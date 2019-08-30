Экономика

ФинмаркетФинмаркетS&P снизило рейтинги Аргентины до дефолтного уровня

Продление срока краткосрочных долговых обязательств без какой-либо компенсации, согласно критериям S&P, является дефолтом, говорится в пресс-релизе агентства.
Читать в источнике
Комментировать1
с чего всё началось
В сообщении
 отмечается, что по критериям агентства это считается дефолтом, в результате снижаются местный и иностранный валютные суверенные кредитные рейтинги.
Известиявчера в 23:49

Подробнее о событии

Moody’s ухудшило рейтинг Аргентины

Взгляд.рувчера в 18:22

Fitch понизило долгосрочный кредитный рейтинг Аргентины до «ограниченного дефолта»

ТАССвчера в 16:10

S&P понизило рейтинги Аргентины до дефолтного уровня

Forbesвчера в 05:10

Аргентина оказалась на грани дефолта

Lenta.ruвчера в 06:55

S&P понизило рейтинг Аргентины до «выборочного дефолта»

РБКвчера в 05:19

Аргентина допустила уже восьмой дефолт в истории

Ведомостивчера в 13:33

S&P снизило рейтинги Аргентины до дефолтного уровня

Финмаркетвчера в 03:28
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 09:37, Вашингтон
Политика

Дуда на встрече с Зеленским призвал сохранить санкции против России

Президент Польши Анджей Дуда на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским выступил за сохранение введённых в отношении России санкций.
RT на русском 07:41
Общество

Полиция насчитала около 750 участников несогласованной акции в Москве

В несогласованной акции в центре Москвы в субботу принимают участие около 750 человек, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка полиции.
Интерфакс 08:58
Происшествия

Собака загрызла насмерть годовалого мальчика в Волгоградской области

Следователи в Волгоградской области устанавливают обстоятельства гибели годовалого ребенка в результате нападения собаки, сообщила "Интерфаксу" представитель регионального следственного правления СКР Наталия Рудник в субботу.
Интерфакс 07:40
Происшествия

В Усть-Лабинском районе женщина оставила в больнице младенца

Кубань 24 08:45
Происшествия

Три человека были эвакуированы вертолетом после ДТП на МКАД

Три человека были госпитализированы с помощью вертолета после аварии, которая произошла на внешней стороне МКАД.
Известия вчера в 20:42
Гаджеты

AMD бросила мечтать о 5 ГГц, чем очень развеселила Intel

Рассказывая о преимуществах процессоров Ryzen семейства PRO, которые устанавливаются в готовые ПК для корпоративного применения, AMD допустила появление на иллюстративной анимации частоты 5 ГГц, к которой приближалась воображаемая стрелка измерительного прибора.
3DNews 04:45
Политика

«К ноге»: Сеть возмутило «собачье» обращение Трампа с женой

В твиттере набрало популярность видео, на котором президент США Дональд Трамп подзывает свою жену Меланью жестом, напоминающим команду «к ноге».
Рамблер вчера в 08:08
Политика

Медведчук приехал в «Лефортово» к украинским заключенным

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктор Медведчук прибыл в Москву, он приехал в СИЗО «Лефортово», где содержатся украинские граждане.
РБК вчера в 08:07
Космос

Российский космонавт с трудом включил робота Федора на МКС

Российский космонавт Алексей Овчинин столкнулся с трудностями при попытке включить его, сообщает РИА Новости со ссылкой на трансляцию переговоров космонавтов со специалистами Центра управления полетами (ЦУП), которую ведет НАСА.
Дождь вчера в 13:54
Автоспорт

Хэмилтон разбил болид в третьей тренировке перед Гран-при Бельгии

Sports.ru 06:35
Политика

Путин обещал Кадырову приехать в Чечню

Lenta.ru 07:46
Общество

Надвигающийся на США ураган «Дориан» усилился до четвертой категории

Ураган "Дориан" достиг четвертой из пяти возможных категорий, сообщает NBC News со ссылкой на Национальный ураганный центр США.
Интерфакс вчера в 21:56
Происшествия

В квартиру фигуранта «дела 27 июля» Егора Жукова пришли с обыском

В квартиру к студенту Высшей школы экономики (ВШЭ) Егору Жукову, обвиняемому в участии в массовых беспорядках 27 июля в Москве, пришли с обыском.
Интерфакс 09:27
Экономика

Дерипаска рассказал рабочим ГАЗа о надвигающемся мировом кризисе

Бизнесмен сообщил рабочим, что санкции надолго и компании остается лишь бороться за продление лицензий Управления по контролю над иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США — дедлайна, до которого будет возможно совершать сделки с группой ГАЗ, не опасаясь действия санкций.
РБК вчера в 12:54
Политика

Евросоюз может продлить переговоры с Лондоном по Brexit

Французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что готов перенести крайний срок Brexit (сейчас он установлен на 31 октября 2019 года) и продлить переговоры с Лондоном.
News.ru 06:59
Происшествия

В Подмосковье при крушении легкомоторного самолета погиб пилот

Пилот погиб в результате жесткой посадки легкомоторного самолета в Подмосковье, пострадал ребенок, который находился на его борту, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального главка МЧС в субботу.
Интерфакс 05:42
Армия и оружие

Опубликовано видео пуска ракеты «Искандер»

Минобороны опубликовало видео пуска баллистической ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) "Искандер".
РИА Новости 08:18
Футбол

«Сочи» одержал первую победу в РПЛ, обыграв «Рубин»

Футболисты "Сочи" выиграли у казанского "Рубина" в матче 8-го тура чемпионата России, это первая победа в истории клуба в премьер-лиге.
РИА Новости 09:05
Происшествия

Три самолета экстренно сели в аэропорту Волгограда

Известия 02:02
Единоборства

Поветкин оказался тяжелее Хьюи Фьюри перед боем

ТАСС вчера в 09:43
Общество

Мордашов поделился формулой успеха в бизнесе

Владелец и председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов в интервью журналу «Harvard Business Review Россия» раскрыл свою формулу успеха ведения бизнеса.
РБК вчера в 14:48
Теннис

Медведев показал средний палец зрителям на US Open

Болельщики начали освистывать россиянина, который впоследствии показал средний палец трибунам.
Спорт-Экспресс вчера в 21:55
Общество

Дмитрий Медведев обсудил в Астрахани программу восстановления Волги

Председатель правительства России Дмитрий Медведев провел в Астрахани совещание по вопросам развития водохозяйственного комплекса в бассейне реки Волги.
Российская газета 03:04
Общество

На Востряковском кладбище открыли памятник Кобзону

Памятник народному артисту СССР, депутату Госдумы Иосифу Кобзону открыли в четверг на Востряковском кладбище, где похоронен певец, депутаты во главе с председателем нижней палаты парламента Вячеславом Володиным почтили его память, сообщила пресс-служба ГД.
РИА Новости вчера в 08:29
Политика

США хотят потребовать от Китая оплаты императорских долгов

Администрация президента США Дональда Трампа задумалась на тему возможности взыскания с КНР оплаты долгов по облигациям, которые были выпущены в период правления в Китае императоров.
Вести.Ru 29 августа в 22:56
Политика

Бортко подал заявление о снятии с выборов и допустил уход из Госдумы

Кандидат в губернаторы Санкт-Петербурга от КПРФ Владимир Бортко подал в горизбирком северной столицы заявление о снятии с выборов.
Вести.Ru 04:48
Футбол

«Манчестер Юнайтед» снова потерял очки в АПЛ

Lenta.ru 09:27
Армия и оружие

25 лет назад пьяный президент Ельцин дирижировал оркестром в Берлине

Перебрав со спиртным, президент России дирижировал оркестром берлинской полиции, пытался петь "Калинку-малинку", потолкался с собственным охранником и едва не попал под автобус.
Газета.Ru 06:50
Наука

Ученые МГУ создали базу данных масштабных наводнений в Европе

Ugpressa.ru 28 августа в 14:51
Авто

Ford разрабатывает новые EcoSport и Ford Ka

Компания Ford работает над новым поколением кроссовера EcoSport и ситикара Ford Ka.
Новые автомобили вчера в 23:17
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное