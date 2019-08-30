Финансы
РБКS&P понизило рейтинг Аргентины до «выборочного дефолта»
Международное агентство Standart & Poors снизило кредитный рейтинг Аргентины до уровня «выборочного дефолта» (SD). Это произошло после того, как правительство Аргентины в одностороннем порядке продлило срок выплат по всем краткосрочным бумагам.
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 23:05, Вашингтон
Политика
Премьер-министром Украины стал Гончарук
Премьер-министром Украины стал Алексей Гончарук. За его кандидатуру проголосовали 290 депутатов, пишут «Известия».
Независимое телевидение Севастополя вчера в 11:40
Общество
Максаковой пригрозили лишением квартиры за 100 миллионов рублей
Юрист, опрошенный изданием, утверждает, что Максакова может лишиться своей недвижимости, если сумма исковых требований будет равна стоимости квартиры.
Lenta.ru 13:34
Армия и оружие
Первый в мире авианосец-полукатамаран разработали в России
Инженеры Крыловского государственного научного центра разработали макет нового многоцелевого авианосца, которые представили на МВМС-2019.
Телеканал 360° 10:47
Авто
Счётная палата предложила пересмотреть начисление транспортного налога
Счетная палата предложила пересмотреть нынешний механизм начисления транспортного налога.
Тарантас Ньюс 05:09
Политика
Зеленский предложил Раде внести изменения в конституцию
Президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной раде внести изменения в Конституцию, в том числе сократить число депутатов и закрепить пропорциональную систему выборов, соответствующий законопроект зарегистрирован на сайте украинского парламента.
РИА Новости вчера в 08:40
Кино
Фильм «Дылда» получил Гран-при кинофестиваля «Край света» на Сахалине
Аргументы и Факты 10:01
Общество
Во Владимирской области 12 медсестер написали заявления об увольнении
Во Владимирской области заявления на увольнение написали сразу 12 медсестер неврологического отделения Александровской райбольницы.
Вести.Ru 12:22
Происшествия
В Пакистане 24 человека погибли при падении автобуса в реку
В округе Кохистан на севере Пакистана автобус с пассажирами упал в реку. В результате погибли не менее 24 человек.
Российская газета 22:35
Шоу-бизнес
Олеся Железняк: «Случается, что не хочется уступать мужу, но я себя сдерживаю»
StarHit.ru 21:00
Здоровье
Помидоры помогают снизить риск развития рака матки и простаты
Регулярное употребление помидоров помогает снизить вероятность возникновения рака матки, мочевого пузыря, желудка и простаты, пишет Live24.
Волгоградская правда 05:02
Политика
«Собачье» отношение Трампа к жене возмутило Сеть
Пользователей Сети возмутило короткое видео, появившееся в Twitter писателя Джеймсона Фелтона.
Вечерняя Москва 11:56
Политика
Грузия отказалась убрать блокпост от границы с Южной Осетией
На встрече в формате Механизмов по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ) 29 августа делегация Южной Осетии выдвинула условие убрать блокпост к утру 30 августа, пригрозив принять "законные меры" по обеспечению безопасности границы и местных жителей.
Кавказский узел 20:59
Технологии
Хакеры взломали Twitter-аккаунт основателя Twitter
Неизвестные взломали аккаунт Джека Дорси, одного из основателей социальной сети Twitter. Об этом сообщает пресс-служба Twitter.
Lenta.ru 18:08
Политика
Дональд Трамп отменил визит в Варшаву
Коммерсантъ 18:09
Футбол
Определилось расписание матчей «Краснодара» в Лиге Европы
Официальный сайт УЕФА опубликовал расписание матчей «Краснодара» в групповом этапе Лиги Европы.
Нева Спорт 11:37
Происшествия
В Москве задержали тренеров личностного роста за вымогательство
Столичный главк МВД сообщил о задержании в Москве двух граждан, которые называли себя тренерами личностного роста и, предположительно, вымогали деньги у клиентов.
Московский Комсомолец 11:24
Гаджеты
Смартфон Redmi Note 8 Pro представлен официально
Как и ожидалось, сегодня компания Redmi представила ожидаемый смартфон Redmi Note 8 Pro.
Megaobzor.com вчера в 05:26
Экономика
ЦБ утвердил размеры комиссий за быстрые переводы
Совет директоров Банка России утвердил максимальный размер комиссий, которые банки смогут взимать с торгово-сервисных предприятий при оплате товаров и услуг через систему быстрых платежей (СБП).
Коммерсантъ 20:10
Музыка
Директор конкурса «Новая волна» прокомментировал скандал с Киркоровым
Король поп-эстрады Филипп Киркоров на репетиции был несдержан, но это не повлияло на его выступление на "Новой волне" в Сочи, заявил генеральный директор конкурса Александр Румянцев.
Аргументы недели 04:22
Баскетбол
Ухнем в Ухани! Россия стартует на чемпионате мира по баскетболу матчем, где на кону все
Можно было подготовиться к отсутствию соцсетей, блокировке мессенджеров, но отсутствию вай-фая на арене в Ухани, где играет Россия, готовиться сложно.
Спорт-Экспресс 16:00
Футбол
«Монако» подписал 18-летнего воспитанника «Локомотива»
«Монако» подписал с 18-летним россиянином контракт сроком до лета 2021 года. Климов является воспитанником московского «Локомотива».
Матч ТВ 22:53
Наука
Влияние генов на гомосексуальность оказалось незначительным
Исследователи из Австралии решили проверить, насколько сильно влияние только генетики. И, как оказалось, определяющим его назвать нельзя.
Ferra 10:34
Хоккей
Источник: «Виннипег» заинтересован в обмене Лайне на Свечникова
В прошедшем регулярном чемпионате 21-летний финн провел 82 матча за «Виннипег» и набрал 50 (30+20) очков.
Спорт-Экспресс 19:12
Политика
Зеленского пригласят в Москву на 75-летие Победы
Кремль пригласит президента Украины Владимира Зеленского на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
РИА Новости 10:54
Кино
В сети появился трейлер фильма «Два Папы» с Энтони Хопкинсом
В пятницу, 30 августа, в сети появился трейлер фильма "Два Папы" с Энтони Хопкинсом. Видеоролик появился на YouTube-канале Netflix.
Piter.tv 13:52
Шоу-бизнес
Любовь Успенская снова оказалась в центре внимания
Певица Любовь Успенская, которая активно пользуется своим Instagram-аккаунтом, снова опубликовала снимок, который спровоцировал многих подписчиков.
Bimru.ru 14:08