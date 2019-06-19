СП: реконструкция аэропорта в Челябинске не укладывается в графикРИА Новости 02:03

Реконструкция аэропорта "Баландино", которая должна быть завершена к началу саммитов ШОС и БРИКС в Челябинске в 2020 году, существенно отстает от графика, говорится в сообщении Счетной палаты РФ по итогам проверки эффективности расходования бюджетных средств на реконструкцию аэропортов.

СП: реконструкция аэропорта в Челябинске не укладывается в график

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