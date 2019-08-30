Финансы
РБКS&P понизило рейтинг Аргентины до «выборочного дефолта»
Международное агентство Standart & Poors снизило кредитный рейтинг Аргентины до уровня «выборочного дефолта» (SD). Это произошло после того, как правительство Аргентины в одностороннем порядке продлило срок выплат по всем краткосрочным бумагам.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 07:38, Вашингтон
Культура
На стадионе в Санкт-Петербурге пройдет акция «День гимна»
1 сентября перед матчем между «Спартаком» и «Зенитом» на «Газпром Арене» пройдет общенациональная акция, посвященная юбилею гимна России.
Матч ТВ 05:39
Политика
В партии Зеленского заявили о планах Порошенко устроить госпереворот
Журналисты издания "СТРАНА.ua" сфотографировали телефонную переписку депутата от партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" Лизы Богуцкой, в которой говорится о намерении бывшего украинского лидера Петра Порошенко устроить государственный переворот.
Газета.Ru вчера в 16:29
Политика
В СБУ заявили, что Украина и Россия перенесли обмен заключенными
Обмена заключенными между Москвой и Киевом не состоится в пятницу, 30 августа, сообщила пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская.
Газета.Ru 04:56
Музыка
Стало известно место проведения следующего «Евровидения»
Следующий музыкальный конкурс «Евровидение» пройдет в Роттердаме. Информация об этом появилась на сайте фестиваля Eurovision.tv.
Lenta.ru 07:05
Политика
Дважды продавшая Путину мороженое девушка растворилась вместе с лотком
Многие умилились сценой, в которой президент России Владимир Путин купил своему турецкому коллеге Эрдогану мороженое на авиасалоне в Жуковском.
Московский Комсомолец 28 августа в 10:11
Политика
Памфилова выступила за обновление правил выборов в Мосгордуму
Председатель российского Центризбиркома Элла Памфилова в интервью AP заявила, что правила регистрации кандидатов на выборах в Мосгордуму нужно обновить.
Коммерсантъ вчера в 23:26
Футбол
Семак: «Благодаря Тилю игра „Спартака“ становится разнообразнее»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча 8-го тура РПЛ со «Спартаком», а также прокомментировал вылет красно-белых от «Браги» в раунде плей-офф Лиги Европы.
Sport24.ru 04:22
Авто
УАЗ начал прием заказов на «Патриот» с «автоматом»
Российские дилеры УАЗ начали принимать заказы на внедорожник «Патриот» в версии с автоматической коробкой передач.
Движок 07:21
Футбол
Определились все участники группового этапа Лиги Европы
По итогам матчей раунда плей-офф квалификации Лиги Европы определились все участники группового этапа турнира.
Чемпионат вчера в 16:54
Политика
Дональд Трамп отменил поездку в Польшу
Газета.Ru 05:27
Происшествия
Один человек погиб в результате вынужденной посадки Ан-2 в Якутии
В главке МЧС Республики Саха уточнили количество пострадавших в результате сегодняшней вынужденной посадки самолета Ан-2.
Российская газета 07:13
Технологии
Левин назвал срок внесения в Госдуму антипиратского законопроекта
Законопроект, предполагающий оперативную блокировку пиратского контента на интернет-ресурсах, будет подготовлен и внесен в Госдуму до конца сентября, сообщил председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Госдумы Леонид Левин.
Rambler News Service 07:14
Политика
«Антонов» требует изменить название российского «Руслана»
Украинский авиаконцерн «Антонов» требует изменить название российской модификации военно-транспортного самолета «Руслан».
BFM.ru 04:11
Футбол
У Луиса Энрике умерла 9-летняя дочь
Бомбардир.ру вчера в 16:46
Шоу-бизнес
Лолита: «Полночи пишу мужу смс, за которые стыдно»
Лолита ведет активный образ жизни, много гастролирует, ездит на фестивали, чем пытается заполнить пустоту в душе.
StarHit.ru вчера в 16:00
Политика
Путин назвал нормальное число детей в семье
Президент России Владимир Путин не согласился со словами врио губернатора Мурманской области Андрея Чибиса в адрес многодетных семей.
Lenta.ru 07:12
Транспорт
В России хотят построить новую трассу из Краснодара к Крымскому мосту
Росавтодор, министерство транспорта страны и госкомпания "Автодор" не исключают шанса создания новой бесплатной скоростной трассы, которая протянется от Краснодара к Крымскому мосту.
Газета.Ru 03:46
Авто
В СП предложили скорректировать транспортный налог
В Счётной палате предложили усовершенствовать начисление транспортного налога с повышающим коэффициентом.
News.ru вчера в 06:42
Политика
В украинской телерадиокомпании НОТУ проходят обыски
По данным источников «Детектор медиа», обыски проходят по шести адресам, в том числе у председателя правления НОТУ Зураба Аласании.
Rambler News Service 03:49
Экономика
ВЭБ.РФ продаст долг «Аммония» за $900 млн
Госкорпорация ВЭБ.РФ договорилась о продаже прав требования по кредиту на строительство завода минеральных удобрений «Аммоний» профильному инвестору — компании КАО «Азот» (дочерняя структура «СДС Азот» бизнесмена Романа Троценко), стоимость сделки — $900 млн.
РБК 05:32
Экономика
Россиянам хотят разрешить выкупать свои долги у банков
Поправки в законы о взыскании долгов физлиц (230-ФЗ) и «О микрофинансовой деятельности» обязывают кредитора перед передачей долга третьему лицу предложить его по аналогичной цене самому должнику.
Известия 03:56
Происшествия
СК опубликовал ролик о протестах в Москве
Следственный комитет России опубликовал видео, в котором рассказал о сценариях протестов последних лет, в том числе акций, которые прошли в Москве в конце июля.
РБК 05:26
Происшествия
Тело главы компании Global Safe Group обнаружено в Москве-реке
Тело президента Global Safe Group Дениса Щепетьева обнаружено в Москве-реке, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
Коммерсантъ 07:08
Происшествия
Молодая россиянка захлебнулась в бассейне в Турции и впала в кому
Девушку в бирюзовом купальнике вытащили из бассейна без сознания.
Интерфакс 04:34
Космос
Гипотеза: столкновение килоновых является источником всего золота и платины во Вселенной
В августе 2017 года астрономы впервые стали свидетелями столкновения двух нейтронных звезд.
Хайтек 06:06
Происшествия
В Башкирии из дома пропал годовалый мальчик
Российская газета вчера в 08:31
Гаджеты
Redmi Note 8 Pro «порвал» в AnTuTu прошлогодние флагманы
Redmi Note 8 Pro набрал в AnTuTu 283 000 баллов. И, как оказалось, этот результат находится на уровне прошлогодних флагманов.
Игромания.ру вчера в 15:30
Футбол
«Фиорентина» может увести Фалькао у «Галатасарая»
Что касается Фалькао, то он отказался продлевать контракт с «Монако» и намерен был присоединиться к «Галатасараю», но этого до сих пор не произошло.
Матч ТВ 06:29
Политика
Депутат Рады не смог выступить на украинском языке, рассмешив коллег
16 июля текущего года на Украине вступил в силу закон, который ранее был подписан экс-президентом Порошенко об исключительном использовании украинского языка.
RuNews24.ru 03:44