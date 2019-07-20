Экономика
S&P сохранило суверенный рейтинг России на уровне "BBB-"ТАСС 17:29
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's подтвердило суверенный кредитный рейтинг РФ на уровне "BBB-" со "стабильным" прогнозом. Об этом говорится в сообщении S&P.
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 21:41, Вашингтон
Политика
Сенатор США назвал российское приложение угрозой нацбезопасности
Сенатор США Чак Шумер обратился в ФБР и Федеральную торговую комиссию, так как счел приложение FaceApp угрозой национальной безопасности.
Обновлено вчера в 02:51
Политика
Иран заявил о захвате британского танкера
Обновлено в 14:35
Политика
Дана Борисова отреагировала на возмущение украинских националистов
Телеведущая Дана Борисова отреагировала на негативные комментарии украинских пользователей под фотографией с майдана Незалежности в Киеве, которую она выложила в своем инстаграме.
Обновлено в 12:18
Шоу-бизнес
Лобода получила травму на концерте
Певица Светлана Лобода получила травму во время концерта.
Обновлено в 17:59
Экономика
ЦБ РФ отозвал лицензию у банка «Жилкредит»
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Жилкредит", говорится в сообщении ЦБ.
Обновлено в 01:53
Кино
Опубликован первый официальный тизер «Ведьмака»
Обновлено в 18:46
Происшествия
Инна Чурикова находится в реанимации в тяжелом состоянии
Народная артистка СССР Инна Чурикова, которая в четверг получила травму, играя в спектакле на сцене московского театра "Русская песня", находится в реанимации НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, ее состояние врачи оценивают как тяжелое.
Обновлено в 01:26
Энергетика
Путин объяснил опасность сильного ограничения цен на топливо
«С начала 2019 года рост цен на моторное топливо, на бензин Аи-95 составил 1,8%, а за это же время инфляция подросла на 2,5%», — заявил он.
Обновлено в 14:21
Армия и оружие
Саудовская Аравия разрешила США разместить свои войска в стране
Король Саудовской Аравии объявил о готовности разместить в стране военный контингент США.
Обновлено в 19:46
Политика
Украинский министр назвал «цирком» новый указ Зеленского
Украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что новый указ об улучшении качества дорог главы страны Владимира Зеленского похож на цирк.
Обновлено в 20:32
Армия и оружие
Глава военной разведки США сравнил угрозы от Китая и России
В июле кандидат на пост главы Пентагона, выдвинутый Дональдом Трампом Марк Эспер, заявил о состоянии «кибервойны» между США и Китаем с Россией.
Обновлено в 21:33
Политика
Хоккеист Артемий Панарин раскритиковал президента Владимира Путина
В интервью сайту Sports.ru хоккеист высказал мнение, что российскому лидеру уже психологически непросто трезво оценивать ситуацию, так как вокруг него есть много людей, подталкивающих главу страны к тем или иным решениям.
Обновлено вчера в 15:00
Политика
Россия поддерживает усилия ЕС по стимулированию торговли с Ираном
Россия заявила о своей готовности присоединиться к платежной системе ЕС, чтобы обойти санкции США против Ирана, но призвала Брюссель расширить механизм для покрытия экспорта нефти.
Обновлено вчера в 11:55
Музыка
Алла Пугачева восхитилась выступлением Maruv в Юрмале
Гости фестиваля восхитились выступлением Maruv. Алла Пугачева тоже высоко оценила манеру исполнения и вокальные данные артистки.
Обновлено в 11:30
Кино
Крис Рок сыграет в четвертом сезоне сериала «Фарго»
Американский актер и стендап-комик Крис Рок сыграет в четвертом сезоне криминального сериала «Фарго».
Обновлено в 07:49
Политика
Побывавший на Луне американский астронавт разочаровался
Обновлено в 20:08
Происшествия
Дезертир с гранатой задержан у здания Рады
В Киеве сотрудники полиции задержали у здания Рады мужчину с гранатой в сумке.
Обновлено в 14:27
Происшествия
СМИ назвали возможного производителя сгоревшей на «Лошарике» батареи
Возможным изготовителем батареи, по версии издания, была компания «Ригель», на сайте которой указано, что еще в 2007 году она разработала литий-ионные аккумуляторные батареи для глубоководных аппаратов и провела их натурные испытания.
Обновлено в 06:37
Происшествия
На границе РФ и Абхазии задержан мужчина с огнестрельными ручками
В Краснодарском крае на границе с Абхазией пограничники задержали мужчину, которые хотел ввезти в РФ огнестрельное оружие, замаскированное под ручки для письма.
Обновлено в 12:04
Политика
Путин разрешил иностранцам ехать в Петербург с электронной визой
Президент России Владимир Путин распорядился создать указ, по которому принимать туристов в Петербурге будут и с электронными визами.
Обновлено вчера в 11:30
Интернет
Хакеры в июле взломали серверы московской IT-компании «Сайтэк»
Не исключено, что это крупнейшая в истории утечка данных о работе российских спецслужб в интернете.
Обновлено в 15:30
Транспорт
В ГИБДД назвали основную причину гибели людей на российских дорогах
ГИБДД назвала выезд на встречную полосу движения одной из главных причин гибели людей на российских дорогах.
Обновлено в 13:24
Экономика
Губернатор Ленобласти приедет в Кингисепп с рабочим визитом
В пятницу, 19 июля, состоится рабочая поездка главы 47 региона Александра Дрозденко в Кингисеппский район.
Обновлено в 01:12
Кино
Ивонн Страховски присоединится к Крису Пратту в «Призрачном призыве»
Ивон Страховски, известная по роли в сериале «Рассказ служанки», присоединится к актерскому составу фильма Криса МакКоя «Призрачный призыв».
Обновлено в 12:40