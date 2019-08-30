Финансы

ФинмаркетФинмаркетS&P снизило рейтинги Аргентины до дефолтного уровня

Продление срока краткосрочных долговых обязательств без какой-либо компенсации, согласно критериям S&P, является дефолтом, говорится в пресс-релизе агентства.
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