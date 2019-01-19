S&P подтвердило рейтинг России на уровне "BBB-"РИА Новости вчера в 16:29

с чего всё началось

Экономика Экономика Минсельхоз отметил рост цен на продукты в торговых сетях В России отмечается рост цен на отдельные товары в торговых сетях, но в целом ситуация с ценами на основные виды продуктов довольно стабильная.

Экономика Экономика WP: Facebook в США грозит рекордный штраф за нарушение приватности Американские регуляторы обсудили возможность наложения штрафа на Facebook за нарушение соглашения о защите конфиденциальности личных данных пользователей.

Экономика Экономика Минтранс надеется, что рост цен на авиабилеты удастся удержать Минтранс надеется, что рост стоимость авиабилетов удастся удержать, хотя это будет очень непросто.

Экономика Экономика Глава «Почты России» уточнил стоимость своей квартиры Приобретенная главой "Почты России" Николаем Подгузовым квартира на самом деле стоит менее 100 миллионов рублей, а не миллиард, как сообщалось ранее в СМИ.

Экономика Экономика Сирия закупила 200 тысяч тонн российской пшеницы Сирия в январе закупила 200 тысяч тонн российской пшеницы, в феврале планируется приобретение такого же объема на фоне рекордно низкого урожая 2018 года, заявил гендиректор государственной Организации по торговле и производству зерновых Юсеф Касим.

Экономика Экономика Завод по переработке пластика откроется в Нижнем Новгороде В Московском районе Нижнего Новгорода в III квартале 2019 года откроется завод по переработке пластика.

Энергетика Энергетика Роскосмос разработает оборудование для добычи нефти

Экономика Экономика Акции и валюты развивающихся стран дорожают в начале года Директор по инвестициям Vontobel Asset Management Мэттью Бенкендорф объясняет нынешнюю привлекательность акций развивающихся стран снижением их стоимости в прошлом году.

Экономика Экономика Центробанк Италии снизил прогноз роста ВВП на 40% Центробанк Италии снизил прогноз роста ВВП в 2019 году с 1% до 0,6%, сообщает информагентство Askanews в пятницу, 18 января.

Экономика Экономика Xiaomi открыла региональное подразделение в Африке Китайская компания провела реорганизацию ряда региональных подразделений.

Экономика Экономика Премьер-министры стран ЕАЭС обсудят формирование цен на транзит газа Премьер-министры стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) обсудят подходы к формированию цены на транзит газа по территории государств-участниц 1 февраля, заявил председатель коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тигран Саркисян на пресс-брифинге по итогам Совета ЕЭК.

Экономика Экономика «РЕСО-Гарантия» повысила базовый тариф ОСАГО в некоторых регионах Компания "РЕСО-Гарантия" (второе место на рынке ОСАГО по сборам, доля рынка 15,2%) начала применять новые базовые ставки тарифа ОСАГО для автомобилей физических лиц после расширения тарифного коридора на 20% вверх и вниз.

Экономика Экономика США пообещали скорую потерю лидерства в экономике США вскоре утратят лидерство и к 2030 году займут третье место в рейтинге стран мира по уровню валового внутреннего продукта, пишет Business Today со ссылкой на прогнозы британской аналитической компании Standard Chartered.