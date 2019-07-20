Экономика

S&P подтвердило рейтинг России на инвестиционном уровне "BBB-"РИА Новости 18:48

В феврале РФ вернула инвестиционный рейтинг у всех агентств "большой тройки". Тогда Moody’s повысило суверенный рейтинг России до инвестиционного "Baa3" со спекулятивного "Ba1", прогноз стабильный. Рейтинг от Fitch находится на уровне "BBB-" с позитивным прогнозом.
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S&P подтвердило рейтинг России на инвестиционном уровне "BBB-"

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