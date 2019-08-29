Финансы
РБКS&P понизило рейтинг Аргентины до «выборочного дефолта»
Международное агентство Standart & Poors снизило кредитный рейтинг Аргентины до уровня «выборочного дефолта» (SD). Это произошло после того, как правительство Аргентины в одностороннем порядке продлило срок выплат по всем краткосрочным бумагам.
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Гаджеты
Apple анонсировала дату премьеры нового iPhone
Apple анонсировала дату премьеры нового iPhone "Яблочная" корпорация готовится представить публике следующее поколении смартфона.
Экспресс газета 10:17
Политика
Россия направит Зеленскому приглашение в Москву на 75-летие Победы
RT на русском 09:38
Политика
Москва рассчитывает на адекватность новых украинских политиков
МИД России рассчитывает на более ответственный и адекватный состав новой украинской Верховной рады, чем их предшественники, которые были отвергнуты значительной счастью населения Украины на выборах.
Вести.Ru 09:24
Политика
Южная Осетия потребовала от Грузии ликвидации блокпоста на границе
Газета.Ru вчера в 17:49
Кино
Второй трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы» появился в Сети
Американская компания Paramount Pictures опубликовала в Сети новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы».
iReactor 07:02
Общество
На Востряковском кладбище открыли памятник Кобзону
Памятник народному артисту СССР, депутату Госдумы Иосифу Кобзону открыли в четверг на Востряковском кладбище, где похоронен певец, депутаты во главе с председателем нижней палаты парламента Вячеславом Володиным почтили его память, сообщила пресс-служба ГД.
РИА Новости 08:29
Киберспорт
У PlanetSide Arena появилась дата выхода в ранний доступ Steam
Игромания.ру вчера в 14:16
Армия и оружие
Российский Су-47 на МАКС-2019 восхитил западные СМИ
Одним из самых необычных экспонатов аэрокосмического салона МАКС-2019 в подмосковном «Жуковском» стал истребитель Су-47 «Беркут».
ФАН 07:22
Энергетика
Белоруссия разработала альтернативы импорту российской нефти
Руководство Белоруссии периодически заявляет о необходимости диверсификации импорта нефти, в особенности на фоне реализации в РФ налогового маневра в нефтяной сфере.
Интерфакс 10:10
Экономика
Россия увеличила ввоз пластикового мусора из-за рубежа
В Россию стали больше импортировать пластиковых отходов из-за отсутствия раздельного сбора мусора.
Газета.Ru 06:05
Политика
Зеленский предложил Раде сократить количество депутатов
Президент Украины Владимир Зеленский в четверг внес в Верховную раду законопроект о сокращении числа депутатов в высшем законодательном органе страны и закреплении пропорциональной избирательной системы.
ТАСС вчера в 09:10
Гаджеты
Apple разрешила независимым сервисным центрам ремонтировать iPhone
В американской корпорации Apple приняли решение дать возможность чинить мобильные гаджеты iPhone любым сервисным центрам.
Discover24 03:19
Гаджеты
Xiaomi презентовала новую линейку смартфонов Redmi Note 8
Redmi Note 8 Pro оснащен процессором MediaTek G90T и аккумулятором на 4 тыс. 500 мАч — впервые в линейке Redmi.
Кубань 24 вчера в 09:17
Армия и оружие
Турецкий МИД назвал условия вывода войск из Сирии
4 августа президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна начнет новую военную операцию на севере Сирии к востоку от реки Евфрат и уже уведомила об этом Россию и США.
Известия 06:58
Происшествия
На заводе в Саратове обрушилась крыша
Крыша цеха предприятия по производству подшипников обрушилась в пятницу в Заводском районе Саратова, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МЧС.
РИА Новости 09:25
Общество
В Госдуме предложили продлить летние каникулы до октября
Депутат Госдумы Василий Власов предложил продлить летние каникулы для школьников и студентов до 1 октября.
РИА Новости 03:23
Музыка
Роттердам примет «Евровидение-2020»
«Роттердам был выбран принимающим городом 65-го песенного конкурса «Евровидение» после напряженной борьбы с южным нидерландским городом Маастрихтом», - говорится в сообщении.
RuNews24.ru 07:30
Футбол
«Зенит» борется с «Фиорентиной» за двух игроков «Сан-Лоренсо»
Петербургский «Зенит» рассматривает возможность приобретения двух игроков «Сан-Лоренсо» — нападающего Адольфа Гайча и защитника Маркоса Сенеси.
Нева Спорт 10:31
Происшествия
Россиянка впала в кому после купания в турецком бассейне
Приехавшая на отдых в Турцию 19-летняя московская студентка впала в кому после купания в местном бассейне.
Газета.Ru 04:14
Театры
Нового режиссера назначили в Музтеатре Ростова
Главным режиссером Ростовского государственного музыкального театра назначен Павел Сорокин. Руководить театром он начнет уже с этого сезона.
Privet-Rostov.ru 10:34
Политика
Объяснена связь убийцы соратника Масхадова в Берлине с российскими спецслужбами
К убийству гражданина Грузии чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили в Берлине могут быть причастны российские спецслужбы.
Lenta.ru 09:10
Здоровье
Врачи назвали главные причины появления внезапной усталости у человека
Немало людей зачастую сталкиваются с появлением внезапной усталости.
Дни24 05:59
Происшествия
Экс-главу Нацбанка Гонтареву сбила машина в Лондоне
Экс-глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева попала под колеса машины на пешеходном переходе в Лондоне.
Украина.ру 09:05
Футбол
Определились соперники «Краснодара» и ЦСКА в Лиге Европы
«Краснодар» получил в соперники швейцарский «Базель», испанский «Хетафе» и турецкий «Трабзонспор».
РБК 07:50
Политика
Медведчук и Рабинович посетили в Москве заключенных украинских граждан
Медведчук надеется, что вскоре Карпюк и Клых вернутся на родину.
ТАСС 08:16
Политика
Казаков и ветеранов Донбасса могут привлечь к разгону митингов в Москве
К разгону акций протеста в Москве могут привлечь представителей казачества и членов «Союза добровольцев Донбасса».
Собеседник 07:06
Футбол
Азар признан лучшим игроком прошлого сезона Лиги Европы
Азар в прошлом сезоне вышел на поле в восьми встречах Лиги Европы, забил за «Челси» два мяча и отдал две результативные передачи.
Bookmaker-ratings.ru 07:55
Кино
Прощание с Александром Числовым пройдет 2 сентября
RuNews24.ru 08:17