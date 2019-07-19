Экономика
S&P сохранило суверенный рейтинг России на уровне «BBB-»Коммерсантъ вчера в 18:10
Международное рейтинговое агентство S&P подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне «BBB-».
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Спорт
На ЧР по пляжному регби произошла массовая драка
Обновлено в 15:15
Политика
Консультации с Нидерландами по MH17 идут, сообщили в МИД РФ
Консультации с Нидерландами по вопросам трагедии MH17 продолжаются, сообщил замглавы МИД России Александр Грушко.
Обновлено вчера в 08:19
Происшествия
Яхта загорелась в проливе Босфор в Стамбуле
В проливе Босфор вблизи Стамбула загорелась яхта с пассажирами.
Обновлено в 15:40
Политика
Опубликовано видео задержания Ираном британского танкера
Корпус стражей Исламской революции обнародовал видео задержания британского танкера в Ормузском проливе.
Обновлено в 14:34
Армия и оружие
Минск опроверг слухи о российских военных в чернобыльской зоне
Ранее пресс-служба 61-й отдельной пехотной егерской бригады Вооруженных сил Украины сообщила в своем Facebook, что бригада проверяет информацию о наличии российских войск на белорусской части чернобыльской зоны отчуждения, вблизи украинской границы.
Обновлено в 13:53
Футбол
ЦСКА обыграл «Оренбург» в матче РПЛ
Обновлено в 13:57
Политика
В ArcelorMittal на Украине после критики Зеленского пришли с обыском
Сотрудники Службы безопасности Украину (СБУ) 20 июля пришли с обысками в «АрселорМиттал Кривой Рог» (украинская структура ArcelorMittal).
Обновлено в 13:23
Происшествия
Киев обстрелял Донбасс за несколько часов до перемирия
Украинские военные обстреляли жилые дома в Первомайске на территории самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) за несколько часов до наступления бессрочного перемирия.
Обновлено в 14:45
Политика
В Москве прошел митинг за допуск оппозиционеров на выборы в Мосгордуму
На проспекте Сахарова в Москве завершился митинг за допуск оппозиционных кандидатов к выборам в Мосгордуму.
Обновлено в 09:15
Происшествия
Арестован владелец завода по производству ЗРС С-400
Завод строился для производства элементов систем ПВО С-400 и С-500.
Обновлено в 04:22
Происшествия
Мужчина, которому отказали стюардессы, «заминировал» самолет
Как выяснило следствие, 65-летний житель Сербии пригласил стюардесс на ужин, а когда они отказались, он позвонил в аэропорт Никола Тесла с сообщением о бомбе в самолете, на котором девушки должны были отправиться в полет.
Обновлено в 12:10
Гаджеты
Индусы считают стоимость Redmi K20 завышенной
Redmi K20 вышел в Индии пару дней назад по цене 22 000 рупий за версию с 6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ ПЗУ – по текущему курсу это примерно 20 119 рублей или $319.
Обновлено в 08:58
Единоборства
Мэнни Пакьяо и Кит Турман показали одинаковый вес перед титульным боем
Филиппинский боксер Мэнни Пакьяо и американец Кит Турман показали одинаковый вес на процедуре взвешивания перед титульным боем, сообщает Boxingscene.
Обновлено вчера в 18:15
Экономика
Греция реформирует экономику с учётом требований кредиторов
Власти Греции намерены провести масштабную реформу экономики с учётом договорённостей, достигнутых с международными кредиторами.
Обновлено в 14:30
Спорт
Саблистка Великая завоевала серебро ЧМ по фехтованию
Россиянка Софья Великая заняла второе место в индивидуальных соревнованиях саблисток на чемпионате мира по фехтованию 2019 года в Будапеште.
Обновлено в 13:56
Политика
Посол Украины заявил о подрыве в Киеве доверия к Германии
Доверие многих украинцев к Германии подорвано в связи с восстановлением полномочий делегатов из России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), заявил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник в интервью немецкой газете Die Welt.
Обновлено в 15:07
Общество
British Airways на неделю приостановила рейсы в Каир
Авиакомпания British Airways в субботу, 20 июля, на семь дней приостановила рейсы из Лондона в Каир.
Обновлено в 13:56
Наука
Названы способные повлиять на появление рака события в жизни
Американские ученые пришли к выводу, что на развитие рака может повлиять так называемый синдром такоцубо или синдром разбитого сердца.
Обновлено в 10:17
Происшествия
В Петербурге мужчина изрезал ножом глухих пассажиров метро
В метро Санкт-Петербурга мужчина изрезал двух глухонемых людей ножом после того, как они не ответили ему на вопрос.
Обновлено в 12:14
Происшествия
В Польше нашли тело пропавшего пятилетнего россиянина
Останки пятилетнего россиянина, пропавшего в Польше десять дней назад, найдены на трассе между Варшавой и городом Гродзиск-Мазовецкий.
Обновлено в 14:29
Космос
Корабль «Союз МС-13» запустили с Байконура к МКС
Ракета "Союз-ФГ" с космическим кораблем "Союз МС-13" стартовала с Байконура к Международной космической станции (МКС), передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 12:30
Общество
ВНИИ труда назвал наименее востребованные профессии в России
Всероссийский научно исследовательский институт назвал наименее востребованные профессии в Российской Федерации.
Обновлено в 04:14
Армия и оружие
Американские военные готовят операцию «Страж» в Персидском заливе
«Центральное командование США разрабатывает международную морскую операцию «Страж», чтобы усилить надзор и безопасность на ключевых водных путях на Ближнем Востоке, чтобы обеспечить свободу судоходства в свете недавних событий в регионе Персидского залива», — отмечается в сообщении командования.
Обновлено в 02:43
Экономика
Мощность зеленой энергетики Индии может достигнуть 260 ГВт к 2024 году
В 2024 году Индия рассчитывает получить до 260 ГВт энергии из возобновляемых источников энергии, заявил секретарь министерства новых и возобновляемых источников энергии (ВИЭ) Индии Ананд Кумар, 19 июля сообщает The Economic Times.
Обновлено в 04:54
Происшествия
Россиянку похитили и два дня насиловали в Барселоне
В Барселоне похитили и изнасиловали российскую туристку, сообщает газета La Vanguardia.
Обновлено в 08:16
Политика
Зеленский потребовал отчёта по расследованию убийства Шеремета
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от силовых структур отчёта о том, как продвигается расследование убийства журналиста Павла Шеремета.
Обновлено в 05:23
Энергетика
Цены на бензин в Грузии установили исторический рекорд
Цена на бензин на автозаправочных станциях Грузии достигла в субботу исторического максимума, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 12:23
Происшествия
В Западной Африке горит украинский траулер, пропал моряк
Обновлено в 15:43
Космос
Китайская орбитальная станция «Тяньгун-2» рухнула в Тихий океан
Обновлено вчера в 12:29