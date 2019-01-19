Экономика
S&P подтвердило рейтинг России на уровне "BBB-"РИА Новости 16:29
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) подтвердило рейтинг России на инвестиционном уровне "BBB-", прогноз стабильный.
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Экономика
Глава «Почты России» уточнил стоимость своей квартиры
Приобретенная главой "Почты России" Николаем Подгузовым квартира на самом деле стоит менее 100 миллионов рублей, а не миллиард, как сообщалось ранее в СМИ.
Обновлено в 13:44
Экономика
ЦБ закупил рекордный объем золота в 2018 году
Объем закупок золота Банком России в 2018 году оказался рекордным, свидетельствуют данные ЦБ, опубликованные в пятницу, 18 января.
Обновлено в 11:00
Энергетика
МЭА сохранило прогноз по росту спроса на нефть в мире
По данным МЭА, спрос на нефть в 2019 году достигнет 100,7 млн баррелей в сутки.
Обновлено в 04:29
Энергетика
Поставки газа по «Северному потоку» в 2018 году выросли на 15%
Компания Nord Stream AG в 2018 году поставила потребителям в Европе 58,8 млрд куб. м природного газа по газопроводу "Северный поток", что на 15% больше, чем за 2017 год (51,1 млрд куб. м). Это самый высокий показатель загрузки газопровода с начала его эксплуатации, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 10:38
Экономика
Хакеры атаковали российские банки через 80 000 их работников
Хакеры разослали 80 000 сотрудников российских банков письмо с вредоносным содержимым.
Обновлено в 06:51
Финансы
В ЦБ прогнозируют снижение инфляции в России со второго полугодия
Годовая инфляция в России достигнет максимума весной 2019 года, затем со второго полугодия будет снижаться и составит 5–5,5% по итогам года.
Обновлено в 10:03
Экономика
Медведев утвердил правила получения субсидий на покупку сельхозтехники
Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что подписал постановление, которое совершенствует правила получения компаниями субсидий на покупку сельхозтехники.
Обновлено в 10:35
Экономика
Верховный суд Нидерландов отказался признать банкротство ЮКОСа
Верховный суд Нидерландов не признал банкротство компании ЮКОС в России в 2006 г. Соответствующее постановление опубликовано на сайте суда.
Обновлено в 10:12
Экономика
Нерезиденты купили 40% ОФЗ на аукционах Минфина РФ 16 января
Министерство финансов России 16 января провело три первичных аукциона по продаже облигаций федерального займа (ОФЗ), в результате которых были размещены все выставленные на продажу бумаги на рекордную с 25 июля сумму - 35,142 млрд рублей по номиналу.
Обновлено в 11:10
Экономика
Alstom и Siemens сдались на милость китайцев
Создание железнодорожного гиганта уперлось в требования регуляторов Сделка по слиянию железнодорожных активов французской Alstom и немецкой Siemens оказалась под угрозой срыва.
Обновлено вчера в 12:49
Экономика
Доля Дерипаски в En+ снизится до менее чем 50%
"В ответ на недавние сообщения прессы En+ Group подтверждает, что в соответствии с соглашениями доля прямого и косвенного владения Дерипаски в компании будет снижена до менее чем 50%", - говорится в сообщении.
Обновлено в 02:22
Экономика
Российские нефтяные компании пожаловались на Росгвардию
Главы крупнейших нефтяных компаний России пожаловались в Совет безопасности на Росгвардию.
Обновлено вчера в 23:31
Экономика
Рубен Варданян войдет в совет директоров АКРА
Социальный предприниматель Рубен Варданян принял предложение Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) войти в состав совета директоров, сообщает агентство.
Обновлено в 09:00
Экономика
США пообещали скорую потерю лидерства в экономике
США вскоре утратят лидерство и к 2030 году займут третье место в рейтинге стран мира по уровню валового внутреннего продукта, пишет Business Today со ссылкой на прогнозы британской аналитической компании Standard Chartered.
Обновлено в 16:59
Энергетика
Глава «Нафтогаза» высказался против снижения цен для населения Украины
Глава компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев высказался против снижения цен на топливо для населения Украины.
Обновлено в 15:48