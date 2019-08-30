с чего всё началось

Международное агентство Standart & Poors снизило кредитный рейтинг Аргентины до уровня «выборочного дефолта» (SD). Это произошло после того, как правительство Аргентины в одностороннем порядке продлило срок выплат по всем краткосрочным бумагам.

Политика Зеленский и Дуда начали двусторонние переговоры Президенты Украины и Польши Владимир Зеленский и Анджей Дуда начали двустороннюю встречу в Польше, куда украинский лидер прибыл с официальным визитом.

Происшествия На химзаводе в Индии произошел взрыв Число погибших в результате взрыва на химическом заводе в индийском штате Махараштра возросло до 12.

Транспорт В московских аэропортах задержаны и отменены более ста рейсов В московских аэропортах задержаны и отменены более ста рейсов, согласно данным сервиса «Яндекс.Расписания».

Политика ЦИК назвал интервью Памфиловой Associated Press некорректным Центризбирком (ЦИК) назвал некорректной публикацию агентства Associated Press с цитатами главы комиссии Эллы Памфиловой.

Футбол Божович прокомментировал ничью с «Динамо» Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович подвел итог матча восьмого тура РПЛ с московским «Динамо».

Общество Верховный суд Гонконга продлил запрет на акции протеста в метро Верховный суд Гонконга продлил срок действия специального предписания, запрещающего участникам протестных акций нарушать работу метро.

Космос В Иране опровергли сообщения о неудачном запуске спутника Министр информационных и коммуникационных технологий Ирана Джавад Азари Джахроми опроверг информацию о неудачном запуске спутника.

Происшествия При стрельбе в Алабаме пострадали 10 подростков В результате стрельбы во время матча по американскому футболу в школе в Алабаме ранения получили 10 подростков.

Футбол Сычев подписал контракт с «Пюником» Экс-нападающий "Локомотива" и сборной России по футболу Дмитрий Сычев продолжит карьеру в армянском "Пюнике" Об этом сообщает "Спорт-экспресс".

Политика Посол КНР призвал США не вмешиваться в отношения Китая и Украины Посол Китая на Украине Ду Вэй заявил, что Соединённые Штаты не имеют права вмешиваться во внешние и внутренние дела Киева и влиять на отношения страны с другими государствами.

Общество Медведев поручил создать на Волге комфортабельный пассажирский флот Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил правительству разработать проект по созданию на Волге современного комфортабельного пассажирского флота.

Политика Бортко подал заявление о снятии с выборов и допустил уход из Госдумы Кандидат в губернаторы Санкт-Петербурга от КПРФ Владимир Бортко подал в горизбирком северной столицы заявление о снятии с выборов.

Происшествия В Гонконге полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих Полиция Гонконга применила слезоточивый газ для разгона протестующих в районе Адмиралтейства и у законодательного собрания, сообщает телерадиокорпорация RTHK.

Происшествия В Башкирии мать призналась в убийстве своего годовалого сына Подозреваемая в убийстве собственного годовалого сына 28-летняя жительница села Исмаилово Дюртюлинского района Башкирии Юлия Хабирова призналась в содеянном на допросе в региональном Следственном управлении СКР, передает НСН.

Шоу-бизнес Наргиз рассказала о причинах разрыва с Фадеевым "16 июля получила официальный документ о намерении лейбла MALFA запретить мне исполнять музыкальные произведения Максима Фадеева, документ о расторжении контракта с лейблом, а также фактический отказ продюсерского центра от обязательств по туру", - отметила она.

Шоу-бизнес Звезда «Россия 1» Елена Ландер вышла замуж за итальянца Торжественная церемония прошла на родине жениха. 33-летняя телеведущая, звезда канала «Россия 1» Елена Ландер вышла замуж за итальянца.

Общество На Востряковском кладбище открыт памятник Иосифу Кобзону Церемония открытия памятника народному артисту СССР, певцу, депутату Госдумы России второго-седьмого созывов Иосифу Кобзону состоялась в пятницу, 30 августа, на Востряковском центральном кладбище.

Политика В Донецке открыли памятник Захарченко Бюст первому главе самопровозглашенной Донецкой народной республики Александру Захарченко открыли в Донецке на аллее героев в годовщину его гибели, передает корреспондент РИА Новости.

Армия и оружие В России началась разработка систем РЭБ нового поколения В России начались работы по модернизации и созданию систем РЭБ нового поколения, которые придут на смену станциям радиоэлектронной борьбы "Красуха-4" и "Ртуть-БМ".

Армия и оружие Схвачен бельгиец, прозванный Палачом из Ракки Сирийские курды схватили бельгийца Ануара Хаддуши, получившего прозвище Палач из Ракки.

Происшествия Число пострадавших после хлопка газа и пожара в Бийске выросло до трех Двое взрослых и ребенок пострадали в результате хлопка газа и пожара в алтайском наукограде Бийске в субботу: мужчина получил ожоги, а женщина и ребенок отравились угарным газом, сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава Алтайского края.

Политика В СБУ сообщили, что Россия и Украина перенесли обмен заключенными В Службе безопасности Украины сообщили, что обмен заключенными между Россией и Украиной в пятницу не состоится.

Политика США намерены потребовать от Китая оплаты императорских долгов Следующим шагом главы Белого дома Дональда Трампа во все более масштабной торговой войне с Пекином могут стать финансовые претензии по китайским облигациям, выпущенным в императорский период правления в Китае, а также времен Китайской республики – пишет американское информационное агентство Bloomberg.