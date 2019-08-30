Экономика
РБКS&P понизило рейтинг Аргентины до «выборочного дефолта»
Международное агентство Standart & Poors снизило кредитный рейтинг Аргентины до уровня «выборочного дефолта» (SD). Это произошло после того, как правительство Аргентины в одностороннем порядке продлило срок выплат по всем краткосрочным бумагам.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
В сообщении отмечается, что по критериям агентства это считается дефолтом, в результате снижаются местный и иностранный валютные суверенные кредитные рейтинги.Известиявчера в 23:49
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 03:37, Вашингтон
Музыка
Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым
Газета.Ru 29 августа в 06:33
Происшествия
В Башкирии мать найденного мертвым ребенка призналась в его убийстве
Следственные органы Башкирии задержали по подозрению в убийстве 28-летнюю мать найденного мёртвым младенца, сообщили в СУСК по региону.
РИА Новости 02:32
Наука
Ученые создали базу данных масштабных наводнений в Европе
Команда исследователей, в которую вошли эксперты географического факультета МГУ имени Ломоносова, разработала международную базу данных о речных наводнениях в Старом свете.
МедиаПоток 29 августа в 02:46
Транспорт
В аэропортах Москвы задержали или отменили более 130 рейсов
РИА Новости 01:10
Политика
Режиссер Бортко снял свою кандидатуру с выборов губернатора Петербурга
Кандидат от КПРФ – режиссер Владимир Бортко отказался участвовать в выборах губернатора Санкт-Петербурга.
Ведомости вчера в 12:03
Происшествия
Три самолета экстренно сели в аэропорту Волгограда
Три самолета совершили экстренные посадки в аэропорту Волгограда за последние сутки.
Известия 02:02
Политика
Трамп уволил помощницу из-за «обидных» высказываний о его семье
Интерфакс вчера в 22:47
Армия и оружие
В Сирии задержан боевик по кличке Палач из Ракки
Сирийские курды схватили боевика террористической организации ИГ (запрещена в РФ) по прозвищу Палач из Ракки, которого подозревают в убийстве более 100 человек.
Взгляд.ру вчера в 04:41
Происшествия
При стрельбе в Алабаме пострадали 10 подростков
В результате стрельбы во время матча по американскому футболу в школе в Алабаме ранения получили 10 подростков.
RT на русском 01:47
Происшествия
В Москве грабители вынесли из пункта обмена валюты 140 млн рублей
В Москве грабители вынесли из пункта обмена валюты сумку с крупной суммой денег.
Известия вчера в 12:17
Транспорт
Участок Филевской линии метро закроют на выходные
Участок Филевской линии Московского метрополитена закроют на период с 31 августа по 1 сентября — поезда не будут курсировать от «Киевской» до «Кунцевской».
Известия 28 августа в 04:46
Происшествия
Экс-кандидата в мундепы Петербурга заподозрили в подделке диплома
Демидову грозит до 1 года лишения свободы. Сам он настаивает, что документ настоящий.
Росбалт вчера в 17:15
Шоу-бизнес
Пугачева показала стройные ноги на свидании с супругом
Примадонна отправилась на свидание с мужем в черном вечернем платье с открытыми плечами, полупрозрачный подол которого открывает её стройные ноги.
Аргументы недели 03:33
Политика
Китай выразил протест США за поддержку задержанных в Гонконге
Правительство КНР выразило решительный протест Белому дому и некоторым конгрессменам США за то, что они раскритиковали законно произведённые задержания радикально настроенных участников протеста в Гонконге.
RT на русском 02:01
Теннис
Даниил Медведев повздорил с болельщиками на US Open
Российский теннисист Даниил Медведев во время матча 3-го круга Открытого чемпионата США повздорил с болельщиками, рассказал журналист Мэттью Уиллис.
News.ru 03:30
Политика
Пушков прокомментировал обещание нового главы МИД Украины о Донбассе
30 августа во время выступления в Верховной раде Пристайко рассказал, что президент страны Владимир Зеленский в качестве приоритетных задач поставил перед внешнеполитическим ведомством решение конфликта в Донбассе и «возвращение» Крыма.
Известия 01:00
Происшествия
В Индии прогремел взрыв на химическом заводе
По меньшей мере 6 человек погибли и 43 пострадали в результате взрыва на химическом заводе в Индии, сообщает агентство ANI.
РИА Новости 02:50
Игры
Gearbox анонсировала Homeworld 3
Представители компании Gearbox в ходе выставки PAX East анонсировали полноценное продолжение игры Homeworld, разработку которого сейчас ведет Blackbird Interactive, занимавшаяся созданием первых двух частей серии.
Anonsens вчера в 23:55
Происшествия
«Новая газета» опубликовала видео, которое свидетельствует о невиновности Егора Жукова
«Новая газета» представила видеоматериал из архива редакции, в котором видно, что Егор Жуков не вел людей на столкновения с полицией в Камергерском переулке, как утверждает следствие.
Собеседник вчера в 11:21
Здоровье
Свердловскстат рассказал о зарплатах врачей на Урале
Отмечается, что у врачей Екатеринбурга зарплата выше среднего – чуть более 78 тысяч рублей.
Вестник вчера в 13:35
Гаджеты
Раскрыта дата начала предзаказа на новые iPhone 11 и 11 Pro
Желающие смогут оформить предзаказ на iPhone 11 и 11 Pro 13 сентября.
Народные новости 00:06
Политика
Туск не приедет в Польшу на 80-летие начала Второй мировой войны
Глава Европейского совета Дональд Туск в эфире телеканала TVN24 заявил, что не приедет в Польшу 1 сентября на памятные мероприятия по случаю 80-летней годовщины начала Второй мировой войны.
RT на русском вчера в 16:41
Общество
В США умер создатель «Черного плаща» и «Смурфиков» Гордон Брэссак
Один из сценаристов многосерийных американских мультфильмов "Пинки и Брейн", "Черный Плащ" и "Смурфики" Гордон Брэссак умер на 69-м году жизни, сообщил его сын Джеймс Брэссак в инстаграме.
Интерфакс вчера в 23:55
Политика
Адвокат заключенных на Украине россиян заявил, что они остаются в СИЗО
Удерживаемые на Украине россияне по-прежнему остаются в СИЗО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на их адвоката Валентина Рыбина.
РЕН ТВ вчера в 00:49
Общество
На Востряковском кладбище открыт памятник Иосифу Кобзону
Церемония открытия памятника народному артисту СССР, певцу, депутату Госдумы России второго-седьмого созывов Иосифу Кобзону состоялась в пятницу, 30 августа, на Востряковском центральном кладбище.
Известия вчера в 07:41
Экономика
Дерипаска рассказал рабочим ГАЗа о надвигающемся мировом кризисе
Бизнесмен сообщил рабочим, что санкции надолго и компании остается лишь бороться за продление лицензий Управления по контролю над иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США — дедлайна, до которого будет возможно совершать сделки с группой ГАЗ, не опасаясь действия санкций.
РБК вчера в 12:54
Происшествия
В Омской области в ДТП погибли три человека
Как сообщается в субботу на сайте регионального УМВД, в результате аварии погибли три человека, еще троих доставили в больницу.
ТАСС 03:00