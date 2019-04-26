Экономика

S&P улучшило прогноз по рейтингам АФК «Система» до «позитивного»ТАСС вчера в 13:08

Международное рейтинговое агентство S&P улучшило прогноз по долгосрочным рейтингам в иностранной и национальной валютах АФК "Система" до "позитивного" со "стабильного". Об этом сообщается в пресс-релизе агентства. Сами рейтинги были подтверждены на уровне "В+".
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S&P улучшило прогноз по рейтингу "B+" АФК "Система" до позитивного со стабильного

ПРАЙМвчера в 15:05

S&P улучшило прогноз по рейтингам АФК «Система» до «позитивного»

ТАССвчера в 13:08

S&P подтвердило рейтинги АФК "Система" на уровне "B+"

Finam.Ruвчера в 13:08
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Общество

В России хотят перенести начало учебного года

В Совет Госдумы вынесен для рассмотрения законопроект о переносе начала учебного года на 1 октября.
Обновлено 25 апреля в 12:17
Политика

На территорию Украины въехали три автомобиля с надписью «МЧС России»

Автомобили с номерами регистрации в Ростовской области без открытия тентов проехали через полосу, предназначенную для выезжающих с Украины.
Обновлено вчера в 22:04
Кино

Умерла актриса Элина Быстрицкая

В возрасте 91 года умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая, сообщила РБК директор Малого театра Тамара Михайлова.
Обновлено вчера в 03:51
Происшествия

Три человека погибли в результате ДТП в Татарстане

ДТП с участием автомобиля Opel в Буинском районе Татарстана унесло жизни трех человек, еще один госпитализирован.
Обновлено в 01:31
Музыка

После победы дочери Алсу на «Голосе» начата проверка результатов

В конце эфира было объявлено, что победительницей стала дочь Алсу Микелла Абрамова.
Обновлено вчера в 19:03
Политика

Загрязнение нефти в нефтепроводе «Дружба» могло быть умышленным

Российский оператор магистральных нефтепроводов публичное акционерное общество «Транснефть» заявило, что загрязнение нефти хлорорганикой в трубопроводе «Дружба» произошло умышленно, то есть речь может идти о диверсии.
Обновлено вчера в 11:51
Происшествия

В ДТП в Крыму погибли шесть человек

Шесть человек погибли, двое пострадали в результате лобового столкновения иномарки и микроавтобуса в Симферопольском районе Крыма.
Обновлено в 00:50
Политика

Путин упростил получение российских паспортов для жителей Донбасса

Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями ДНР и ЛНР.
Обновлено 24 апреля в 08:17
Происшествия

На Шри-Ланке 15 человек стали жертвами перестрелки

Обновлено вчера в 23:56
Политика

Пятилетие ЛНР отпразднуют с песнями и салютом — Пасечник

Самопровозглашенная Луганская народная республика планирует масштабно отметить пятилетие со дня образования, которое приходится на 12 мая.
Обновлено вчера в 20:42
Политика

Путин распорядился о ликвидации последствий пожаров в Забайкалье

Российский президент Владимир Подписал указ, связанный с мерами по ликвидации пожаров в Забайкальском крае.
Обновлено вчера в 20:13
Политика

Украинского мультимиллионера арестовали в Москве за взятку

Украинского бизнесмена Павла Климца арестовали в Москве по подозрению в даче взятки в особо крупном размере.
Обновлено вчера в 22:45
Политика

Си Цзиньпин: страны «Пояса и пути» будут вместе противостоять протекционизму

Обновлено вчера в 23:11
Происшествия

В страшном ДТП под Омском погибли 4 человека

Жуткая авария случилась сегодня ночью под Омском. Все произошло на улице Красноярский тракт, в районе завода «Пластмасс» на окраине города.
Обновлено в 00:09
Шоу-бизнес

Наталья Рудова предстала перед поклонниками в образе роковой красотки

Наталья Рудова держит поклонников в тонусе, не давая разгадать, какая же она на самом деле.
Обновлено вчера в 10:55
Политика

Климкин призвал к секторальным санкциям против России

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал к секторальным санкциям против России в связи с законом об упрощенной выдаче российских паспортов гражданам самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
Обновлено вчера в 08:16
Политика

Трамп проведет переговоры с премьером Словакии 3 мая

Американский президент Дональд Трамп проведет переговоры с премьер-министром Словакии Петером Пеллегрини в Вашингтоне 3 мая, сообщили в Белом доме.
Обновлено вчера в 20:58
Общество

Около 15 градусов тепла и небольшие дожди ожидаются в Москве 1 мая

Температура воздуха в Москве 1 мая достигнет 15 градусов тепла, что на 1,5 градуса ниже нормы.
Обновлено вчера в 11:51
Политика

В штабе Зеленского сочли возможным мир в Донбассе по плану России

Спикер штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что мирное урегулирование конфликта в Донбассе может произойти в случае, если согласиться на предложенные Россией действия.
Обновлено вчера в 16:59
Футбол

Сарри: «Челси» проводит хороший сезон

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри остался доволен результатами своей команды в текущем сезоне.
Обновлено вчера в 17:58
Общество

Список подозреваемых в домогательствах священников опубликовали в США

Римско-католическая митрополия Нью-Йорка опубликовала имена 120 священнослужителей, обвиняемых в сексуальных домогательствах в отношении несовершеннолетних.
Обновлено вчера в 21:40
Религия

Православные в Страстную пятницу вспоминают распятие Христа

Обновлено вчера в 14:12
Происшествия

В Уфе пропала семья из 5 человек

По факту исчезновения людей возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетнего", сообщает следственное управление Следственного комитета России по Республике Башкортостан.
Обновлено вчера в 14:33
Авто

Изменилась стоимость автомобилей семейства LADA Granta

Обновлено 25 апреля в 06:50
Шоу-бизнес

Скорую помощь заметили у резиденции принца Гарри и Меган Маркл

Появление автомобиля скорой помощи у загородной резиденции королевской семьи Фрогмор-хаус, где в настоящее время проживают принц Гарри и Меган Маркл, породило бурные слухи о том, что первенец герцога и герцогини Сассекской появился на свет.
Обновлено вчера в 16:55
Политика

Daimler удивило наличие у Ким Чен Ына лимузинов его производства

Немецкий автомобильный концерн Daimler заявил, что не знает, откуда у лидера КНДР Ким Чен Ына лимузины его производства, сообщает Associated Press.
Обновлено вчера в 14:49
Происшествия

Фанаты «Мстителей» избили посетителя кинотеатра за спойлеры

Обновлено вчера в 22:03
Происшествия

В МЧС назвали возможную причину пожара на заводе «Красмаш»

Обновлено в 00:36
Общество

Повзрослевший сын Лукашенко впечатлил пользовательниц сети

В твиттере появились фотографии повзрослевшего 14-летнего сына президента Белоруссии Александра Лукашенко Николая, которые впечатлили пользовательниц соцсети.
Обновлено вчера в 15:34
Автоспорт

Даниил Квят попал в аварию на второй тренировке Formula-1 в Баку

Неудачи российского гонщика F-1 Даниила Квята начались еще в самом начале – пилот потерял около часа в начале второй сессии из-за проблем с усилителем рулевого управления.
Обновлено вчера в 14:45
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