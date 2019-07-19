Экономика
S&P сохранило суверенный рейтинг России на уровне «BBB-»Коммерсантъ 18:10
Международное рейтинговое агентство S&P подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне «BBB-».
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Энергетика
Путин объяснил опасность ограничения цен на топливо
Российский лидер Владимир Путин объяснил опасность сильного ограничения цен на моторное топливо.
Обновлено в 13:44
Экономика
Минтруд отказался от увеличения пособия по безработице в 2020 году
"Предлагается установить размеры величин пособия по безработице на 2020 год минимальной —1,5 тысячи рублей, максимальной: для всех безработных граждан (за исключением лиц предпенсионного возраста) — восемь тысяч рублей, для лиц предпенсионного возраста — 11,28 тысячи рублей", — говорится в пояснительной записке.
Обновлено в 04:43
Армия и оружие
Иран опубликовал видео со «сбитого» США беспилотника
Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что американский десантный корабль USS Boxer сбил иранский беспилотник в районе Ормузского пролива.
Обновлено в 16:31
Политика
Захарова отреагировала на продление ареста Вышинскому
Обновлено в 09:27
Авто
Объявлены цены на Lada XRay Cross с вариатором
АвтоВАЗ раскрыл стоимость и комплектации Lada XRay Cross с бесступенчатой трансмиссией: цена варьируется от 841 900 до 966 900 рублей.
Обновлено в 07:49
Происшествия
В Башкирии шесть человек пострадали при взрыве на катере
Обновлено в 13:55
Здоровье
У девушки обнаружили рак благодаря бокалу вина
Обновлено в 12:24
Футбол
Головин травмировал бедро в товарищеской игре с «Эвертоном»
Полузащитник "Монако" Александр Головин не доиграл товарищеский матч с "Эвертоном".
Обновлено в 18:02
Кино
Опубликован первый официальный тизер «Ведьмака»
Обновлено в 18:46
Происшествия
Взрыв прогремел на газоперерабатывающем заводе в Китае
Взрыв произошел на газоперерабатывающем заводе, который находится в китайской провинции Хэнань.
Обновлено в 08:05
Происшествия
Инну Чурикову перевели из реанимации
Обновлено в 08:46
Происшествия
Грузовик с нетрезвыми бойцами «Айдар» подорвался в Донбассе
Грузовик, который перевозил бойцов нацбатальона «Айдар», подорвался 18 июля на мине в Донбассе.
Обновлено в 14:50
Энергетика
Дания выдала разрешение конкуренту «Северного потока-2»
Агентство по охране окружающей среды Дании выдало разрешение на прокладку газопровода Baltic Pipe из Норвегии в Польшу.
Обновлено в 06:58
Авто
Обновленный Cadillac CT5-V получит 6,2-литровый мотор
Самая большая версия седана получит усовершенствованный 6,2-литровый двигатель, мощность которого 640 лошадиных сил.
Обновлено в 13:29
Наука
Гелий облегчил переход воды в суперионное состояние
Обновлено 17 июля в 05:36
Космос
Астронавт назвал лысых более приспособленными для космоса
Лысая голова является серьезным конкурентным преимуществом для кандидатов в космонавты, заявил итальянский астронавт Лука Пармитано.
Обновлено в 19:16
Армия и оружие
Небо над Петербургом расцветят триколором после парада ВМФ
Дымовая завеса будет выпущена на высоте около 200 м, сообщили Gazeta.SPb в ЗВО 19 июля, а сам триколор растянется на сотни метров.
Обновлено в 12:17
Футбол
«Барселону» могут заставить доплатить 80 миллионов евро за Гризманна
Федерация футбола Испании (RFEF) начала расследование трансфера нападающего Антуана Гризманна из "Атлетико" в "Барселону".
Обновлено в 16:34
Политика
Новая глава Еврокомиссии призвала говорить с Россией с позиции силы
Избранная новой главой Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен высказалась по поводу антироссийских санкций.
Обновлено в 08:10
Политика
На Украине пиццерия вывесила табличку с оскорблением русскоязычных
На Украине сотрудники пиццерии в Черновцах прикрепили на входе в свой ресторан табличку с оскорблениями в адрес русскоговорящих клиентов.
Обновлено в 12:08
Здоровье
Лицо филиппинца сильно увеличилось из-за неизвестной болезни
Обновлено вчера в 22:10
Технологии
Обновление и высокие технологии: выдача бумажных паспортов в России прекратится в 2022 году
Уже в следующим году ноу-хау начнут внедрять в Москве, а в 2022 году по всей России прекратится выдача бумажных паспортов.
Обновлено в 18:49
Здоровье
Тюменка обвинила врачей в неоказании помощи её отцу
По словам женщины, бригада скорой помощи ехала к её отцу слишком долго, а в больнице ему не оказали необходимую помощь, отправив лечить серьёзное заболевание в городскую поликлинику.
Обновлено в 10:00
Наука
Низкие дозы радиации способствуют развитию раковых клеток
Эксперты обнаружили, что низкие дозы радиации увеличивают количество клеток с мутацией гена р53, хорошо известном генетическом изменении, связанном с раком.
Обновлено в 02:27
Футбол
Сборная Алжира второй раз в истории выиграла Кубок африканских наций
Футболисты сборной Алжира нанесли поражение команде Сенегала в финале Кубка африканских наций и во второй раз в истории завоевали трофей.
Обновлено в 16:58
Футбол
Тренер лондонского «Тоттенхэма» Почеттино думал об уходе из клуба
Аргентиский специалист Маурисио Почеттино, возглавляющий лондонский "Тоттенхэм", признался, что думал об уходе из клуба в случае победы в Лиге чемпионов, передает GOAL.
Обновлено в 14:06