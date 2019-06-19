Общество
СП: реконструкция аэропорта в Челябинске не укладывается в графикРИА Новости 02:03
Счетная палата отмечает, что сроки выполнения работ по контрактам оказались почти вдвое меньше указанного в проекте организации работ – 13 месяцев вместо 24. "Подрядчик в настоящее время уже не укладывается в график", - приводятся в сообщении слова аудитора Валерия Богомолова.
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