со "стабильного". Об этом сообщается в пресс-релизе агентства. Сами рейтинги были подтверждены на уровне "В+".
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 01:41, Ашберн
Общество
В России хотят перенести начало учебного года
В Совет Госдумы вынесен для рассмотрения законопроект о переносе начала учебного года на 1 октября.
Обновлено 25 апреля в 12:17
Политика
На территорию Украины въехали три автомобиля с надписью «МЧС России»
Автомобили с номерами регистрации в Ростовской области без открытия тентов проехали через полосу, предназначенную для выезжающих с Украины.
Обновлено вчера в 22:04
Кино
Умерла актриса Элина Быстрицкая
В возрасте 91 года умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая, сообщила РБК директор Малого театра Тамара Михайлова.
Обновлено вчера в 03:51
Происшествия
Три человека погибли в результате ДТП в Татарстане
ДТП с участием автомобиля Opel в Буинском районе Татарстана унесло жизни трех человек, еще один госпитализирован.
Обновлено в 01:31
Музыка
После победы дочери Алсу на «Голосе» начата проверка результатов
В конце эфира было объявлено, что победительницей стала дочь Алсу Микелла Абрамова.
Обновлено вчера в 19:03
Политика
Загрязнение нефти в нефтепроводе «Дружба» могло быть умышленным
Российский оператор магистральных нефтепроводов публичное акционерное общество «Транснефть» заявило, что загрязнение нефти хлорорганикой в трубопроводе «Дружба» произошло умышленно, то есть речь может идти о диверсии.
Обновлено вчера в 11:51
Происшествия
В ДТП в Крыму погибли шесть человек
Шесть человек погибли, двое пострадали в результате лобового столкновения иномарки и микроавтобуса в Симферопольском районе Крыма.
Обновлено в 00:50
Политика
Путин упростил получение российских паспортов для жителей Донбасса
Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями ДНР и ЛНР.
Обновлено 24 апреля в 08:17
Происшествия
На Шри-Ланке 15 человек стали жертвами перестрелки
Обновлено вчера в 23:56
Политика
Пятилетие ЛНР отпразднуют с песнями и салютом — Пасечник
Самопровозглашенная Луганская народная республика планирует масштабно отметить пятилетие со дня образования, которое приходится на 12 мая.
Обновлено вчера в 20:42
Политика
Путин распорядился о ликвидации последствий пожаров в Забайкалье
Российский президент Владимир Подписал указ, связанный с мерами по ликвидации пожаров в Забайкальском крае.
Обновлено вчера в 20:13
Политика
Украинского мультимиллионера арестовали в Москве за взятку
Украинского бизнесмена Павла Климца арестовали в Москве по подозрению в даче взятки в особо крупном размере.
Обновлено вчера в 22:45
Политика
Си Цзиньпин: страны «Пояса и пути» будут вместе противостоять протекционизму
Обновлено вчера в 23:11
Происшествия
В страшном ДТП под Омском погибли 4 человека
Жуткая авария случилась сегодня ночью под Омском. Все произошло на улице Красноярский тракт, в районе завода «Пластмасс» на окраине города.
Обновлено в 00:09
Шоу-бизнес
Наталья Рудова предстала перед поклонниками в образе роковой красотки
Наталья Рудова держит поклонников в тонусе, не давая разгадать, какая же она на самом деле.
Обновлено вчера в 10:55
Политика
Климкин призвал к секторальным санкциям против России
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал к секторальным санкциям против России в связи с законом об упрощенной выдаче российских паспортов гражданам самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
Обновлено вчера в 08:16
Политика
Трамп проведет переговоры с премьером Словакии 3 мая
Американский президент Дональд Трамп проведет переговоры с премьер-министром Словакии Петером Пеллегрини в Вашингтоне 3 мая, сообщили в Белом доме.
Обновлено вчера в 20:58
Общество
Около 15 градусов тепла и небольшие дожди ожидаются в Москве 1 мая
Температура воздуха в Москве 1 мая достигнет 15 градусов тепла, что на 1,5 градуса ниже нормы.
Обновлено вчера в 11:51
Политика
В штабе Зеленского сочли возможным мир в Донбассе по плану России
Спикер штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что мирное урегулирование конфликта в Донбассе может произойти в случае, если согласиться на предложенные Россией действия.
Обновлено вчера в 16:59
Футбол
Сарри: «Челси» проводит хороший сезон
Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри остался доволен результатами своей команды в текущем сезоне.
Обновлено вчера в 17:58
Общество
Список подозреваемых в домогательствах священников опубликовали в США
Римско-католическая митрополия Нью-Йорка опубликовала имена 120 священнослужителей, обвиняемых в сексуальных домогательствах в отношении несовершеннолетних.
Обновлено вчера в 21:40
Религия
Православные в Страстную пятницу вспоминают распятие Христа
Обновлено вчера в 14:12
Происшествия
В Уфе пропала семья из 5 человек
По факту исчезновения людей возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетнего", сообщает следственное управление Следственного комитета России по Республике Башкортостан.
Обновлено вчера в 14:33
Авто
Изменилась стоимость автомобилей семейства LADA Granta
Обновлено 25 апреля в 06:50
Шоу-бизнес
Скорую помощь заметили у резиденции принца Гарри и Меган Маркл
Появление автомобиля скорой помощи у загородной резиденции королевской семьи Фрогмор-хаус, где в настоящее время проживают принц Гарри и Меган Маркл, породило бурные слухи о том, что первенец герцога и герцогини Сассекской появился на свет.
Обновлено вчера в 16:55
Политика
Daimler удивило наличие у Ким Чен Ына лимузинов его производства
Немецкий автомобильный концерн Daimler заявил, что не знает, откуда у лидера КНДР Ким Чен Ына лимузины его производства, сообщает Associated Press.
Обновлено вчера в 14:49
Происшествия
Фанаты «Мстителей» избили посетителя кинотеатра за спойлеры
Обновлено вчера в 22:03
Общество
Повзрослевший сын Лукашенко впечатлил пользовательниц сети
В твиттере появились фотографии повзрослевшего 14-летнего сына президента Белоруссии Александра Лукашенко Николая, которые впечатлили пользовательниц соцсети.
Обновлено вчера в 15:34
Автоспорт
Даниил Квят попал в аварию на второй тренировке Formula-1 в Баку
Неудачи российского гонщика F-1 Даниила Квята начались еще в самом начале – пилот потерял около часа в начале второй сессии из-за проблем с усилителем рулевого управления.
Обновлено вчера в 14:45