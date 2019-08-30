Финансы

РБКРБКS&P понизило рейтинг Аргентины до «выборочного дефолта»

Международное агентство Standart & Poors снизило кредитный рейтинг Аргентины до уровня «выборочного дефолта» (SD). Это произошло после того, как правительство Аргентины в одностороннем порядке продлило срок выплат по всем краткосрочным бумагам.
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