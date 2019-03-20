Энергетика
S&P повысило прогноз по цене на нефть марки Brent в 2019-20 годахNews.ru 03:35
Учитывая сокращение добычи со стороны двух крупных нефтедобывающих регионов, стран ОПЕК и России, запланированное на первую половину 2019 года, S&P Global Ratings улучшило свои прогнозы относительно цены на нефть марки Brent, — следует из релиза.
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Алина Загитова лидирует после короткой программы на ЧМ в Японии
Обновлено в 07:58
Происшествия
Брошенную в московской квартире девочку выписали из больницы
Пятилетнюю девочку, которая была брошена одна в московской квартире, а затем проходила лечение в детской городской клинической больнице им. Башляевой, выписали из медучреждения, сообщила журналистам заместитель начальника управления социальной защиты населения Северо-Западного административного округа Москвы Светлана Хохлова.
Обновлено в 08:14
Шоу-бизнес
Ваенга отменила концерты из-за болезни
Обновлено в 07:23
Транспорт
Авиакомпания «Нордавиа» сменила название
Обновлено в 08:10
Авто
Новый Nissan Juke вышел на дорожные тесты
Японская компания Nissan приступила к дорожным испытаниям предсерийных экземпляров кроссовера Juke нового поколения.
Обновлено в 03:00
Политика
Путин призвал повысить доходы крымчан
Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо повышать доходы жителей Крыма, а также выровнять цены на ряд товаров, стоимость которых в других регионах ниже.
Обновлено в 06:00
Театры
Умер оперный певец Сергей Балашов
В Москве на 48-м году жизни скончался оперный певец Сергей Балашов.
Обновлено в 07:27
Политика
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Обновлено вчера в 23:03
Шоу-бизнес
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Обновлено в 07:40
Экономика
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Обновлено в 08:13
Общество
Медведев подписал распоряжение о повышении зарплаты бюджетникам
Заработная плата бюджетников увеличится на 4,3%, соответствующее распоряжение подписал глава правительства Дмитрий Медведев, 19 марта сообщается на официальном портале правовой информации.
Обновлено вчера в 22:59
Политика
Мэй попросила ЕС отложить Brexit
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что попросила ЕС об отсрочке Brexit, сообщает Reuters.
Обновлено в 08:23
Политика
Трамп начал встраивать Бразилию в Североатлантический альянс
Крайнюю заинтересованность в вовлечении Бразилии в структуры НАТО выразил президент США Дональд Трамп 19 марта в ходе совместной с президентом Бразилии Жаиром Болсонару пресс-конференции.
Обновлено вчера в 15:56
Политика
Парламент Казахстана одобрил переименование Астаны в Нурсултан
Парламент Казахстана единогласно принял сразу в двух чтениях поправку в конституцию о переименовании Астаны в город Нурсултан.
Обновлено в 06:43
Экономика
Топилин развеял опасения по поводу «засекречивания» данных по доходам
Напомним, что ранее Росстат анонсировал переход на новую методологию расчёта денежных доходов и расходов граждан России.
Обновлено в 04:28
Экономика
Disney завершила сделку по покупке 21st Century Fox
Окончательное завершение сделки по покупке Disney большей части корпорации 21st Century Fox произойдет в среду, 20 марта, после полуночи по нью-йоркскому времени (8:00 мск).
Обновлено вчера в 13:07
Финансы
Доходы бюджета от НДС в 2019 году составят 800 млрд рублей
При сохранении стабильных цен на нефть, валютного курса, динамики ВВП на уровне 2% и инфляции в размере 4% прирост доходов консолидированного бюджета в 2019 году за счет повышения ставки НДС составит почти 800 млрд рублей, говорится в исследовании.
Обновлено вчера в 19:10
Музыка
Гитарист «Ленинграда» подтвердил новость о роспуске группы
Гитарист российской группировки "Ленинград" Дмитрий Гугучкин подтвердил слова Сергея Шнурова о роспуске музыкального коллектива.
Обновлено в 08:59
Авто
Седан BMW Gran Coupe второй серии отпразднует дебют осенью
По описанию самой компании, «двушка» Gran Coupe базируется на «новейшей переднеприводной архитектуре BMW и разделяет множество технологических разработок с новым BMW первой серии, который также будет представлен в течение 2019 года».
Обновлено в 08:14
Общество
Открыт прием заявок на конкурс «Доброволец России – 2019»
Прием заявок на конкурс "Доброволец России" будет проходить с 20 марта по 16 июня 2019 года, заявил на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" председатель совета Ассоциации волонтерских центров (АВЦ), член Общественной палаты РФ Артем Метелев.
Обновлено в 09:18
Спорт
Тарьей Бе обвинил Логинова в трусости
Норвежец Тарьей Бе критически высказался о нежелании Александра Логинова отвечать на вопросы, связанные с допингом.
Обновлено в 04:35
Космос
Российская станция на Венере сможет проработать только три часа
Продолжительность работы российской станции «Венера-Д» на поверхности планеты составит не более трех часов, говорится в документе на сайте американского Лунного и планетарного института.
Обновлено в 09:07
Футбол
Погба рассказал о проблемах «Манчестер Юнайтед» при Моуринью
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба поделился мнением о проблемах, с которыми сталкивалась команда при Жозе Моуринью.
Обновлено в 08:42
Политика
Экс-президента Крыма арестовали за неповиновение полиции
В Симферополе суд арестовал на двое суток экс-президента Крыма Юрия Мешкова за неповиновение сотрудникам полиции.
Обновлено в 07:56
Хоккей
Александр Овечкин встретится с Трампом в Белом доме
Российский хоккеист "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин вместе со своими партнерами и тренерским штабом приглашен президентом США Дональдом Трампом в Белый дом.
Обновлено вчера в 17:19
Общество
Финляндия названа самой счастливой страной мира
Самой счастливой страной в мире по итогам 2018 года была признана Финляндия.
Обновлено в 05:01
Авто
Skoda Karoq начнут собирать в России
Производство нового компактного кроссовера Skoda Karoq наладят на заводе «Группы ГАЗ» в Нижнем Новгороде.
Обновлено в 08:28
Шоу-бизнес
70-летний Леонтьев готовится стать отцом
70-летний Леонтьев готовится стать отцом Артист и его жена давно мечтают о ребенке.
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Футбол
Черчесов не любит этого слова, но сейчас действительно есть проблема
Если в середину Черчесову есть кого ставить (Головин, Кузяев, Газинский, Ахметов, Оздоев – как-нибудь разберутся), то с защитниками традиционная напряженка переросла в реальную проблему.
Обновлено вчера в 17:00
Армия и оружие
ВМФ РФ получит 16 кораблей и подводных лодок в 2019 году
Военно-морской флот (ВМФ) России получит 16 кораблей и подводных лодок в 2019 году.
Обновлено в 06:37