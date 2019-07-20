Общество Покрас Лампас прокомментировал порчу своей работы в Екатеринбурге Стрит-арт художник Покрас Лампас (Арсений Пыженков) рассказал РИА Новости, что планирует обязательно восстановить свою работу в Екатеринбурге, которую залили гудроном, сейчас оценивается нанесенный ей ущерб.

Политика Гендиректора «Рустави 2» уволили Собравшиеся потребовали уволить ведущего и гендиректора "Рустави 2" Нику Гварамию. После инцидента телеканал покинули некоторые сотрудники.

Политика Зеленский оттолкнул министра обороны Украины Владимир Зеленский во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих оттолкнул министра обороны Степана Полторака.

Происшествия СК возбудил дело после гибели 25 человек при паводке в Приангарье Следователи возбудили уголовное дело о халатности после гибели 25 человек при паводке в Иркутской области.

Общество Вопрос о строительстве КПО в Ликино-Дулеве решат после ряда экспертиз В настоящее время местные власти проводят все необходимые экспертизы. Только после этого решится судьба экологического вопроса.

Политика Украинский министр назвал указ Зеленского цирком Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян назвал цирком подписанный президентом страны Владимиром Зеленским указ об улучшении качества автомобильных дорог.

Политика Мадуро выступил за постоянный диалог с оппозицией Венесуэлы Боливарианский президент Николас Мадуро по итогам второго раунда переговоров, который прошли с оппозицией Венесуэлы на Барбадосе, заявил о готовности установить постоянный диалог между сторонами.

Наука Низкие дозы радиации способствуют развитию раковых клеток Эксперты обнаружили, что низкие дозы радиации увеличивают количество клеток с мутацией гена р53, хорошо известном генетическом изменении, связанном с раком.

Происшествия Инна Чурикова находится в реанимации в тяжелом состоянии Народная артистка СССР Инна Чурикова, которая в четверг получила травму, играя в спектакле на сцене московского театра "Русская песня", находится в реанимации НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, ее состояние врачи оценивают как тяжелое.

Космос NVIDIA обновила техно-демку высадки на лунную поверхность В NVIDIA сообщили, что эффект освещения воссоздан со всей тщательностью, и полностью соответствует световым эффектам, которые космонавты могли наблюдать в тот день, стоя на поверхности Луны.

Кино Netflix наполнит сериал «Ведьмак» сценами секса и насилия Лорен Хиссрич напомнила, что даже если в сюжете оставить только этих трех персонажей, то у них все равно останутся человеческие потребности, тяга друг к другу, что не может не привлечь зрителя.

Армия и оружие F-35 в сравнении с Су-57 оказался «айфоном» Американский истребитель пятого поколения F-35 Lightning II в сравнении с российским Су-57 оказывается более «цифровым», чем напоминает «айфон», пишет в «Известиях» военный эксперт Андрей Фролов.

Технологии Обновление и высокие технологии: выдача бумажных паспортов в России прекратится в 2022 году Уже в следующим году ноу-хау начнут внедрять в Москве, а в 2022 году по всей России прекратится выдача бумажных паспортов.

Политика Путин рассказал о своем президентстве Российский президент Владимир Путин рассказал о том, устал ли он быть лидером страны.

Политика Порошенко не пустили в зал заседания Европарламента Экс-президенту Украины Петру Порошенко не разрешили пройти в зал заседания Европарламента.

Футбол Марсело: «Считаю, что Неймар лучше Азара» Защитник «Реала» Марсело прокомментировал информацию о возможном переходе Неймара из «ПСЖ» в мадридский клуб.

Общество В МЧС рассказали, как убедиться в съедобности гриба Прежде, чем сорвать гриб, спасатели рекомендуют убедиться в его съедобности – всегда срезать грибы без "бахромы" на ножке, не собирать мягкие, водянистые слишком молодые или слишком старые грибы, в случае сомнений нужно сверяться с атласом-определителем, рассказали в МЧС.

Энергетика Путин заявил об опасности ограничения цен на топливо В настоящее время рост цен на моторное топливо ниже уровня инфляции: если рост цен на бензин АИ-95 с начала года составил 1,8%, то инфляция выросла на 2,5%. Сама ситуация на рынке, как считают эксперты, связана с ситуацией на мировом энергетическом рынке, рассказал Путин.