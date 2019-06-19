Общество

СП: реконструкция аэропорта в Челябинске не укладывается в графикРИА Новости 02:03

Счетная палата отмечает, что сроки выполнения работ по контрактам оказались почти вдвое меньше указанного в проекте организации работ – 13 месяцев вместо 24. "Подрядчик в настоящее время уже не укладывается в график", - приводятся в сообщении слова аудитора Валерия Богомолова.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Челябинский аэропорт не успевают подготовить к саммитам ШОС и БРИКС

Телефакт05:52

Росавиация заверила, что реконструкцию челябинского аэропорта завершат в срок

Южноуральская панорама06:53

Счетная палата обвинила Росавиацию в срыве сдачи объекта саммитов ШОС и БРИКС в Челябинске

URA.Ru03:20

Счетная палата недовольна темпами реконструкции челябинского аэропорта

Вечерний Челябинск06:02

Счетная палата заявила, что реконструкция челябинского аэропорта отстает от графика

Губерния (г. Челябинск)07:11

Счётная палата заявила о срыве сроков реконструкции челябинского аэропорта

74.ru04:54

СП: реконструкция аэропорта в Челябинске не укладывается в график

РИА Новости02:03
Показать все источники
Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 08:08, Ашберн
Политика

Международные расследователи обвинили в крушении MH17 четырех человек

Совместная следственная группа (JIT), сформированная Австралией, Бельгией, Малайзией, Нидерландами и Украиной, на пресс-конференции назвала имена четырех человек, которые подозреваются в крушении Boeing в Донбассе в 2014 г. Это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко.
Обновлено в 07:11
Политика

Партия Порошенко опустилась на пятое место рейтинга выборов в Раду

Партия экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" опустилась на пятое место в парламентском рейтинге, за месяц до выборов в Верховную раду ее готовы поддержать 5% респондентов, свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".
Обновлено в 07:34
Наука

На Филиппинах нашли поедающего камень корабельного червя

Ученые нашли на филиппинском острове Бохоль поедающего камни корабельного червя, сообщается в статье, опубликованной в Proceedings of the Royal Society B и пресс-релизе Северовосточного университета.
Обновлено в 04:56
Футбол

Глушаков получит 100 млн за разрыв контракта со «Спартаком»

Обновлено вчера в 16:10
Политика

Умер депутат Рады Дмитрий Тымчук

Депутат Верховной рады Дмитрий Тымчук получил смертельное ранение в голову при чистке оружия у себя дома.
Обновлено в 06:42
Общество

Госдума поддержала в I чтении продление дачной амнистии до 2022 года

Госдума на заседании в среду приняла в первом чтении проект закона о продлении дачной амнистии еще на три года - до 1 марта 2022 года.
Обновлено в 06:39
Общество

СМИ сообщили о подготовке школьных анкет с данными о соцсетях

Минпросвещения и Министерство цифрового развития подготовили проект приказа, утверждающего создание цифровой образовательной среды (ЦОС), пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на документ.
Обновлено вчера в 23:59
Шоу-бизнес

Алибасов дал Малахову первое интервью после отравления

Российский продюсер Бари Алибасов дал интервью Андрею Малахову, фрагмент программы показал телеканал "Россия 1".
Обновлено вчера в 22:00
Авто

«АвтоВАЗ» выпустил Lada XRAY Cross с вариатором

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» приступил к выпуску модели Lada XRAY Cross с новой бесступенчатой автоматической трансмиссией (вариатором) Jatco.
Обновлено в 05:29
Армия и оружие

Минобороны Украины перестало называть Зеленского уклонистом

Военную службу в Вооружённых Силах не проходил, на военную службу по мобилизации в течение 2014–2015 годов не призывался, — сказано в ответе на запрос.
Обновлено в 04:27
Транспорт

Высокинский решил проектировать вторую ветку метро вопреки Минтрансу

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский прокомментировал решение Минтранса по финансированию проектирования второй ветки метро.
Обновлено в 06:54
Происшествия

В Подмосковье обрушился мост через реку Лама

Как сообщили «РИА Новости», мост установлен над рекой Лама, на которой и стоит Волоколамск.
Обновлено в 07:11
Происшествия

Угрожавший взорвать машину в центре Москвы бизнесмен не признал вину

Предприниматель Дмитрий Шалай, который осенью прошлого года угрожал взорвать газовый баллон в автомобиле на Васильевском спуске в Москве, отказался признавать вину в хулиганстве.
Обновлено в 07:38
Футбол

ПСВ сыграет с «Базелем» во втором раунде квалификации Лиги чемпионов

Голландский ПСВ встретится со швейцарским "Базелем" в рамках "пути представителей лиг" во втором раунде квалификации Лиги чемпионов, сообщается на сайте УЕФА.
Обновлено в 07:16
Происшествия

В Москве произошла массовая драка

В Москве возле станции Электрозаводская произошла массовая потасовка. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash».
Обновлено в 00:58
Общество

Опрос: Большинство россиян не одобряют роскошные выпускные

По данным ВЦИОМ, 83 процента взрослых россиян, закончивших школу более 15 лет назад, считают, что современные школьные выпускные вечера и балы излишне роскошны.
Обновлено в 06:39
Происшествия

Пилот-убийца лишил кислорода пассажиров рейса MH370 перед смертью

Обновлено в 03:30
Экономика

Медведев подписал постановление о запрете повышения цен на услуги ЖКХ

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, запрещающее необоснованное повышение цен на услуги ЖКХ выше уровня инфляции.
Обновлено в 07:17
Шоу-бизнес

Дочь Татьяны Навки впервые победила на соревнованиях

4-летняя Надя заняла первое место. Пока мир ахает по поводу достижений на льду Саши Плющенко, подросла еще одна звезда фигурного катания.
Обновлено вчера в 14:00
Наука

Исследование: потребление йогурта снижает риск рака кишечника у мужчин

Регулярное потребление натурального йогурта снижает риск развития аденомы у мужчин, которая зачастую предшествует появлению рака кишечника.
Обновлено в 04:22
Хоккей

Генменеджер «Динамо»: не собираемся обменивать Шипачева

Генеральный менеджер московского хоккейного клуба "Динамо" Виктор Меркулов заявил, что клуб не собирается обменивать форварда Вадима Шипачева.
Обновлено в 07:38
Происшествия

Кокорина и Мамаева этапируют поездом

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев будут этапированы поездом в колонию, находящуюся в одной из ближайших к Москве областей.
Обновлено вчера в 11:33
Политика

Песков констатировал непонимание россиянами сути нацпроектов

Россияне пока не понимают, что такое национальные проекты, об этом нужно больше говорить, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 07:14
Армия и оружие

Российские военные сделали Смоленскую АЭС невидимой

Обновлено в 06:44
Происшествия

В деле об убийстве жены Соколова появился «окровавленный рабочий»

Обновлено в 02:43
Политика

Лукашенко отменил запрет на въезд в Белоруссию участницам Pussy Riot

Обновлено в 06:26
Политика

У Boeing захотели купить 200 самолетов 737 MAX

Обновлено вчера в 16:39
Политика

Госдума приняла закон о выращивании мака в медицинских целях

Госдума в третьем, окончательном чтении приняла законопроект о снятии запрета на культивирование наркосодержащих растений в медицинских целях.
Обновлено в 07:44
Происшествия

Распространившего видео катастрофы SSJ100 полицейского уволили

Обновлено в 05:25
Армия и оружие

Артиллерия ВСУ нанесла массированный удар по Донецку

Подразделения вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесли массированный артиллерийский удар по западной части Донецка.
Обновлено в 05:44
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Челябинск
Город в России
Седьмой по количеству жителей, пятнадцатый по занимаемой площади город Российской Федерации, административный центр Челябинской области, городской округ с внутригородским делением. Население - 1202371 человек . Челябинск расположен на геологической границе Урала и Сибири, в азиатской части России, на восточном склоне Уральских гор, по обоим берегам реки Миасс.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное