Экономика
S&P сохранило суверенный рейтинг России на уровне «BBB-»Коммерсантъ вчера в 18:10
Международное рейтинговое агентство S&P подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне «BBB-».
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Общество
Названы наименее востребованные в России профессии
Ранее в Росстате назвали самые распространенные профессии среди мужчин и женщин в России.
Обновлено вчера в 23:02
Кино
Netflix показал первый тизер сериала «Ведьмак»
Обновлено в 02:06
Происшествия
В Амурской области в ДТП пострадали девять человек
В Амурской области в результате ДТП с участием двух автомобилей пострадали девять человек, в том числе четверо несовершеннолетних.
Обновлено в 02:46
Футбол
Хет-трик Ибрагимовича принёс «Лос-Анджелес Гэлакси» победу в матче MLS
«Лос-Анджелес Гэлакси» обыграл «Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата североамериканской Высшей футбольной лиги (MLS).
Обновлено в 03:13
Культура
Состояние Инны Чуриковой улучшилось
Обновлено в 03:58
Политика
Посольство России выложило карту с украинским Крымом
Обновлено в 01:48
Политика
Экипаж задержанного Ираном британского танкера останется на борту
Экипаж британского нефтяного танкера Stena Impero, задержанного иранской стороной, должен будет оставаться на борту, пока проводится расследование.
Обновлено в 02:06
Футбол
«Краснодар» разгромил «Уфу» в матче молодежного первенства России
Футболисты Краснодара нанесли домашнее поражение Уфе в матче 2-го тура молодежного первенства России (4:0).
Обновлено в 03:09
Космос
Пятая часть британцев считает фейком высадку американцев на Луну
Из нового исследования компании Opinium Research следует, что каждый пятый взрослый британец считает миссию «Аполлон-11» фейком.
Обновлено вчера в 12:39
Происшествия
На Киевской таможне задержан грузовик с сотней картин из Франции
Сотрудники Киевской таможни нашли в прибывшем из Франции грузовике 98 картин, которые были спрятаны среди деревянных рам.
Обновлено в 03:33
Политика
Трех генералов Росгвардии заменили сотрудниками ФСБ
По указу президента в отставку были отправлены сразу три генерал-лейтенанта. Одного из них заменил сотрудник, служивший в ФСБ.
Обновлено вчера в 11:00
Происшествия
Глава отдела МВД Москвы уволилась после ареста коллеги из ФСБ
Руководитель "банковского" отдела Главного следственного управления МВД Москвы Полина Цыпина уволилась со службы.
Обновлено в 03:58
Политика
Акция по случаю годовщины убийства Шеремета прошла в Киеве
Обновлено в 03:40
Политика
Бывший топ-менеджер ЮКОСа заявил об участии в попытке сместить Мэй
Подданный Великобритании Александр Темерко, бывший зампред правления ЮКОСа, в декабре 2018 года участвовал в попытке группы консерваторов сместить Терезу Мэй с поста премьер-министра, пишет Reuters.
Обновлено вчера в 12:41
Происшествия
В Подмосковье задержали двух следователей СК
В Московской области задержаны два следователя территориальных отделов Следственного комитета по подозрению в получении взятки в размере 1,2 млн рублей.
Обновлено в 03:24
Энергетика
Путин заявил об опасности ограничения цен на топливо
В настоящее время рост цен на моторное топливо ниже уровня инфляции: если рост цен на бензин АИ-95 с начала года составил 1,8%, то инфляция выросла на 2,5%. Сама ситуация на рынке, как считают эксперты, связана с ситуацией на мировом энергетическом рынке, рассказал Путин.
Обновлено вчера в 21:13
Единоборства
Боксеру Дадашеву проводят трепанацию черепа после боя с Матиасом
Российском боксеру Максиму Дадашеву проводят трепанацию черепа после отека мозга, диагностированного у него после боя с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом, сообщил 20 июля представитель российского спортсмена.
Обновлено в 03:57
Политика
Зеленский резко оттолкнул министра обороны Украины Полторака
Президент Украины Владимир Зеленский резко оттолкнул от себя министра обороны Степана Полторака.
Обновлено вчера в 10:18
Происшествия
Четвертый энергоблок Калининской АЭС включили в сеть после сбоя
На Калининской АЭС (Тверская область) включили в сеть четвертый энергоблок, отключенный в результате сбоя в цепи питания, сообщает «Интерфакс».
Обновлено 18 июля в 14:50
Происшествия
В Китае два человека погибли при взрыве на газоперерабатывающем заводе
Два человека погибли, 18 пострадали и еще 12 пропали без вести в результате взрыва на газоперерабатывающем заводе в китайской центральной провинции Хэнань в пятницу, сообщает Центральное телевидение КНР.
Обновлено вчера в 10:23
Политика
Оливер Стоун попросил Путина стать крестным отцом для дочери режиссера
Обновлено вчера в 16:57
Здоровье
Помогите Богдану вернуться к нормальной жизни
Диана Тер-Абрамова, и.о. заведующего отделением нейрохирургии Детский городской многопрофильный клинический центр имени К. А. Раухфуса (Санкт-Петербург): "Учитывая сложную конфигурацию дефекта, состояние и возраст Богдана, ему необходима операция с использованием индивидуального аллотрансплантата, выполненного по 3D-технологии с применением биодеградируемого материала Custombone".
Обновлено в 03:52
Политика
Путин раскритиковал иркутские власти после наводнения в регионе
Обновлено вчера в 15:49
Происшествия
Замначальника УФСИН по Самарской области задержан при получении взятки
Первый заместитель начальника управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России по Самарской области Денис Шматов задержан по подозрению во взяточничестве, сообщил агентству "Интерфакс" заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн.
Обновлено вчера в 16:02
Политика
Дана Борисова отреагировала на возмущение украинских националистов
Телеведущая Дана Борисова отреагировала на негативные комментарии украинских пользователей под фотографией с майдана Незалежности в Киеве, которую она выложила в своем инстаграме.
Обновлено вчера в 12:18
Музыка
Эд Ширан вышел на сцену в футболке сборной России
Обновлено в 00:14
Авто
В продаже появились новые кузова для первого поколения VW Transporter
В продажу поступили детали для первого поколения легендарного микроавтобуса Volkswagen Transporter.
Обновлено в 02:00
Происшествия
Аварийная посадка самолета в океане попала на видео
Легкомоторный самолет совершил аварийную посадку в океан на побережье американского города Оушен-Сити.
Обновлено в 02:15
Интернет
YouTube Music позволит быстро переключаться между аудио и видео
Сервис YouTube Music получил обновление, которое позволит переключаться между просмотром клипа и прослушиванием аудио.
Обновлено вчера в 10:08
Армия и оружие
Неизвестный беспилотник нанес авиаудар по базе иракского ополчения
Беспилотный летательный аппарат неизвестной принадлежности атаковал позиции членов шиитского народного ополчения Ирака «аль-Хашд аш-Шааби», передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 10:47