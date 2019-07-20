Экономика

S&P сохранило суверенный рейтинг России на уровне «BBB-»Коммерсантъ 18:10

Международное рейтинговое агентство S&P подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне «BBB-».
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