S&P повысило прогноз по цене на нефтьМосковский Комсомолец вчера в 22:53

"Учитывая сокращение добычи со стороны двух крупных нефтедобывающих регионов, стран ОПЕК и России, запланированное на первую половину 2019 года, S&P Global Ratings улучшило свои прогнозы относительно цены на нефть марки Brent", — говорится в сообщении для прессы.

S&P повысило прогноз по цене на нефть

Экономика Семьям с доходом в два прожиточных минимума обещают пособия на детей В правительство РФ на ближайшей неделе поступит законопроект о пособиях на первого и второго ребенка для семей с доходом ниже двух прожиточных минимумов.

Финансы Минтруд разъяснил новую схему индексации пенсий Как пояснили в ведомстве, сейчас получаемая пенсия индексируется, а только потом, с помощью социальной доплаты, доводится до уровня прожиточного минимума пенсионера (ПМП).

Культура Балет «Нуреев» Серебренникова получил премию «BraVo» Постановка "Нуреев" Кирилла Серебренникова в Большом театре стала балетом года по версии премии "BraVo", награду вручила британская актриса русского происхождения Хелен Миррен.

Экономика Счетная палата заявила, что ФСИН закупает продукты по завышенным ценам Счетная палата заявила по итогам аудита, что Федеральная служба исполнения наказаний некорректно рассчитывает объемы бюджетных средств, направляемых на продовольственное обеспечение уголовно-исполнительной системы.

Армия и оружие Минобороны опубликовало видео полета борта Шойгу над Сирией Минобороны РФ опубликовало видео полета борта министра обороны Сергея Шойгу над Сирией в сопровождении истребителей Су-35С.

Космос Видео взрыва метеорита над Беринговым морем разместили в сети Метеорит взорвался над Беринговым морем в декабре. Но видео появилось в сети только сейчас. Метеорит взорвался на высоте 25,6 км от Земли.

Футбол Дани Алвес договорился о продлении контракта с «ПСЖ» Сегодня же, по информации журналиста ESPN Джонатана Джонсона, выяснилось, что Алвес на самом деле договорился с парижанами о новом контракте.

Здоровье Критиковавший закон об обязательной вакцинации политик заболел ветрянкой Закон об обязательной вакцинации от ряда болезней, включая ветряную оспу, корь и полиомиелит, приняли в Италии в 2017 году.

Политика Глава Республики Алтай Бердников ушел в отставку Глава Республики Алтай Александр Бердников подал заявление об отставке Владимиру Путину. О решении он сообщил на своей странице в Facebook.

Общество Сотрудников ФСИН обяжут извиняться перед заключенными Сотрудникам Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) предписано быть вежливыми с подследственными и осужденными, а также официально извиняться перед ними в случае совершения противоправных действий.

Футбол В РФС надеются, юношеская сборная выйдет в финальную стадию Евро Технический директор Российского футбольного союза (РФС) Андрей Лексаков выразил надежду, что юношеская сборная России (игроки 2000 года рождения) сможет повторить достижение команды 1998 года рождения и пробиться в финальную стадию Евро.

Экономика Чистая прибыль X5 Retail Group в 2018 году по МСФО упала на 8,8% Чистая прибыль X5 Retail Group по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) снизилась по итогам 2018 года по сравнению с предшествующим годом на 8,8% и составила 28,64 млрд рублей.

Экономика Forbes назвал самые надежные российские банки Forbes составил рейтинг 100 наиболее надежных российских банков. Первое место в этом году занял "Юникредит банк".

Политика Трамп не исключил военной интервенции в Венесуэлу Президент США Дональд Трамп не исключает военной интервенции в Венесуэлу.

Общество Путин подписал закон об алиментах для предпенсионеров В понедельник, 18 марта, стало известно, что президент РФ Владимир Путин подписал закон об алиментах для предпенсионеров.

Политика Трамп выступил в защиту существующей в США системы коллегии выборщиков Президент США Дональд Трамп выступил в поддержку существующей уже более 200 лет в Соединенных Штатах системы непрямых выборов президента, при которой главу государства избирают члены так называемой коллегии выборщиков, а не граждане страны непосредственно.

Космос Объект получил мощный удар от взрыва сверхновой Открытие дает важное представление о том, как пульсары - сверхплотные нейтронные звезды, оставшиеся после взрыва массивной звезды, - могут получить толчок скорости от взрыва.

Происшествия Керимова во Франции обвинили в уклонении от уплаты налогов Российского сенатора Сулеймана Керимова во Франции обвинили в пособничестве уклонению от уплаты налогов с отягчающими обстоятельствами.

Общество Некоторые судьи дословно копируют тексты судебных решений Редакция «Новая газета» проанализировала ряд судебных актов, после чего сделала вывод о копировании текста судебных решений.

Общество Социологи выяснили отношение россиян к феминизму Феминизм поддерживает лишь треть россиян (31%), хотя за стремление к полному равенству прав женщин и мужчин выступает большинство (62%) граждан РФ, свидетельствует опрос ВЦИОМ.

Хоккей Трамп примет в Белом доме клуб НХЛ «Вашингтон» и Овечкина Президент США Дональд Трамп 25 марта по традиции примет в Белом доме действующих чемпионов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) команду "Вашингтон Кэпиталз".

Общество Настоящая весна придет в Москву в середине апреля Теплая весенняя погода без дождей установится в Москве не раньше середины апреля.

Происшествия В Москве ограбили аргентинского шеф-повара На профильных сайтах в интернете указано, что Репетто Карлос Мартин является шеф-поваром Radisson Royal Moscow.

Спорт Тарасова и Морозов побили мировой рекорд в короткой программе на ЧМ Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов одержали победу в короткой программе на чемпионате мира в Японии и побили мировой рекорд, сообщает "Советский спорт".

Происшествия Экс-зампред правительства Хабаровского края отправлен в СИЗО Экс-заместитель председателя правительства Хабаровского края — министр природных ресурсов Василий Шихалев и крупный хабаровский лесопромышленник Александр Пудовкин отправлены в СИЗО.

Политика В МИД Китая прокомментировали отставку Назарбаева Китай относится к отставке первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с пониманием и уважает его решение.