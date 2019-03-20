Энергетика

S&P повысило прогноз по цене на нефть марки Brent в 2019-20 годахNews.ru 03:35

Учитывая сокращение добычи со стороны двух крупных нефтедобывающих регионов, стран ОПЕК и России, запланированное на первую половину 2019 года, S&P Global Ratings улучшило свои прогнозы относительно цены на нефть марки Brent, — следует из релиза.
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S&P пересмотрело прогнозы по стоимости нефти марки Brent

Росбалт06:29

S&P повысило прогноз по цене на нефть в 2019-2020 годах

Центр энергетической экспертизы08:20

S&P улучшило свой прогноз цены на нефть Brent на 2019–2020 годы

Коммерсантъ02:08

S&P повысило прогноз по цене на нефть марки Brent в 2019-20 годах

News.ru03:35

S&P повысило прогноз по цене на нефть

Московский Комсомолецвчера в 22:53

S&P улучшило прогноз по цене на нефть Brent в 2019-2020 гг с $55 до $60 за баррель

ПРАЙМвчера в 16:24
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Алина Загитова лидирует после короткой программы на ЧМ в Японии

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Брошенную в московской квартире девочку выписали из больницы

Пятилетнюю девочку, которая была брошена одна в московской квартире, а затем проходила лечение в детской городской клинической больнице им. Башляевой, выписали из медучреждения, сообщила журналистам заместитель начальника управления социальной защиты населения Северо-Западного административного округа Москвы Светлана Хохлова.
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Новый Nissan Juke вышел на дорожные тесты

Японская компания Nissan приступила к дорожным испытаниям предсерийных экземпляров кроссовера Juke нового поколения.
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Путин призвал повысить доходы крымчан

Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо повышать доходы жителей Крыма, а также выровнять цены на ряд товаров, стоимость которых в других регионах ниже.
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Умер оперный певец Сергей Балашов

В Москве на 48-м году жизни скончался оперный певец Сергей Балашов.
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Обновлено в 08:13
Общество

Медведев подписал распоряжение о повышении зарплаты бюджетникам

Заработная плата бюджетников увеличится на 4,3%, соответствующее распоряжение подписал глава правительства Дмитрий Медведев, 19 марта сообщается на официальном портале правовой информации.
Обновлено вчера в 22:59
Политика

Мэй попросила ЕС отложить Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что попросила ЕС об отсрочке Brexit, сообщает Reuters.
Обновлено в 08:23
Политика

Трамп начал встраивать Бразилию в Североатлантический альянс

Крайнюю заинтересованность в вовлечении Бразилии в структуры НАТО выразил президент США Дональд Трамп 19 марта в ходе совместной с президентом Бразилии Жаиром Болсонару пресс-конференции.
Обновлено вчера в 15:56
Политика

Парламент Казахстана одобрил переименование Астаны в Нурсултан

Парламент Казахстана единогласно принял сразу в двух чтениях поправку в конституцию о переименовании Астаны в город Нурсултан.
Обновлено в 06:43
Экономика

Топилин развеял опасения по поводу «засекречивания» данных по доходам

Напомним, что ранее Росстат анонсировал переход на новую методологию расчёта денежных доходов и расходов граждан России.
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Экономика

Disney завершила сделку по покупке 21st Century Fox

Окончательное завершение сделки по покупке Disney большей части корпорации 21st Century Fox произойдет в среду, 20 марта, после полуночи по нью-йоркскому времени (8:00 мск).
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Финансы

Доходы бюджета от НДС в 2019 году составят 800 млрд рублей

При сохранении стабильных цен на нефть, валютного курса, динамики ВВП на уровне 2% и инфляции в размере 4% прирост доходов консолидированного бюджета в 2019 году за счет повышения ставки НДС составит почти 800 млрд рублей, говорится в исследовании.
Обновлено вчера в 19:10
Музыка

Гитарист «Ленинграда» подтвердил новость о роспуске группы

Гитарист российской группировки "Ленинград" Дмитрий Гугучкин подтвердил слова Сергея Шнурова о роспуске музыкального коллектива.
Обновлено в 08:59
Авто

Седан BMW Gran Coupe второй серии отпразднует дебют осенью

По описанию самой компании, «двушка» Gran Coupe базируется на «новейшей переднеприводной архитектуре BMW и разделяет множество технологических разработок с новым BMW первой серии, который также будет представлен в течение 2019 года».
Обновлено в 08:14
Общество

Открыт прием заявок на конкурс «Доброволец России – 2019»

Прием заявок на конкурс "Доброволец России" будет проходить с 20 марта по 16 июня 2019 года, заявил на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" председатель совета Ассоциации волонтерских центров (АВЦ), член Общественной палаты РФ Артем Метелев.
Обновлено в 09:18
Спорт

Тарьей Бе обвинил Логинова в трусости

Норвежец Тарьей Бе критически высказался о нежелании Александра Логинова отвечать на вопросы, связанные с допингом.
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Российская станция на Венере сможет проработать только три часа

Продолжительность работы российской станции «Венера-Д» на поверхности планеты составит не более трех часов, говорится в документе на сайте американского Лунного и планетарного института.
Обновлено в 09:07
Футбол

Погба рассказал о проблемах «Манчестер Юнайтед» при Моуринью

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба поделился мнением о проблемах, с которыми сталкивалась команда при Жозе Моуринью.
Обновлено в 08:42
Политика

Экс-президента Крыма арестовали за неповиновение полиции

В Симферополе суд арестовал на двое суток экс-президента Крыма Юрия Мешкова за неповиновение сотрудникам полиции.
Обновлено в 07:56
Хоккей

Александр Овечкин встретится с Трампом в Белом доме

Российский хоккеист "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин вместе со своими партнерами и тренерским штабом приглашен президентом США Дональдом Трампом в Белый дом.
Обновлено вчера в 17:19
Общество

Финляндия названа самой счастливой страной мира

Самой счастливой страной в мире по итогам 2018 года была признана Финляндия.
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Авто

Skoda Karoq начнут собирать в России

Производство нового компактного кроссовера Skoda Karoq наладят на заводе «Группы ГАЗ» в Нижнем Новгороде.
Обновлено в 08:28
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70-летний Леонтьев готовится стать отцом

70-летний Леонтьев готовится стать отцом Артист и его жена давно мечтают о ребенке.
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Черчесов не любит этого слова, но сейчас действительно есть проблема

Если в середину Черчесову есть кого ставить (Головин, Кузяев, Газинский, Ахметов, Оздоев – как-нибудь разберутся), то с защитниками традиционная напряженка переросла в реальную проблему.
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ВМФ РФ получит 16 кораблей и подводных лодок в 2019 году

Военно-морской флот (ВМФ) России получит 16 кораблей и подводных лодок в 2019 году.
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Организация стран - экспортёров нефти
Международная межправительственная организация, созданная нефтедобывающими странами в целях контроля квот добычи на нефть. Часто рассматривается как картель. В состав ОПЕК входят 14 стран: Алжир, Ангола, Венесуэла, Габон, Иран, Ирак, Конго, Кувейт, Ливия, Объединённые Арабские Эмираты, Нигерия, Саудовская Аравия, Экваториальная Гвинея и Эквадор. Штаб-квартира расположена в Вене. Генеральный секретарь - Мохаммед Баркиндо.
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