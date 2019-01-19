Экономика
S&P подтвердило рейтинг России на уровне "BBB-"РИА Новости вчера в 16:29
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) подтвердило рейтинг России на инвестиционном уровне "BBB-".
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с чего всё началось
«Мы подтверждаем наш рейтинг BBB-/A-3 для иностранной валюты и BBB/A-2 для местной валюты по суверенному кредитному рейтингу России», — сообщается на сайте агентства.RT на русскомвчера в 16:46
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