с чего всё началось

Международное агентство Standart & Poors снизило кредитный рейтинг Аргентины до уровня «выборочного дефолта» (SD). Это произошло после того, как правительство Аргентины в одностороннем порядке продлило срок выплат по всем краткосрочным бумагам.

Общество Дмитрий Медведев обсудил в Астрахани программу восстановления Волги Председатель правительства России Дмитрий Медведев провел в Астрахани совещание по вопросам развития водохозяйственного комплекса в бассейне реки Волги.

Политика В Донецке открыли памятник Захарченко Бюст первому главе самопровозглашенной Донецкой народной республики Александру Захарченко открыли в Донецке на аллее героев в годовщину его гибели, передает корреспондент РИА Новости.

Происшествия В Башкирии мать призналась в убийстве своего годовалого сына Подозреваемая в убийстве собственного годовалого сына 28-летняя жительница села Исмаилово Дюртюлинского района Башкирии Юлия Хабирова призналась в содеянном на допросе в региональном Следственном управлении СКР, передает НСН.

Происшествия В квартиру студента Егора Жукова пришли с обыском Домой к студенту Высшей школы экономики Егору Жукову, арестованному по делу о массовых беспорядках, пришли с обыском.

Происшествия Фигуранту дела о «массовых беспорядках» Губайдулину смягчили обвинение СК предъявил обвинение Айдару Губайдулину, которому вменялось участие в массовых беспорядках, по более мягкой статье — о покушении на насилие в отношении представителя власти.

Происшествия Пилот погиб при жесткой посадке легкомоторного самолета в Подмосковье Пилот погиб в результате жесткой посадки легкомоторного самолета под деревней Минино Клинского района Московской области.

Общество Во Владимирской области 12 медсестер написали заявления об увольнении Во Владимирской области заявления на увольнение написали сразу 12 медсестер неврологического отделения Александровской райбольницы.

Автоспорт Хэмилтон разбил болид перед квалификацией Гран-при Бельгии Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон угодил в аварию во время 3-й тренировки Гран-при Бельгии.

Музыка Киркоров не попал в фонограмму во время выступления на «Новой волне» Российского певца Филиппа Киркорова уличили в пении под фонограмму во время выступления на фестивале "Новая волна" в Сочи.

Армия и оружие Схвачен бельгиец, прозванный Палачом из Ракки Сирийские курды схватили бельгийца Ануара Хаддуши, получившего прозвище Палач из Ракки.

Армия и оружие В России началась разработка систем РЭБ нового поколения В России начались работы по модернизации и созданию систем РЭБ нового поколения, которые придут на смену станциям радиоэлектронной борьбы "Красуха-4" и "Ртуть-БМ".

Шоу-бизнес «Тайный муж» беременной Мироновой оказался безумным поклонником На днях некий Дмитрий Барановский заявил, что является тайным мужем Марии Мироновой. Между тем близкие актрисы опровергают эту информацию.

Гаджеты Xiaomi показала новый Redmi Note 8 Pro Китайская компания высоких технологий Xiaomi продемонстрировала новую линейку бюджетных мобильных устройств Redmi.

Финансы ЦБ Аргентины ограничил право банков переводить прибыль за рубеж Без разрешения регулятора кредитные организации не могут переводить средства за рубеж.

Политика Китайский посол призвал США не вмешиваться в отношения КНР и Украины "США не должны нагло вмешиваться во внешние отношения Украины и Китая, требуя сделать выбор между США и Китаем", — отметил Ду Вэй.

Общество Надвигающийся на США ураган «Дориан» усилился до четвертой категории Ураган "Дориан" достиг четвертой из пяти возможных категорий, сообщает NBC News со ссылкой на Национальный ураганный центр США.

Политика На Украине мошенники от имени Зеленского вымогали $570 тысяч Государственное бюро расследований Украины сообщило о разоблачении группы мошенников, которые от имени президента Украины Владимира Зеленского требовали $570 тыс. за содействие в назначении на руководящую должность в «Укроборонпром».

Армия и оружие Тысячи жителей Горловки остались без света после обстрела ВСУ Ранее iReactor писал, что из-за минометных обстрелов ВСУ три села в ДНР остались без света.

Политика Новый глава МИД Украины сообщил о задаче вернуть Крым Новый глава МИД Украины Вадим Пристайко озвучил приоритетные задачи, которые поставил президент страны Владимир Зеленский перед ведомством.

Политика Бортко подал заявление о снятии с выборов и допустил уход из Госдумы Кандидат в губернаторы Санкт-Петербурга от КПРФ Владимир Бортко подал в горизбирком северной столицы заявление о снятии с выборов.

Космос Снимок: Китайский ровер обнаружил на обратной стороне Луны кое-что необычное Китайский лунный ровер миссии «Чанъэ-4» обнаружил гелеобразный материал необычного цвета во время исследования поверхности дальней стороны Луны.