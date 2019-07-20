Экономика
S&P сохранило суверенный рейтинг России на уровне «BBB-»Коммерсантъ 18:10
Международное рейтинговое агентство S&P подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне «BBB-».
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Наука
Выявлена связь между риском возникновения рака и рентгеном
Исследователи обнаружили связь между употреблением ста миллилитров содержащего сахар напитка, включая 100% фруктовый сок, и повышением риска развития онкологии на 18% и рака груди на 22%.
Обновлено в 19:48
Кино
Опубликован первый официальный тизер «Ведьмака»
Американская компания Netflix опубликовала первый официальный тизер первого сезона "Ведьмака".
Обновлено в 18:46
Музыка
В Москве пройдет первый российский концерт Эда Ширана
Обновлено вчера в 17:10
Происшествия
Под Петербургом из-за поломки задержали электрички
Обновлено в 14:05
Политика
Дана Борисова отреагировала на возмущение украинских националистов
Телеведущая Дана Борисова отреагировала на негативные комментарии украинских пользователей под фотографией с майдана Незалежности в Киеве, которую она выложила в своем инстаграме.
Обновлено в 12:18
Политика
Путина не позвали на годовщину начала Второй мировой войны в Польше
Обновлено вчера в 11:23
Энергетика
Путин объяснил опасность сильного ограничения цен на топливо
«С начала 2019 года рост цен на моторное топливо, на бензин Аи-95 составил 1,8%, а за это же время инфляция подросла на 2,5%», — заявил он.
Обновлено в 14:21
Интернет
Хакеры в июле взломали серверы московской IT-компании «Сайтэк»
Не исключено, что это крупнейшая в истории утечка данных о работе российских спецслужб в интернете.
Обновлено в 15:30
Политика
Украинский министр назвал указ Зеленского «цирком»
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян назвал "цирком" подписанный президентом Владимиром Зеленским указ об улучшении качества автомобильных дорог в стране.
Обновлено в 20:08
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон и принц Уильям отметят день рождения первенца на Карибах
Веселая вечеринка в честь маленького Джорджа состоится 22 июля. Несколько дней назад Кейт Миддлтон и принц Уильям официально ушли в отпуск.
Обновлено в 17:00
Армия и оружие
Глава военной разведки США сравнил российскую и китайскую «угрозы»
Директор разведывательного управления министерства обороны США генерал-лейтенант Роберт Эшли считает, что Россия представляет угрозу для США в краткосрочной перспективе, а Китай — в долгосрочной.
Обновлено в 16:50
Происшествия
Инна Чурикова находится в тяжелом состоянии в реанимации
Знаменитая отечественная актриса Инна Чурикова находится в тяжёлом состоянии в реанимации.
Обновлено в 03:54
Финансы
Рост июльского индекс потребдоверия в США оказался меньше ожиданий
Подындекс отношения американских потребителей к текущей финансовой ситуации в июле опустился до 111,1 пункта по сравнению с 111,9 пункта месяцем ранее, показатель потребительских ожиданий на ближайшие полгода вырос до 90,1 пункта с 89,3 пункта.
Обновлено в 10:54
Политика
На Украине пиццерия вывесила табличку с оскорблением русскоязычных
На Украине сотрудники пиццерии в Черновцах прикрепили на входе в свой ресторан табличку с оскорблениями в адрес русскоговорящих клиентов.
Обновлено в 12:08
Политика
Оппозиционер указал на незаконность самовыдвижения Осипова в губернаторы
Оппозиционный активист, кандидат в депутаты читинской думы Александр Жданов указал на незаконность самовыдвижения главы региона Александра Осипова кандидатом в губернаторы Забайкалья; на момент выдвижения Осипова высший закон региона - Устав Забайкальского края - разрешал идти на выборы только от политических партий.
Обновлено в 08:02
Кино
Эдвард Ферлонг вновь сыграет Джона Коннора в «Терминаторе 6»
В шестой части, которая получила заглавие «Темные судьбы» вернется Эдвард Ферлонг, игравший Джона Коннора в культовом «Терминатор 2: Судный день».
Обновлено в 03:13
Армия и оружие
Саудовская Аравия разрешила США разместить свои войска в стране
Король Саудовской Аравии объявил о готовности разместить в стране военный контингент США.
Обновлено в 19:46
Футбол
«Шинник» обыграл «Нижний Новгород» в матче ФНЛ
Ярославский "Шинник" на выезде одержал победу над "Нижним Новгородом" в матче третьего тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
Обновлено в 14:11
Космос
Запуск корабля Dragon с грузом для МКС перенесли на 24 июля
"Завершено статическое огневое испытание Falcon 9, планируем осуществить запуск 18-й грузовой миссии корабля Dragon на (Международную) космическую станцию (МКС) с площадки номер 40 (космодрома на мысе Канаверал) 24 июля", - сообщила компания в своем Twitter-аккаунте.
Обновлено в 19:55
Футбол
«Аякс» подпишет контракт с центральным защитником сборной Мексики
Амстердамский «Аякс» согласовал с мексиканской «Америкой» трансфер центрального защитника сборной Мексики Эдсона Альвареса, сообщается на сайте голландского клуба.
Обновлено в 18:50
Политика
Трамп: США рассматривают санкции против Турции за покупку С-400
После начала поставок российских систем ПВО Белый дом решил исключить Турцию из программы поставок новейших американских истребителей F-35 Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон рассматривает возможность введения санкций против Турции за покупку российских зенитно-ракетных комплексов С-400.
Обновлено вчера в 14:58
Гаджеты
Появились фото кнопочного телефона Nokia с ОС Android
В сети Интернет были опубликованы первые фотографии нового кнопочного гаджета Nokia, базирующегося на операционной системе «Андроид».
Обновлено в 03:46
Политика
Путин перенес саммиты БРИКС и ШОС в Санкт-Петербург из Челябинска
Санкт-Петербург примет у себя саммиты БРИКС и ШОС вместо Челябинска, о чем сообщил президент России Владимир Путин на встрече с врио губернатора Челябинской области Алексеем Текслером в Магнитогорске, пишет "Российская газета".
Обновлено в 19:30
Происшествия
Усыновившая детей московская гей-пара уехала из России
Живущая в Москве и воспитывающая детей гомосексуальная пара уехала из России и может не вернуться домой из-за уголовного дела против сотрудников соцзащиты, допустивших усыновление.
Обновлено в 11:08
Происшествия
В Нигерии мужчина забрался на крыло самолета при взлете
Мужчина проник на летное поле в аэропорту нигерийской столицы Лагос и попытался забраться на пассажирский самолет, который ожидал разрешение на взлет.
Обновлено в 20:01