Экономика

S&P сохранило суверенный рейтинг России на уровне "BBB-"ТАСС 17:29

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's подтвердило суверенный кредитный рейтинг РФ на уровне "BBB-" со "стабильным" прогнозом. Об этом говорится в сообщении S&P.
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S&P подтвердило рейтинг России на инвестиционном уровне "BBB-"

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Коммерсантъ18:10
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За 2019 год сотрудникам Объединенной группировки войск (сил) совместно с МВД и ФСБ удалось уничтожить на Северном Кавказе 20 ячеек террористов.
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Армия и оружие

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Ученые: Дефицит девочек в математике связан с их успехами в чтении

Специалисты проанализировали данные об успеваемости больше 300 тысяч учеников школы и сделали вывод о том, что к 15 годам у подростков как мужского, так и женского пола почти одинаковые успехи в математике, в то же время, девочки значительно преуспевают в чтении, что дает им большее преимущество в гуманитарных предметах.
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Энергетика

Путин объяснил опасность сильного ограничения цен на топливо

Президент России Владимир Путин объяснил, почему серьезно ограничивать рост цен на топливо нельзя.
Обновлено в 13:31
Общество

США высказались о проекте по строительству газопровода Иран-Пакистан-Индия

США поддерживают роль Пакистана в торговле в регионе, но против "непрозрачных" инфраструктурных проектов, заявила высокопоставленный представитель администрации США, комментируя в ходе телефонного брифинга по просьбе РИА Новости возможное строительство при участии России газопровода Иран-Пакистан-Индия.
Обновлено в 18:20
Происшествия

В Нигерии мужчина залез на крыло готовящегося взлететь самолета

В нигерийском аэропорту Лагос неизвестный мужчина взобрался на крыло готовящегося к взлету пассажирского авиалайнера.
Обновлено в 15:46
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Российский вратарь Митрюшкин сыграл первый матч с 2017 года

23-летний голкипер швейцарского "Сьона", а в бышем вратарь московского "Спартака" Антон Митрюшкин, впервые вышел на поле после тяжелой травмы, полученной в 2017 году.
Обновлено в 14:59
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Чемпионка мира по бегу на 400 м дисквалифицирована за допинг

Обновлено в 16:48
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Опубликован первый официальный тизер «Ведьмака»

Американская компания Netflix опубликовала первый официальный тизер первого сезона "Ведьмака".
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Не исключено, что это крупнейшая в истории утечка данных о работе российских спецслужб в интернете.
Обновлено в 15:30
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Росстандарт отменил ГОСТ на фотосессии для новорожденных

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В своем Twitter NASA зашифровало слова астронавта Нила Армстронга, которые он произнес, первым ступив на лунную поверхность.
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В Нижнем Новгороде стартовал кинофестиваль «Горький fest»

В Нижном Новогороде стартовал третий кинофестиваль «Горький fest».
Обновлено в 15:23
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Россия начала экспорт пряников в Китай

Российские предприниматели начали экспорт пряников в Китай, сообщил РИА Новости вице-президент Alibaba Group по глобальным инициативам Брайан Вонг.
Обновлено в 12:51
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Дана Борисова отреагировала на возмущение украинских националистов

Телеведущая Дана Борисова отреагировала на негативные комментарии украинских пользователей под фотографией с майдана Незалежности в Киеве, которую она выложила в своем инстаграме.
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Сборная Алжира второй раз в истории выиграла Кубок африканских наций

Футболисты сборной Алжира нанесли поражение команде Сенегала в финале Кубка африканских наций и во второй раз в истории завоевали трофей.
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Путин раскритиковал ликвидацию последствий паводка в Иркутской области

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Инна Чурикова осталась в реанимации

Народная артистка СССР Инна Чурикова после падения во время спектакля находится в реанимации НИИ скорой помощи имени Склифосовского, ее состояние оценивают как тяжелое.
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Казахстан «защитил» граждан, перехватывая HTTPS-трафик

Правительство Казахстана решило перехватывать весь зашифрованный HTTPS-трафик на территории страны.
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«Нафтогаз» предложил России вариант транзита газа

Украинская газовая компания «Нафтогаз» назвала вариант транзита российского газа.
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Транспорт

В ГИБДД назвали основную причину гибели людей на российских дорогах

ГИБДД назвала выезд на встречную полосу движения одной из главных причин гибели людей на российских дорогах.
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Доллар и евро выросли, рубль снижается к бивалютной корзине

Курс российской валюты незначительно снижается к бивалютной корзине в условиях отсутствия у игроков интересных идей перед ключевыми заседаниями мировых центробанков в конце месяца.
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