Экономика
РБКS&P понизило рейтинг Аргентины до «выборочного дефолта»
Международное агентство Standart & Poors снизило кредитный рейтинг Аргентины до уровня «выборочного дефолта» (SD). Это произошло после того, как правительство Аргентины в одностороннем порядке продлило срок выплат по всем краткосрочным бумагам.
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В сообщении отмечается, что по критериям агентства это считается дефолтом, в результате снижаются местный и иностранный валютные суверенные кредитные рейтинги.Известиявчера в 23:49
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 06:35, Вашингтон
Политика
Зеленский и Дуда начали двусторонние переговоры
Президенты Украины и Польши Владимир Зеленский и Анджей Дуда начали двустороннюю встречу в Польше, куда украинский лидер прибыл с официальным визитом.
RT на русском 05:49
Происшествия
На химзаводе в Индии произошел взрыв
Число погибших в результате взрыва на химическом заводе в индийском штате Махараштра возросло до 12.
ТАСС 04:35
Транспорт
В московских аэропортах задержаны и отменены более ста рейсов
В московских аэропортах задержаны и отменены более ста рейсов, согласно данным сервиса «Яндекс.Расписания».
RT на русском 01:07
Политика
ЦИК назвал интервью Памфиловой Associated Press некорректным
Центризбирком (ЦИК) назвал некорректной публикацию агентства Associated Press с цитатами главы комиссии Эллы Памфиловой.
Росбалт вчера в 07:57
Футбол
Божович прокомментировал ничью с «Динамо»
Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович подвел итог матча восьмого тура РПЛ с московским «Динамо».
Bookmaker-ratings.ru вчера в 15:50
Общество
Верховный суд Гонконга продлил запрет на акции протеста в метро
Верховный суд Гонконга продлил срок действия специального предписания, запрещающего участникам протестных акций нарушать работу метро.
ТАСС вчера в 23:33
Космос
В Иране опровергли сообщения о неудачном запуске спутника
Министр информационных и коммуникационных технологий Ирана Джавад Азари Джахроми опроверг информацию о неудачном запуске спутника.
РИА Новости вчера в 02:57
Происшествия
При стрельбе в Алабаме пострадали 10 подростков
В результате стрельбы во время матча по американскому футболу в школе в Алабаме ранения получили 10 подростков.
RT на русском 01:47
Футбол
Сычев подписал контракт с «Пюником»
Экс-нападающий "Локомотива" и сборной России по футболу Дмитрий Сычев продолжит карьеру в армянском "Пюнике" Об этом сообщает "Спорт-экспресс".
Газета.Ru 06:25
Политика
Посол КНР призвал США не вмешиваться в отношения Китая и Украины
Посол Китая на Украине Ду Вэй заявил, что Соединённые Штаты не имеют права вмешиваться во внешние и внутренние дела Киева и влиять на отношения страны с другими государствами.
RT на русском вчера в 15:38
Общество
Медведев поручил создать на Волге комфортабельный пассажирский флот
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил правительству разработать проект по созданию на Волге современного комфортабельного пассажирского флота.
RT на русском вчера в 16:55
Политика
Бортко подал заявление о снятии с выборов и допустил уход из Госдумы
Кандидат в губернаторы Санкт-Петербурга от КПРФ Владимир Бортко подал в горизбирком северной столицы заявление о снятии с выборов.
Вести.Ru 04:48
Происшествия
В Гонконге полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих
Полиция Гонконга применила слезоточивый газ для разгона протестующих в районе Адмиралтейства и у законодательного собрания, сообщает телерадиокорпорация RTHK.
РИА Новости 06:00
Происшествия
В Башкирии мать призналась в убийстве своего годовалого сына
Подозреваемая в убийстве собственного годовалого сына 28-летняя жительница села Исмаилово Дюртюлинского района Башкирии Юлия Хабирова призналась в содеянном на допросе в региональном Следственном управлении СКР, передает НСН.
Газета.Ru 04:58
Шоу-бизнес
Наргиз рассказала о причинах разрыва с Фадеевым
"16 июля получила официальный документ о намерении лейбла MALFA запретить мне исполнять музыкальные произведения Максима Фадеева, документ о расторжении контракта с лейблом, а также фактический отказ продюсерского центра от обязательств по туру", - отметила она.
Газета.Ru вчера в 15:20
Армия и оружие
Найден общий недостаток российских и американских истребителей
Российский истребитель Су-47 «Беркут» и американский X-29 имеют общий недостаток — аэродинамическую неустойчивость.
URA.Ru вчера в 23:28
Шоу-бизнес
Звезда «Россия 1» Елена Ландер вышла замуж за итальянца
Торжественная церемония прошла на родине жениха. 33-летняя телеведущая, звезда канала «Россия 1» Елена Ландер вышла замуж за итальянца.
Экспресс газета 00:08
Общество
На Востряковском кладбище открыт памятник Иосифу Кобзону
Церемония открытия памятника народному артисту СССР, певцу, депутату Госдумы России второго-седьмого созывов Иосифу Кобзону состоялась в пятницу, 30 августа, на Востряковском центральном кладбище.
Известия вчера в 07:41
Политика
В Донецке открыли памятник Захарченко
Бюст первому главе самопровозглашенной Донецкой народной республики Александру Захарченко открыли в Донецке на аллее героев в годовщину его гибели, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 03:56
Армия и оружие
В России началась разработка систем РЭБ нового поколения
В России начались работы по модернизации и созданию систем РЭБ нового поколения, которые придут на смену станциям радиоэлектронной борьбы "Красуха-4" и "Ртуть-БМ".
Российская газета вчера в 08:25
Общество
Скончался сценарист мультфильмов Гордон Брэссак
RT на русском вчера в 23:23
Армия и оружие
Схвачен бельгиец, прозванный Палачом из Ракки
Сирийские курды схватили бельгийца Ануара Хаддуши, получившего прозвище Палач из Ракки.
Вести.Ru вчера в 04:34
Происшествия
Число пострадавших после хлопка газа и пожара в Бийске выросло до трех
Двое взрослых и ребенок пострадали в результате хлопка газа и пожара в алтайском наукограде Бийске в субботу: мужчина получил ожоги, а женщина и ребенок отравились угарным газом, сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава Алтайского края.
ТАСС 01:34
Политика
В СБУ сообщили, что Россия и Украина перенесли обмен заключенными
В Службе безопасности Украины сообщили, что обмен заключенными между Россией и Украиной в пятницу не состоится.
РИА Новости вчера в 07:26
Политика
США намерены потребовать от Китая оплаты императорских долгов
Следующим шагом главы Белого дома Дональда Трампа во все более масштабной торговой войне с Пекином могут стать финансовые претензии по китайским облигациям, выпущенным в императорский период правления в Китае, а также времен Китайской республики – пишет американское информационное агентство Bloomberg.
Газета.Ru вчера в 15:19
Политика
Владимир Путин дважды купил мороженое у одной продавщицы
В этом году президент РФ, кстати, угостил мороженым своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана.
Чистовик 28 августа в 13:00