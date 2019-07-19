Экономика
Агентство S&P подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг РоссииВести.Ru вчера в 18:30
Международное рейтинговое агентство S&P подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг России на уровне BBB-. Как заявил министр экономического развития Максим Орешкин, у нашей страны высокие показатели финансовой устойчивости. А вот экономический рост, по его словам, необходимо стимулировать.
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 11:51, Вашингтон
Интернет
Tinder отказался от оплаты через Google Play
Tinder - последний пример, когда служба знакомств больше не использует платежную систему Google Play в приложении.
Обновлено в 08:20
Здоровье
Названы три лучших витамина для здоровья сердца
По словам экспертов, оптимальная доза составляет 500 мг в день, но если в вашем рационе присутствует достаточно витамина С, то дополнительный прием не принесет пользы для здоровья.
Обновлено в 07:53
Политика
Дана Борисова отреагировала на возмущение украинских националистов
Телеведущая Дана Борисова отреагировала на негативные комментарии украинских пользователей под фотографией с майдана Незалежности в Киеве, которую она выложила в своем инстаграме.
Обновлено вчера в 12:18
Политика
Пушков прокомментировал реплику Омеляна в адрес Зеленского
Реплика министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна в адрес президента страны Зеленского не осталась без внимания в России.
Обновлено в 11:34
Футбол
«Краснодар» победил «Уфу» в матче РПЛ
Обновлено в 09:21
Происшествия
Россиянку похитили и два дня насиловали в Барселоне
В Барселоне похитили 25-летнюю россиянку, когда она уснула на скамейке рядом с автовокзалом.
Обновлено в 09:02
Происшествия
В Петербурге пассажир устроил поножовщину в вагоне метро
В Петербурге в вагоне метро на красной ветке мужчина с ножом напал на двух глухонемых пассажиров.
Обновлено в 07:36
Политика
В Москве прошел митинг за допуск оппозиционеров на выборы в Мосгордуму
На проспекте Сахарова в Москве завершился митинг за допуск оппозиционных кандидатов к выборам в Мосгордуму.
Обновлено в 09:15
Происшествия
Во Франции задержано 200 фанатов после победы Алжира в Кубке Африки
Как сообщает Figaro, в конечном итоге по всей стране было задержано почти 200 человек из-за беспорядков, которые устроили футбольные фанаты после финала Кубка африканских наций.
Обновлено в 07:53
Политика
Полторак прокомментировал инцидент на встрече с Зеленским
Министр обороны Украины Степан Полторак прокомментировал инцидент, который произошел у него с президентом Владимиром Зеленским во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих.
Обновлено в 05:11
Армия и оружие
В Петербург прибудет китайский ракетный миноносец
В пятницу, 24 июля, в Петербург с неофициальным визитом прибудет ракетный эскадренный миноносец Военно-морских сил Народно-освободительной армии «Си Ань», передаёт «Коммерсант».
Обновлено в 11:15
Кино
Первый тизер сериала «Ведьмак» от Netflix появился в Сети
Обновлено в 04:23
Армия и оружие
Саудовская Аравия разрешила США разместить свои войска в стране
Обновлено вчера в 19:46
Космос
«Союз МС-13» стартует с Байконура к МКС
Пилотируемый корабль "Союз МС-13" с Александром Скворцовым, Лукой Пармитано и Эндрю Морганом на борту стартует с Байконура к МКС на ракете "Союз-ФГ", сообщили в Роскосмосе.
Обновлено вчера в 17:34
Политика
«День тишины» начался на Украине перед выборами в Раду
Внеочередные выборы в парламент пройдут по смешанной системе - половина депутатского корпуса будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах.
Обновлено в 01:54
Происшествия
Мумифицированный эмбрион нашли в туалете самолета
Обновлено в 05:09
Здоровье
У девушки обнаружили рак благодаря бокалу вина
Обновлено вчера в 12:24
Политика
Посол Украины заявил о подрыве в Киеве доверия к ФРГ
Украинский посол в Берлине Андрей Мельник в интервью немецкой газете Die Welt заявил, что восстановление полномочий делегации России в Парламентской ассамблее Совета Европы подорвало доверие украинцев к Германии.
Обновлено в 10:54
Здоровье
Сколько в граммах: специалисты объяснили, почему взвешиваться каждый день бессмысленно
Непременной частью похудения нередко является регулярное взвешивание – надо же успеть вовремя закусить смузи из сельдерея пирожком, если процесс выйдет из-под контроля.
Обновлено в 10:56
Общество
Онищенко намерен судиться с авторами идеи не считать пиво алкоголем
Онищенко заявил о беспринципности и провокационности такого предложения в свете обозначенной президентом РФ Владимиром Путиным задачи по укреплению здоровья населения.
Обновлено в 08:40
Происшествия
В Польше обнаружили тело пропавшего пятилетнего россиянина
Сотрудники правоохранительных органов Польши обнаружили тело пятилетнего мальчика из России, пропавшего в середине июля после гибели своего отца.
Обновлено в 11:03
Общество
В Красноярск вернулась дымка от лесных пожаров
Обновлено в 05:32
Спорт
Российские синхронистки выиграли золото ЧМ в произвольной программе
Российские синхронистки выиграли золото в соревнованиях групп в произвольной программе на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Кванджу (Южная Корея).
Обновлено вчера в 07:42
Политика
Иран захватил в Персидском заливе второй британский танкер
В пятницу, 19 июля, Корпус стражей исламской революции захватил в Ормузском проливе два британских танкера, Stena Impero и Mesdar.
Обновлено в 06:23
Кино
Пьер Ришар прилетел в Ессентуки
Пьер Ришар прибыл в Ессентуки 20 июля, пишет информагентство «Победа26».
Обновлено в 11:31
Происшествия
Московский таксист украл у туриста 55 тыс. рублей
В Москве водитель такси украл у гостя столицы 55 тыс. рублей. Об этом стало известно сайту телеканала РЕН ТВ.
Обновлено в 05:52
Музыка
На фестивале «Нашествие» будет установлена связь с МКС
Прямая связь с Международной космической станцией будет впервые запущена на фестивале «Нашествие», передает ФАН.
Обновлено в 09:08
Кино
Новый «Терминатор» получил «взрослый» рейтинг
Обновлено в 10:32