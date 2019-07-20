Экономика
S&P сохранило суверенный рейтинг России на уровне «BBB-»Коммерсантъ 18:10
Международное рейтинговое агентство S&P подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне «BBB-».
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 22:05, Вашингтон
Политика
Украинский министр назвал «цирком» новый указ Зеленского
Украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что новый указ об улучшении качества дорог главы страны Владимира Зеленского похож на цирк.
Обновлено в 20:32
Общество
На Приморье надвигается тайфун «Данас»
Обновлено вчера в 05:26
Политика
Путин раскритиковал иркутские власти после наводнения в регионе
За что Путин раскритиковал чиновников Во вторник президент России Владимир Путин во второй раз после катастрофических паводков в регионе прибыл в Иркутскую область.
Обновлено в 15:49
Футбол
Тео Эрнандес: «„Реал“ и „Милан“ – это исключительные клубы»
Обновлено в 14:57
Политика
СБУ обвинила «Мотор Сич» в финансировании ДНР
В Службе безопасности Украины (СБУ) заявили, что группа компаний «Мотор Сич» на протяжении двух лет финансировала деятельность самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).
Обновлено в 10:06
Энергетика
Путин объяснил опасность сильного ограничения цен на топливо
«С начала 2019 года рост цен на моторное топливо, на бензин Аи-95 составил 1,8%, а за это же время инфляция подросла на 2,5%», — заявил он.
Обновлено в 14:21
Происшествия
В Санкт-Петербурге BMW упал в Обводной канал
Обновлено в 17:11
Армия и оружие
Глава военной разведки США сравнил угрозы от Китая и России
В июле кандидат на пост главы Пентагона, выдвинутый Дональдом Трампом Марк Эспер, заявил о состоянии «кибервойны» между США и Китаем с Россией.
Обновлено в 21:33
Политика
Хоккеист Артемий Панарин раскритиковал президента Владимира Путина
В интервью сайту Sports.ru хоккеист высказал мнение, что российскому лидеру уже психологически непросто трезво оценивать ситуацию, так как вокруг него есть много людей, подталкивающих главу страны к тем или иным решениям.
Обновлено вчера в 15:00
Политика
США заявили, что не намерены снабжать продуктами лагерь Эр-Рукбан
Соединенные Штаты не намерены обеспечивать продовольствием беженцев в лагере Эр-Рукбан, расположенном в подконтрольном США районе на юге Сирии, сообщил в пятницу спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри на ежегодном форуме по безопасности в городе Аспен, штат Колорадо.
Обновлено в 21:16
Политика
Путин ответил на вопрос о своем президентстве
Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну ответил на вопрос о своем президентстве.
Обновлено в 21:57
Политика
Глава ДНР опроверг поддержку плана Медведчука по Донбассу
Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что «народные республики» не поддерживают план лидера «Оппозиционной платформы» Виктора Медведчука по созданию автономного региона в составе Украины.
Обновлено в 13:16
Политика
На Украине заработала соцсеть ВКонтакте и российские новостные ресурсы
Жители украинской столицы свободно заходят в соцсеть. Кроме того, открыли доступ к российским ресурсам РИА Новости, ТАСС, НТВ и другим.
Обновлено в 06:21
Общество
В музее Есенина сняли на видео «привидение»
Обновлено в 10:38
Космос
NVIDIA обновила техно-демку высадки на лунную поверхность
В NVIDIA сообщили, что эффект освещения воссоздан со всей тщательностью, и полностью соответствует световым эффектам, которые космонавты могли наблюдать в тот день, стоя на поверхности Луны.
Обновлено в 15:29
Футбол
Гильерме продлил контракт с «Локомотивом» на три года
Обновлено в 10:50
Армия и оружие
Саудовская Аравия разрешила разместить США войска
Обновлено в 21:45
Политика
Иран заявил о захвате британского танкера
Обновлено в 14:35
Единоборства
Курбанов отменил бой с Соро из-за проблем с визой
Бой за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) между Магомедом Курбановым и Мишелем Соро отменен из-за проблем с визой у россиянина.
Обновлено в 15:40
Кино
В сети появился первый трейлер мюзикла «Кошки»
Режиссером фильма стал Том Хупер ("Король говорит!"). В сети появился первый трейлер мюзикла "Кошки" от режиссера фильма "Король говорит!"
Обновлено в 03:40
Армия и оружие
«Буревестник» назвали оружием возмездия в ядерной войне
Обновлено вчера в 16:13
Общество
Умер аргентинский архитектор Сезар Пелли
Обновлено в 20:52
Происшествия
Взрыв произошел на газоперерабатывающем заводе в Китае
Взрыв произошел на газоперерабатывающем заводе в центральной части Китая, сообщает в пятницу агентство Associated Press.
Обновлено в 08:05