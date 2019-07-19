Экономика

S&P сохранило суверенный рейтинг России на уровне «BBB-»Коммерсантъ 18:10

Международное рейтинговое агентство S&P подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне «BBB-».
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 19:52, Вашингтон
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Самая большая версия седана получит усовершенствованный 6,2-литровый двигатель, мощность которого 640 лошадиных сил.
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