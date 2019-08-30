с чего всё началось

Международное агентство Standart & Poors снизило кредитный рейтинг Аргентины до уровня «выборочного дефолта» (SD). Это произошло после того, как правительство Аргентины в одностороннем порядке продлило срок выплат по всем краткосрочным бумагам.

Происшествия В Башкирии мать найденного мертвым ребенка призналась в его убийстве Следственные органы Башкирии задержали по подозрению в убийстве 28-летнюю мать найденного мёртвым младенца, сообщили в СУСК по региону.

Наука Ученые создали базу данных масштабных наводнений в Европе Команда исследователей, в которую вошли эксперты географического факультета МГУ имени Ломоносова, разработала международную базу данных о речных наводнениях в Старом свете.

Политика Режиссер Бортко снял свою кандидатуру с выборов губернатора Петербурга Кандидат от КПРФ – режиссер Владимир Бортко отказался участвовать в выборах губернатора Санкт-Петербурга.

Происшествия Три самолета экстренно сели в аэропорту Волгограда Три самолета совершили экстренные посадки в аэропорту Волгограда за последние сутки.

Армия и оружие В Сирии задержан боевик по кличке Палач из Ракки Сирийские курды схватили боевика террористической организации ИГ (запрещена в РФ) по прозвищу Палач из Ракки, которого подозревают в убийстве более 100 человек.

Происшествия При стрельбе в Алабаме пострадали 10 подростков В результате стрельбы во время матча по американскому футболу в школе в Алабаме ранения получили 10 подростков.

Происшествия В Москве грабители вынесли из пункта обмена валюты 140 млн рублей В Москве грабители вынесли из пункта обмена валюты сумку с крупной суммой денег.

Транспорт Участок Филевской линии метро закроют на выходные Участок Филевской линии Московского метрополитена закроют на период с 31 августа по 1 сентября — поезда не будут курсировать от «Киевской» до «Кунцевской».

Происшествия Экс-кандидата в мундепы Петербурга заподозрили в подделке диплома Демидову грозит до 1 года лишения свободы. Сам он настаивает, что документ настоящий.

Шоу-бизнес Пугачева показала стройные ноги на свидании с супругом Примадонна отправилась на свидание с мужем в черном вечернем платье с открытыми плечами, полупрозрачный подол которого открывает её стройные ноги.

Политика Китай выразил протест США за поддержку задержанных в Гонконге Правительство КНР выразило решительный протест Белому дому и некоторым конгрессменам США за то, что они раскритиковали законно произведённые задержания радикально настроенных участников протеста в Гонконге.

Теннис Даниил Медведев повздорил с болельщиками на US Open Российский теннисист Даниил Медведев во время матча 3-го круга Открытого чемпионата США повздорил с болельщиками, рассказал журналист Мэттью Уиллис.

Политика Пушков прокомментировал обещание нового главы МИД Украины о Донбассе 30 августа во время выступления в Верховной раде Пристайко рассказал, что президент страны Владимир Зеленский в качестве приоритетных задач поставил перед внешнеполитическим ведомством решение конфликта в Донбассе и «возвращение» Крыма.

Происшествия В Индии прогремел взрыв на химическом заводе По меньшей мере 6 человек погибли и 43 пострадали в результате взрыва на химическом заводе в Индии, сообщает агентство ANI.

Игры Gearbox анонсировала Homeworld 3 Представители компании Gearbox в ходе выставки PAX East анонсировали полноценное продолжение игры Homeworld, разработку которого сейчас ведет Blackbird Interactive, занимавшаяся созданием первых двух частей серии.

Происшествия «Новая газета» опубликовала видео, которое свидетельствует о невиновности Егора Жукова «Новая газета» представила видеоматериал из архива редакции, в котором видно, что Егор Жуков не вел людей на столкновения с полицией в Камергерском переулке, как утверждает следствие.

Здоровье Свердловскстат рассказал о зарплатах врачей на Урале Отмечается, что у врачей Екатеринбурга зарплата выше среднего – чуть более 78 тысяч рублей.

Гаджеты Раскрыта дата начала предзаказа на новые iPhone 11 и 11 Pro Желающие смогут оформить предзаказ на iPhone 11 и 11 Pro 13 сентября.

Политика Туск не приедет в Польшу на 80-летие начала Второй мировой войны Глава Европейского совета Дональд Туск в эфире телеканала TVN24 заявил, что не приедет в Польшу 1 сентября на памятные мероприятия по случаю 80-летней годовщины начала Второй мировой войны.

Общество В США умер создатель «Черного плаща» и «Смурфиков» Гордон Брэссак Один из сценаристов многосерийных американских мультфильмов "Пинки и Брейн", "Черный Плащ" и "Смурфики" Гордон Брэссак умер на 69-м году жизни, сообщил его сын Джеймс Брэссак в инстаграме.

Политика Адвокат заключенных на Украине россиян заявил, что они остаются в СИЗО Удерживаемые на Украине россияне по-прежнему остаются в СИЗО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на их адвоката Валентина Рыбина.

Общество На Востряковском кладбище открыт памятник Иосифу Кобзону Церемония открытия памятника народному артисту СССР, певцу, депутату Госдумы России второго-седьмого созывов Иосифу Кобзону состоялась в пятницу, 30 августа, на Востряковском центральном кладбище.

Экономика Дерипаска рассказал рабочим ГАЗа о надвигающемся мировом кризисе Бизнесмен сообщил рабочим, что санкции надолго и компании остается лишь бороться за продление лицензий Управления по контролю над иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США — дедлайна, до которого будет возможно совершать сделки с группой ГАЗ, не опасаясь действия санкций.