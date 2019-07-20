Экономика

S&P сохранило суверенный рейтинг России на уровне "BBB-"ТАСС 17:29

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's подтвердило суверенный кредитный рейтинг РФ на уровне "BBB-" со "стабильным" прогнозом. Об этом говорится в сообщении S&P.
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