Общество

СП: реконструкция аэропорта в Челябинске не укладывается в графикРИА Новости 02:03

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Реконструкция аэропорта "Баландино", которая должна быть завершена к началу саммитов ШОС и БРИКС в Челябинске в 2020 году, существенно отстает от графика, говорится в сообщении Счетной палаты РФ по итогам проверки эффективности расходования бюджетных средств на реконструкцию аэропортов.
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Счетная палата обвинила Росавиацию в срыве сдачи объекта саммитов ШОС и БРИКС в Челябинске

URA.Ru03:20

СП: реконструкция аэропорта в Челябинске не укладывается в график

РИА Новости02:03
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