Экономика

S&P подтвердило рейтинг России на уровне "BBB-"РИА Новости 16:29

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) подтвердило рейтинг России на инвестиционном уровне "BBB-", прогноз стабильный.
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S&P сохранило суверенный рейтинг России

Известия17:56

S&P подтвердило суверенные рейтинги России

Интерфакс17:33

S&P подтвердило рейтинг России на уровне "BBB-"

РИА Новости16:29

S&P подтвердило рейтинг России на инвестиционном уровне

РБК17:10

S&P сохранило рейтинг России на уровне BBB-

Газета.Ru16:56

S&P подтвердило рейтинг России на уровне BBB-

RT на русском16:46

S&P подтвердило рейтинг России на инвестиционном уровне "BBB-"

ТАСС17:17
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Экономика

Глава «Почты России» уточнил стоимость своей квартиры

Приобретенная главой "Почты России" Николаем Подгузовым квартира на самом деле стоит менее 100 миллионов рублей, а не миллиард, как сообщалось ранее в СМИ.
Обновлено в 13:44
Экономика

ЦБ закупил рекордный объем золота в 2018 году

Объем закупок золота Банком России в 2018 году оказался рекордным, свидетельствуют данные ЦБ, опубликованные в пятницу, 18 января.
Обновлено в 11:00
Энергетика

МЭА сохранило прогноз по росту спроса на нефть в мире

По данным МЭА, спрос на нефть в 2019 году достигнет 100,7 млн баррелей в сутки.
Обновлено в 04:29
Энергетика

Поставки газа по «Северному потоку» в 2018 году выросли на 15%

Компания Nord Stream AG в 2018 году поставила потребителям в Европе 58,8 млрд куб. м природного газа по газопроводу "Северный поток", что на 15% больше, чем за 2017 год (51,1 млрд куб. м). Это самый высокий показатель загрузки газопровода с начала его эксплуатации, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 10:38
Экономика

Хакеры атаковали российские банки через 80 000 их работников

Хакеры разослали 80 000 сотрудников российских банков письмо с вредоносным содержимым.
Обновлено в 06:51
Финансы

В ЦБ прогнозируют снижение инфляции в России со второго полугодия

Годовая инфляция в России достигнет максимума весной 2019 года, затем со второго полугодия будет снижаться и составит 5–5,5% по итогам года.
Обновлено в 10:03
Экономика

Медведев утвердил правила получения субсидий на покупку сельхозтехники

Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что подписал постановление, которое совершенствует правила получения компаниями субсидий на покупку сельхозтехники.
Обновлено в 10:35
Экономика

Верховный суд Нидерландов отказался признать банкротство ЮКОСа

Верховный суд Нидерландов не признал банкротство компании ЮКОС в России в 2006 г. Соответствующее постановление опубликовано на сайте суда.
Обновлено в 10:12
Экономика

Нерезиденты купили 40% ОФЗ на аукционах Минфина РФ 16 января

Министерство финансов России 16 января провело три первичных аукциона по продаже облигаций федерального займа (ОФЗ), в результате которых были размещены все выставленные на продажу бумаги на рекордную с 25 июля сумму - 35,142 млрд рублей по номиналу.
Обновлено в 11:10
Экономика

Alstom и Siemens сдались на милость китайцев

Создание железнодорожного гиганта уперлось в требования регуляторов Сделка по слиянию железнодорожных активов французской Alstom и немецкой Siemens оказалась под угрозой срыва.
Обновлено вчера в 12:49
Экономика

Доля Дерипаски в En+ снизится до менее чем 50%

"В ответ на недавние сообщения прессы En+ Group подтверждает, что в соответствии с соглашениями доля прямого и косвенного владения Дерипаски в компании будет снижена до менее чем 50%", - говорится в сообщении.
Обновлено в 02:22
Экономика

Российские нефтяные компании пожаловались на Росгвардию

Главы крупнейших нефтяных компаний России пожаловались в Совет безопасности на Росгвардию.
Обновлено вчера в 23:31
Экономика

Рубен Варданян войдет в совет директоров АКРА

Социальный предприниматель Рубен Варданян принял предложение Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) войти в состав совета директоров, сообщает агентство.
Обновлено в 09:00
Экономика

США пообещали скорую потерю лидерства в экономике

США вскоре утратят лидерство и к 2030 году займут третье место в рейтинге стран мира по уровню валового внутреннего продукта, пишет Business Today со ссылкой на прогнозы британской аналитической компании Standard Chartered.
Обновлено в 16:59
Энергетика

Глава «Нафтогаза» высказался против снижения цен для населения Украины

Глава компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев высказался против снижения цен на топливо для населения Украины.
Обновлено в 15:48
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