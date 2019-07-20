Экономика
S&P сохранило суверенный рейтинг России на уровне "BBB-"ТАСС 17:29
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's подтвердило суверенный кредитный рейтинг РФ на уровне "BBB-" со "стабильным" прогнозом. Об этом говорится в сообщении S&P.
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 19:07, Вашингтон
Политика
Путин не верит в отравление Скрипаля британскими спецслужбами
Президент России Владимир Путин оценил вероятность того, что британские спецслужбы могли отравить бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля.
Обновлено в 15:52
Армия и оружие
Росгвардия ликвидировала 20 ячеек террористов на Северном Кавказе
За 2019 год сотрудникам Объединенной группировки войск (сил) совместно с МВД и ФСБ удалось уничтожить на Северном Кавказе 20 ячеек террористов.
Обновлено в 12:50
Политика
Британия пригрозила Ирану последствиями из-за задержанного танкера
Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявил, что иранская сторона ощутит последствия, если не отпустит задержанный в Ормузском проливе британский танкер Stena Impero.
Обновлено в 17:36
Технологии
Госдума запретит продажу смартфонов и компьютеров без российского ПО
В нижней палате Государственной Думы России рассмотрят законопроект о запрете продажи смартфонов, планшетов,компьютеров и телевизоров со Smart-TV без установленного российского ПО.
Обновлено в 06:40
Экономика
Путин поручил обеспечить малоимущие семьи жильём
Обновлено в 02:33
Авто
Chery покажет в России автомобили премиального суббренда Exeed
Exeed — премиальный бренд концерна Chery.
Обновлено в 05:38
Армия и оружие
Американская военная разведка считает, что Россия, Китай и Иран не стремятся к войне с США
Директор Разведывательного управления Министерства обороны (РУМО) США Роберт Эшли уверен, что ни Москва, ни Пекин, ни Тегеран не стремятся к войне с Вашингтоном.
Обновлено в 17:16
Наука
Ученые: Дефицит девочек в математике связан с их успехами в чтении
Специалисты проанализировали данные об успеваемости больше 300 тысяч учеников школы и сделали вывод о том, что к 15 годам у подростков как мужского, так и женского пола почти одинаковые успехи в математике, в то же время, девочки значительно преуспевают в чтении, что дает им большее преимущество в гуманитарных предметах.
Обновлено в 05:45
Энергетика
Путин объяснил опасность сильного ограничения цен на топливо
Президент России Владимир Путин объяснил, почему серьезно ограничивать рост цен на топливо нельзя.
Обновлено в 13:31
Общество
США высказались о проекте по строительству газопровода Иран-Пакистан-Индия
США поддерживают роль Пакистана в торговле в регионе, но против "непрозрачных" инфраструктурных проектов, заявила высокопоставленный представитель администрации США, комментируя в ходе телефонного брифинга по просьбе РИА Новости возможное строительство при участии России газопровода Иран-Пакистан-Индия.
Обновлено в 18:20
Происшествия
В Нигерии мужчина залез на крыло готовящегося взлететь самолета
В нигерийском аэропорту Лагос неизвестный мужчина взобрался на крыло готовящегося к взлету пассажирского авиалайнера.
Обновлено в 15:46
Футбол
Российский вратарь Митрюшкин сыграл первый матч с 2017 года
23-летний голкипер швейцарского "Сьона", а в бышем вратарь московского "Спартака" Антон Митрюшкин, впервые вышел на поле после тяжелой травмы, полученной в 2017 году.
Обновлено в 14:59
Музыка
Анна Бузова записала на студии дебютную песню
Анна Бузова немало удивила своих поклонников неожиданной новостью — девушка решила записать дебютную песню.
Обновлено в 13:52
Спорт
Чемпионка мира по бегу на 400 м дисквалифицирована за допинг
Обновлено в 16:48
Кино
Опубликован первый официальный тизер «Ведьмака»
Американская компания Netflix опубликовала первый официальный тизер первого сезона "Ведьмака".
Обновлено в 18:46
Интернет
Хакеры в июле взломали серверы московской IT-компании «Сайтэк»
Не исключено, что это крупнейшая в истории утечка данных о работе российских спецслужб в интернете.
Обновлено в 15:30
Общество
Росстандарт отменил ГОСТ на фотосессии для новорожденных
Обновлено в 07:17
Космос
NASA зашифровало слова первого человека на Луне в своем Twitter
В своем Twitter NASA зашифровало слова астронавта Нила Армстронга, которые он произнес, первым ступив на лунную поверхность.
Обновлено в 17:48
Политика
Зеленский уволил посла Украины в США
Президент Украины Владимир Зеленский уволил Валерия Чалого с должности посла Украины в Вашингтоне, а также с должности украинского посла в Антигуа и Барбуде и Тринидаде и Тобаго, которые он занимал по совместительству.
Обновлено в 09:31
Кино
В Нижнем Новгороде стартовал кинофестиваль «Горький fest»
В Нижном Новогороде стартовал третий кинофестиваль «Горький fest».
Обновлено в 15:23
Общество
Россия начала экспорт пряников в Китай
Российские предприниматели начали экспорт пряников в Китай, сообщил РИА Новости вице-президент Alibaba Group по глобальным инициативам Брайан Вонг.
Обновлено в 12:51
Политика
Дана Борисова отреагировала на возмущение украинских националистов
Телеведущая Дана Борисова отреагировала на негативные комментарии украинских пользователей под фотографией с майдана Незалежности в Киеве, которую она выложила в своем инстаграме.
Обновлено в 12:18
Футбол
Сборная Алжира второй раз в истории выиграла Кубок африканских наций
Футболисты сборной Алжира нанесли поражение команде Сенегала в финале Кубка африканских наций и во второй раз в истории завоевали трофей.
Обновлено в 16:58
Здоровье
У девушки обнаружили рак благодаря бокалу вина
Обновлено в 12:24
Происшествия
Инна Чурикова осталась в реанимации
Народная артистка СССР Инна Чурикова после падения во время спектакля находится в реанимации НИИ скорой помощи имени Склифосовского, ее состояние оценивают как тяжелое.
Обновлено в 01:54
Технологии
Казахстан «защитил» граждан, перехватывая HTTPS-трафик
Правительство Казахстана решило перехватывать весь зашифрованный HTTPS-трафик на территории страны.
Обновлено в 03:52
Политика
«Нафтогаз» предложил России вариант транзита газа
Украинская газовая компания «Нафтогаз» назвала вариант транзита российского газа.
Обновлено в 02:30
Транспорт
В ГИБДД назвали основную причину гибели людей на российских дорогах
ГИБДД назвала выезд на встречную полосу движения одной из главных причин гибели людей на российских дорогах.
Обновлено в 13:24
Финансы
Доллар и евро выросли, рубль снижается к бивалютной корзине
Курс российской валюты незначительно снижается к бивалютной корзине в условиях отсутствия у игроков интересных идей перед ключевыми заседаниями мировых центробанков в конце месяца.
Обновлено вчера в 14:33