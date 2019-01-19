S&P подтвердило рейтинг России на уровне "BBB-"РИА Новости вчера в 16:29

с чего всё началось

Экономика Экономика Минсельхоз отметил рост цен на продукты в торговых сетях В России отмечается рост цен на отдельные товары в торговых сетях, но в целом ситуация с ценами на основные виды продуктов довольно стабильная.

Экономика Экономика WP: Facebook в США грозит рекордный штраф за нарушение приватности Американские регуляторы обсудили возможность наложения штрафа на Facebook за нарушение соглашения о защите конфиденциальности личных данных пользователей.

Экономика Экономика Минтранс надеется, что рост цен на авиабилеты удастся удержать Минтранс надеется, что рост стоимость авиабилетов удастся удержать, хотя это будет очень непросто.

Экономика Экономика Сирия приобрела 200 тысяч тонн российской пшеницы В январе было приобретено 200 тысяч тонн российской пшеницы в кредит, этого объема хватит Сирии более чем на 45 дней.

Экономика Экономика ОАЭ и Саудовская Аравия планируют создать совместную криптовалюту ОАЭ и Саудовская Аравия объявили о планах создания совместной криптовалюты в рамках укрепления стратегического партнерства между странами, сообщает в субботу эмиратское информационное агентство WAM.

Экономика Экономика Xiaomi открыла региональное подразделение в Африке Китайская компания провела реорганизацию ряда региональных подразделений.

Экономика Экономика Индия перейдет на экологический стандарт Евро-6 с апреля 2020 года Министр транспорта Индии Нитин Гадкари заявил, что экологический стандарт Евро-6 вступит в силу в Индии с 1 апреля 2020 года.

Экономика Экономика Завод по переработке пластика откроется в Нижнем Новгороде В Московском районе Нижнего Новгорода в III квартале 2019 года откроется завод по переработке пластика.

Энергетика Энергетика Грузия не намерена отказываться от транзита российского газа Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил, что страна продолжит выполнять свою транзитную функцию, транспортируя российский природный газ в Армению.

Экономика Экономика Глава «Почты России» уточнил стоимость своей квартиры Ранее издание The Insider со ссылкой на выписку из Единого государственного реестра недвижимости сообщило, что рыночная стоимость квартиры, приобретенной Подгузовым, может превышать миллиард рублей.

Экономика Экономика «РЕСО-Гарантия» повысила базовый тариф ОСАГО в некоторых регионах Компания "РЕСО-Гарантия" (второе место на рынке ОСАГО по сборам, доля рынка 15,2%) начала применять новые базовые ставки тарифа ОСАГО для автомобилей физических лиц после расширения тарифного коридора на 20% вверх и вниз.

Энергетика Энергетика Роскосмос разработает оборудование для добычи нефти

Экономика Экономика Акции и валюты развивающихся стран дорожают в начале года Директор по инвестициям Vontobel Asset Management Мэттью Бенкендорф объясняет нынешнюю привлекательность акций развивающихся стран снижением их стоимости в прошлом году.

Экономика Экономика Центробанк Италии снизил прогноз роста ВВП на 40% Центробанк Италии снизил прогноз роста ВВП в 2019 году с 1% до 0,6%, сообщает информагентство Askanews в пятницу, 18 января.