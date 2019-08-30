Экономика

РБКРБКS&P понизило рейтинг Аргентины до «выборочного дефолта»

Международное агентство Standart & Poors снизило кредитный рейтинг Аргентины до уровня «выборочного дефолта» (SD). Это произошло после того, как правительство Аргентины в одностороннем порядке продлило срок выплат по всем краткосрочным бумагам.
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 отмечается, что по критериям агентства это считается дефолтом, в результате снижаются местный и иностранный валютные суверенные кредитные рейтинги.
Известиявчера в 23:49

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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 03:37, Вашингтон
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Участок Филевской линии Московского метрополитена закроют на период с 31 августа по 1 сентября — поезда не будут курсировать от «Киевской» до «Кунцевской».
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Пушков прокомментировал обещание нового главы МИД Украины о Донбассе

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В Омской области в ДТП погибли три человека

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