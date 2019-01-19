Экономика

S&P подтвердило рейтинг России на уровне "BBB-"РИА Новости вчера в 16:29

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) подтвердило рейтинг России на инвестиционном уровне "BBB-".
Читать в источнике
с чего всё началось
«Мы подтверждаем наш рейтинг BBB-/A-3 для иностранной валюты и BBB/A-2 для местной валюты по суверенному кредитному рейтингу России», — сообщается
 на сайте агентства.
RT на русскомвчера в 16:46

Подробнее о событии

S&P сохранило суверенный рейтинг России

Известиявчера в 17:56

S&P подтвердило суверенные рейтинги России

Интерфаксвчера в 17:33

S&P подтвердило рейтинг России на уровне BBB-

RT на русскомвчера в 16:46

S&P подтвердило рейтинг России на инвестиционном уровне

РБКвчера в 17:10

S&P сохранило рейтинг России на уровне BBB-

Газета.Ruвчера в 16:56

S&P подтвердило рейтинг России на инвестиционном уровне "BBB-"

ТАССвчера в 17:17

S&P подтвердило рейтинг России на уровне "BBB-"

РИА Новостивчера в 16:29
Показать все источники
Автоматически обработано 7195 источников, обновлено в 12:18, Ашберн
Экономика

Минсельхоз отметил рост цен на продукты в торговых сетях

В России отмечается рост цен на отдельные товары в торговых сетях, но в целом ситуация с ценами на основные виды продуктов довольно стабильная.
Обновлено в 03:12
Экономика

WP: Facebook в США грозит рекордный штраф за нарушение приватности

Американские регуляторы обсудили возможность наложения штрафа на Facebook за нарушение соглашения о защите конфиденциальности личных данных пользователей.
Обновлено вчера в 15:47
Экономика

Минтранс надеется, что рост цен на авиабилеты удастся удержать

Минтранс надеется, что рост стоимость авиабилетов удастся удержать, хотя это будет очень непросто.
Обновлено в 02:50
Экономика

Глава «Почты России» уточнил стоимость своей квартиры

Приобретенная главой "Почты России" Николаем Подгузовым квартира на самом деле стоит менее 100 миллионов рублей, а не миллиард, как сообщалось ранее в СМИ.
Обновлено вчера в 13:44
Экономика

Сирия закупила 200 тысяч тонн российской пшеницы

Сирия в январе закупила 200 тысяч тонн российской пшеницы, в феврале планируется приобретение такого же объема на фоне рекордно низкого урожая 2018 года, заявил гендиректор государственной Организации по торговле и производству зерновых Юсеф Касим.
Обновлено в 11:39
Экономика

Завод по переработке пластика откроется в Нижнем Новгороде

В Московском районе Нижнего Новгорода в III квартале 2019 года откроется завод по переработке пластика.
Обновлено вчера в 13:22
Энергетика

Роскосмос разработает оборудование для добычи нефти

Обновлено вчера в 14:11
Экономика

Акции и валюты развивающихся стран дорожают в начале года

Директор по инвестициям Vontobel Asset Management Мэттью Бенкендорф объясняет нынешнюю привлекательность акций развивающихся стран снижением их стоимости в прошлом году.
Обновлено вчера в 11:09
Экономика

Центробанк Италии снизил прогноз роста ВВП на 40%

Центробанк Италии снизил прогноз роста ВВП в 2019 году с 1% до 0,6%, сообщает информагентство Askanews в пятницу, 18 января.
Обновлено вчера в 10:17
Экономика

Xiaomi открыла региональное подразделение в Африке

Китайская компания провела реорганизацию ряда региональных подразделений.
Обновлено в 04:46
Экономика

Премьер-министры стран ЕАЭС обсудят формирование цен на транзит газа

Премьер-министры стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) обсудят подходы к формированию цены на транзит газа по территории государств-участниц 1 февраля, заявил председатель коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тигран Саркисян на пресс-брифинге по итогам Совета ЕЭК.
Обновлено вчера в 12:04
Экономика

«РЕСО-Гарантия» повысила базовый тариф ОСАГО в некоторых регионах

Компания "РЕСО-Гарантия" (второе место на рынке ОСАГО по сборам, доля рынка 15,2%) начала применять новые базовые ставки тарифа ОСАГО для автомобилей физических лиц после расширения тарифного коридора на 20% вверх и вниз.
Обновлено вчера в 11:45
Энергетика

Поставки газа по «Северному потоку» в 2018 году выросли на 15%

Обновлено вчера в 10:38
Экономика

США пообещали скорую потерю лидерства в экономике

США вскоре утратят лидерство и к 2030 году займут третье место в рейтинге стран мира по уровню валового внутреннего продукта, пишет Business Today со ссылкой на прогнозы британской аналитической компании Standard Chartered.
Обновлено вчера в 16:59
Энергетика

Глава «Нафтогаза» высказался против снижения цен для населения Украины

Глава компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев высказался против снижения цен на топливо для населения Украины.
Обновлено вчера в 15:48
Главное