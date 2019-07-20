Экономика
S&P сохранило суверенный рейтинг России на уровне «BBB-»Коммерсантъ вчера в 18:10
Международное рейтинговое агентство S&P подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне «BBB-».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 03:47, Вашингтон
Технологии
Обновление и высокие технологии: выдача бумажных паспортов в России прекратится в 2022 году
Уже в следующим году ноу-хау начнут внедрять в Москве, а в 2022 году по всей России прекратится выдача бумажных паспортов.
Обновлено вчера в 18:49
Футбол
Хет-трик Ибрагимовича принёс «Лос-Анджелес Гэлакси» победу в матче MLS
Встреча завершилась со счётом 3:2. В составе «Гэлакси» хет-трик оформил 37-летний шведский форвард Златан Ибрагимович.
Обновлено в 03:13
Здоровье
У девушки обнаружили рак благодаря бокалу вина
Обновлено вчера в 12:24
Политика
Украинцев возмутило поведение Зеленского при встрече с Полтораком
Обновлено вчера в 22:41
Происшествия
Источники: уволилась начальница «банковского» отдела ГСУ МВД по Москве
Руководитель "банковского" отдела Главного следственного управления МВД Москвы Полина Цыпина уволилась со службы, что по времени совпало с арестами главы "банковского" отдела Управления "К" ФСБ России Кирилла Черкалина и двух полковников ФСБ в отставке, сообщили РИА Новости три источника в правоохранительной системе.
Обновлено в 00:14
Кино
Создатели «Мстителей» экранизируют аниме «Gatchaman»
Обновлено в 03:12
Кино
Netflix опубликовал первый тизер сериала «Ведьмак»
Американская стриминговая платформа Netflix опубликовала первый официальный тизер первого сезона сериала «Ведьмак».
Обновлено в 00:54
Политика
Экипаж задержанного Ираном британского танкера останется на борту
19 июля Иран задержал танкер Stena Impero под флагом Великобритании в районе Ормузского пролива.
Обновлено в 02:06
Политика
На Украине заработала соцсеть ВКонтакте и российские новостные ресурсы
Жители украинской столицы свободно заходят в соцсеть. Кроме того, открыли доступ к российским ресурсам РИА Новости, ТАСС, НТВ и другим.
Обновлено вчера в 06:21
Кино
Фестиваль российского кино «Горький fest» открылся в Нижнем Новгороде
Прибывшие знаменитости прошли по красной дорожке Фестиваль российского кино "Горький fest" стартовал в Нижнем Новгороде.
Обновлено в 02:56
Общество
Минпромторг предложил разрешить ретейлерам не считать пиво алкоголем
Больше всего из действующих ограничений отрасли мешает запрет на продажу пива в ПЭТ-упаковке объемом больше 1,5 л и запрет на продажи в ларьках и других нестационарных объектах, считает Дурдыев.
Обновлено в 03:00
Происшествия
В Нигерии мужчина залез на крыло готовящегося взлететь самолета
В нигерийском аэропорту Лагос неизвестный мужчина взобрался на крыло готовящегося к взлету пассажирского авиалайнера.
Обновлено вчера в 15:46
Культура
Французский уличный театр выступит на ВДНХ
Воздушный театр Transe Express был основан в 1982 году танцовщицей и хореографом Бриджит Бурден и скульптором Жилем Родом.
Обновлено вчера в 04:00
Происшествия
Во Франции задержано 200 фанатов после победы Алжира
Во Франции было задержано 200 человек из-за беспорядков, которые устроили футбольный фанаты после финала Кубка африканских наций - 2019, сообщает Figaro.
Обновлено в 03:35
Политика
Саммиты ШОС и БРИКС пройдут не в Челябинске
Глава государства отметил, что другие мероприятия в рамках председательства России в этих организациях пройдут в Челябинске.
Обновлено в 02:15
Политика
Путин поручил отменить штрафы с неправильно установленных камер
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству аннулировать штрафы за нарушения правил дорожного движения, которые зафиксировали неправильно установленные камеры.
Обновлено 18 июля в 13:15
Футбол
«Интер» предлагает 12 млн евро за Джеко, «Рома» требует 20
«Интер» по-прежнему не может договориться о трансфере форварда «Ромы» Эдина Джеко.
Обновлено вчера в 22:32
Происшествия
Замначальника УФСИН по Самарской области задержан при получении взятки
Первый заместитель начальника управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России по Самарской области Денис Шматов задержан по подозрению во взяточничестве, сообщил агентству "Интерфакс" заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн.
Обновлено вчера в 16:02
Футбол
Марсело: «Считаю, что Неймар лучше Азара»
Защитник «Реала» Марсело прокомментировал информацию о возможном переходе Неймара из «ПСЖ» в мадридский клуб.
Обновлено вчера в 20:17
Шоу-бизнес
У певицы Светланы Лободы начала чернеть левая нога
Певица Светлана Лобода показала фотографии своих ног после танцевальной тренировки. Поклонники испугались за Лободу.
Обновлено вчера в 13:41
Политика
Оливер Стоун попросил Путина стать крестным отцом для дочери режиссера
Американский кинорежиссер Оливер Стоун попросил президента России Владимира Путина стать крестным отцом для его дочери.
Обновлено вчера в 16:57
Общество
Greenpeace запустил проект EarthApp по «состариванию» мест на Земле
Обновлено вчера в 11:14
Происшествия
СМИ узнали об аресте в деле о постройке завода по производству С-400
Обновлено вчера в 20:15
Происшествия
Зарезавший глухонемого в метро задержан полицией
Полицейские задержали мужчину, который вчера в вестибюле станции метро «Пушкинская» ранил ножом двоих 34-летних мужчин, пострадавшие доставлены в больницу.
Обновлено в 03:27
Наука
Выявлена связь между риском возникновения рака и рентгеном
Группа исследователей из Кембриджского университета в Великобритании установила, что даже малые дозы радиации, эквивалентные проведению трех сеансов компьютерной томографии, которые в настоящее время считаются безопасными для человека, увеличивают число клеток с генными мутациями P53, ответственных за возникновение онкологических заболеваний.
Обновлено вчера в 19:48
Политика
Украинский министр назвал цирком новый указ Зеленского
Украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что новый указ об улучшении качества дорог главы страны Владимира Зеленского похож на цирк.
Обновлено вчера в 20:32
Политика
Российское посольство показало карту с украинским Крымом
Посольство России в Великобритании опубликовало в Twitter карту, на которой Крым обозначен как территория Украины.
Обновлено вчера в 23:29
Общество
В Японии объявили наивысший уровень опасности из-за ливней
Наивысший уровень опасности из-за ливней, обрушившихся под влиянием тайфуна Данас на юго-запад Японии, объявлен для ряда районов префектуры Нагасаки, объявило Главное метеорологическое управление страны в субботу.
Обновлено в 00:24
Футбол
Ришарлисон пожертвовал 6,4 тонны продуктов нуждающимся в родном городе
22-летний бразилец оплатил 6,4 тонны продовольствия для семей в своем родном городе.
Обновлено вчера в 23:51