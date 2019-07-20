Экономика
S&P сохранило суверенный рейтинг России на уровне «BBB-»Коммерсантъ 18:10
Международное рейтинговое агентство S&P подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне «BBB-».
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Общество
Покрас Лампас прокомментировал порчу своей работы в Екатеринбурге
Стрит-арт художник Покрас Лампас (Арсений Пыженков) рассказал РИА Новости, что планирует обязательно восстановить свою работу в Екатеринбурге, которую залили гудроном, сейчас оценивается нанесенный ей ущерб.
Обновлено в 05:30
Политика
Саммиты ШОС и БРИКС переносят из Челябинска в Петербург
Обновлено в 14:09
Общество
Умер аргентинский архитектор Сезар Пелли
Обновлено в 20:52
Политика
Гендиректора «Рустави 2» уволили
Собравшиеся потребовали уволить ведущего и гендиректора "Рустави 2" Нику Гварамию. После инцидента телеканал покинули некоторые сотрудники.
Обновлено вчера в 10:31
Политика
Зеленский оттолкнул министра обороны Украины
Владимир Зеленский во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих оттолкнул министра обороны Степана Полторака.
Обновлено в 09:30
Политика
Иран заявил о захвате британского танкера
Обновлено в 14:35
Происшествия
СК возбудил дело после гибели 25 человек при паводке в Приангарье
Следователи возбудили уголовное дело о халатности после гибели 25 человек при паводке в Иркутской области.
Обновлено в 10:36
Общество
Вопрос о строительстве КПО в Ликино-Дулеве решат после ряда экспертиз
В настоящее время местные власти проводят все необходимые экспертизы. Только после этого решится судьба экологического вопроса.
Обновлено в 14:06
Политика
Украинский министр назвал указ Зеленского цирком
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян назвал цирком подписанный президентом страны Владимиром Зеленским указ об улучшении качества автомобильных дорог.
Обновлено в 22:22
Политика
Мадуро выступил за постоянный диалог с оппозицией Венесуэлы
Боливарианский президент Николас Мадуро по итогам второго раунда переговоров, который прошли с оппозицией Венесуэлы на Барбадосе, заявил о готовности установить постоянный диалог между сторонами.
Обновлено в 22:57
Наука
Низкие дозы радиации способствуют развитию раковых клеток
Эксперты обнаружили, что низкие дозы радиации увеличивают количество клеток с мутацией гена р53, хорошо известном генетическом изменении, связанном с раком.
Обновлено в 02:27
Происшествия
Инна Чурикова находится в реанимации в тяжелом состоянии
Народная артистка СССР Инна Чурикова, которая в четверг получила травму, играя в спектакле на сцене московского театра "Русская песня", находится в реанимации НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, ее состояние врачи оценивают как тяжелое.
Обновлено в 01:26
Космос
NVIDIA обновила техно-демку высадки на лунную поверхность
В NVIDIA сообщили, что эффект освещения воссоздан со всей тщательностью, и полностью соответствует световым эффектам, которые космонавты могли наблюдать в тот день, стоя на поверхности Луны.
Обновлено в 15:29
Кино
Netflix наполнит сериал «Ведьмак» сценами секса и насилия
Лорен Хиссрич напомнила, что даже если в сюжете оставить только этих трех персонажей, то у них все равно останутся человеческие потребности, тяга друг к другу, что не может не привлечь зрителя.
Обновлено в 08:56
Армия и оружие
F-35 в сравнении с Су-57 оказался «айфоном»
Американский истребитель пятого поколения F-35 Lightning II в сравнении с российским Су-57 оказывается более «цифровым», чем напоминает «айфон», пишет в «Известиях» военный эксперт Андрей Фролов.
Обновлено в 11:46
Технологии
Обновление и высокие технологии: выдача бумажных паспортов в России прекратится в 2022 году
Уже в следующим году ноу-хау начнут внедрять в Москве, а в 2022 году по всей России прекратится выдача бумажных паспортов.
Обновлено в 18:49
Политика
Путин рассказал о своем президентстве
Российский президент Владимир Путин рассказал о том, устал ли он быть лидером страны.
Обновлено в 17:08
Политика
Порошенко не пустили в зал заседания Европарламента
Экс-президенту Украины Петру Порошенко не разрешили пройти в зал заседания Европарламента.
Обновлено в 00:40
Футбол
Марсело: «Считаю, что Неймар лучше Азара»
Защитник «Реала» Марсело прокомментировал информацию о возможном переходе Неймара из «ПСЖ» в мадридский клуб.
Обновлено в 20:17
Космос
ТОП-фильмы для тех, кто любит космос
Обновлено в 03:02
Общество
В МЧС рассказали, как убедиться в съедобности гриба
Прежде, чем сорвать гриб, спасатели рекомендуют убедиться в его съедобности – всегда срезать грибы без "бахромы" на ножке, не собирать мягкие, водянистые слишком молодые или слишком старые грибы, в случае сомнений нужно сверяться с атласом-определителем, рассказали в МЧС.
Обновлено в 20:33
Энергетика
Путин заявил об опасности ограничения цен на топливо
В настоящее время рост цен на моторное топливо ниже уровня инфляции: если рост цен на бензин АИ-95 с начала года составил 1,8%, то инфляция выросла на 2,5%. Сама ситуация на рынке, как считают эксперты, связана с ситуацией на мировом энергетическом рынке, рассказал Путин.
Обновлено в 21:13
Футбол
Гильерме продлил контракт с «Локомотивом» на три года
Обновлено в 10:50
Политика
Саакашвили снял свою партию с выборов в Раду ради Зеленского
Обновлено в 22:42
Футбол
Дзюба стал наиболее обсуждаемым в соцсетях футболистом во время 1-го тура РПЛ
Digital-агентство «Интериум» по итогам мониторинга за период с 11 по 17 июля сообщений русскоязычных пользователей социальных сетей составило рейтинг наиболее обсуждаемых футболистов во время 1-го тура РПЛ.
Обновлено в 19:39
Общество
Экс-участник списка Forbes пожаловался, что живет на 10 000 фунтов в неделю
Бизнесмен и бывший участник списка Forbes Борис Минц пожаловался на свое материальное состояние.
Обновлено в 18:31