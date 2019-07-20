Экономика
S&P сохранило суверенный рейтинг России на уровне «BBB-»Коммерсантъ вчера в 18:10
Международное рейтинговое агентство S&P подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне «BBB-».
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Общество
Во Франции впервые жара достигла 46 градусов
Обновлено вчера в 22:25
Общество
Названы наименее востребованные в России профессии
В России невысок спрос на учителей средней школы и бухгалтеров, а профессии продавцов и охранников не являются дефицитными, несмотря на количество вакансий, рассказали РИА Новости во ВНИИ труда.
Обновлено вчера в 23:02
Футбол
Россия сыграет отборочный матч Евро-2020 с Бельгией в Санкт-Петербурге
Сборная России по футболу проведёт матч отборочного турнира к чемпионату Европы — 2020 с бельгийцами на стадионе в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 12:34
Политика
Иран заявил о задержании британского танкера
Обновлено вчера в 22:27
Политика
Украинская пиццерия вывесила наклейки с оскорблением русскоязычных
19 июля украинский новостной портал «Страна» опубликовал сообщение, что пиццерия New York Street Pizza в Черновцах разместила на входе изображения свиньи закрашенной в цвета российского флага.
Обновлено вчера в 12:13
Энергетика
Путин заявил об опасности ограничения цен на топливо
В настоящее время рост цен на моторное топливо ниже уровня инфляции: если рост цен на бензин АИ-95 с начала года составил 1,8%, то инфляция выросла на 2,5%. Сама ситуация на рынке, как считают эксперты, связана с ситуацией на мировом энергетическом рынке, рассказал Путин.
Обновлено вчера в 21:13
Политика
Убить Гитлера: почему провалилась операция «Валькирия»
История не терпит сослагательного наклонения, но ровно 75 лет назад ход мировых событий мог измениться, если бы 20 июля 1944 года убили Адольфа Гитлера.
Обновлено в 01:08
Политика
Российское посольство показало карту с украинским Крымом
Посольство России в Великобритании опубликовало в Twitter карту, на которой Крым обозначен как территория Украины.
Обновлено вчера в 23:29
Общество
Росстат подсчитал число граждан с зарплатой свыше 1 млн рублей
Отмечается, что больше всего работников с зарплатами более 1 млн рублей связаны с торговлей и ремонтом транспорта — 1960 человек.
Обновлено вчера в 03:13
Культура
Диана Шурыгина снялась обнаженной в клипе порнорежиссера
«Съемочный процесс прошел в Санкт-Петербурге в Sweet Museum, Диана была полностью голой, для роли разделся и я. Клип сняли для молодого миллионера и начинающего певца Дениса Реброва», — рассказал Барецкий.
Обновлено вчера в 07:00
Футбол
«Ювентус» готов заплатить Игуаину 5 млн евро, чтобы он покинул команду
Зарплата Игуаина составляет 6,5 млн евро за сезон. 31-летний Игуаин перешел в «Ювентус» в 2016 году за 90 млн евро.
Обновлено вчера в 16:01
Политика
США отказались участвовать в переговорах по Сирии в Нур-Султане
Соединенные Штаты не станут "ни в какой форме" участвовать в переговорах по урегулированию сирийского конфликта в рамках астанинского процесса.
Обновлено вчера в 20:37
Здоровье
Врачи предупредили об опасности детокс-диет для здоровья
Медики считают, популярные в России детокс-диеты несут угрозу человеческому здоровью.
Обновлено вчера в 23:57
Происшествия
СК возбудил дело после гибели 25 человек при паводке в Приангарье
Следователи возбудили уголовное дело о халатности после гибели 25 человек при паводке в Иркутской области.
Обновлено вчера в 10:36
Политика
Зеленский резко оттолкнул министра обороны Украины Полторака
Президент Украины Владимир Зеленский резко оттолкнул от себя министра обороны Степана Полторака.
Обновлено вчера в 10:18
Кино
Netflix представила трейлер сериала «Ведьмак»
Обновлено в 00:51
Происшествия
В Китае после взрыва на заводе погибли 10 человек
В результате взрыва на газоперерабатывающем заводе в провинции Хэнань погибли 10 человек. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.
Обновлено вчера в 22:07
Происшествия
Хакеры взломали сайт, почту и Twitter Скотленд-Ярда
Хакеры взломали сайт, почту и Twitter Скотленд-Ярда в пятницу вечером. Об этом сообщила британская газета The Independent.
Обновлено вчера в 23:42
Футбол
Симеоне хочет стать тренером Месси
Каждый может думать, что хочет. Я видел, что Месси действовал как лидер. Никогда не видел, чтобы Агуэро столько много работал.
Обновлено вчера в 23:07
Армия и оружие
Саудовская Аравия разрешила США разместить свои войска в стране
Обновлено вчера в 19:46
Общество
В музее Есенина сняли на видео «привидение»
Обновлено вчера в 10:38
Политика
Путин не верит в отравление Скрипаля сотрудниками британских спецслужб
Президент России Владимир Путин в ходе интервью американскому режиссёру Оливеру Стоуну рассказал, что не верит в то, что экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля могли отравить представители британских спецслужб.
Обновлено вчера в 15:50
Политика
Украинский министр назвал цирком новый указ Зеленского
Украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что новый указ об улучшении качества дорог главы страны Владимира Зеленского похож на цирк.
Обновлено вчера в 20:32
Политика
Названа стоимость кроссовок, в которых Путин приезжал на Валаам
Обновлено вчера в 07:13
Происшествия
В Турции более 50 человек госпитализировали с отравлением
Обновлено вчера в 20:41
Музыка
Эд Ширан выступил в футболке сборной России
Обновлено вчера в 18:34
Общество
Наивысший уровень опасности объявлен в Японии из-за ливней
Обновлено в 00:31
Здоровье
Доктор Мясников назвал болезни, которые можно определить по глазам
Доктор Александр Мясников назвал заболевания, которые врач может определить по глазам человека.
Обновлено вчера в 08:52
Политика
Саммиты ШОС и БРИКС переносят из Челябинска в Петербург
Обновлено вчера в 14:09
Футбол
Месут Езил: «Эмери хочет помочь мне, а я хочу помочь „Арсеналу“»
Полузащитник "Арсенала" Месут Езил признался, что сконцетрирован на игре за лондонский клуб.
Обновлено вчера в 23:10