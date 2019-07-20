Экономика
S&P сохранило суверенный рейтинг России на уровне «BBB-»Коммерсантъ вчера в 18:10
Международное рейтинговое агентство S&P подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне «BBB-».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 03:30, Ашберн
Политика
Российское посольство показало карту с украинским Крымом
Посольство России в Великобритании опубликовало в Twitter карту, на которой Крым обозначен как территория Украины.
Обновлено вчера в 23:29
Политика
Новая глава Еврокомиссии призвала говорить с Россией с позиции силы
Избранная новой главой Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен высказалась по поводу антироссийских санкций.
Обновлено вчера в 08:10
Политика
Путин оценил ликвидацию последствий наводнений в Иркутской области
Обновлено вчера в 22:41
Политика
Украинский министр назвал цирком новый указ Зеленского
Украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что новый указ об улучшении качества дорог главы страны Владимира Зеленского похож на цирк.
Обновлено вчера в 20:32
Общество
На Урале в выходные ожидается гроза, дождь и шквалистый ветер
«Синоптики объявили штормовое предупреждение – 20 и 21 июля местами в Свердловской области ожидаются грозы, сильные дожди, град, шквалистое усиление ветра до 27 м/с», — сообщили ИА «Уральский меридиан» в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.
Обновлено в 01:10
Общество
Визит Путина в Тулун скрыли от местных жителей
Жители города Тулун в Иркутской области, который пострадал от наводнения, не знали о визите российского лидера Владимира Путина.
Обновлено в 03:19
Происшествия
Глава отдела МВД Москвы уволилась после ареста полковника-миллиардера
По словам одного из источников РИА Новости в правоохранительных органах, увольнение связано с арестом главы отдела управления «К» службы экономической безопасности ФСБ полковника Кирилла Черкалина.
Обновлено в 02:28
Армия и оружие
Иран опубликовал видео со «сбитого» США беспилотника
Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что американский десантный корабль USS Boxer сбил иранский беспилотник в районе Ормузского пролива.
Обновлено вчера в 16:31
Политика
Антироссийские санкции признали бесполезными в Германии
"Сохранение санкций против России вредно для немецких компаний и ведет к тому, что Россия постоянно общается с Китаем", - добавил Эрнст.
Обновлено в 00:10
Политика
Зеленский резко оттолкнул министра обороны Украины Полторака
Президент Украины Владимир Зеленский резко оттолкнул от себя министра обороны Степана Полторака.
Обновлено вчера в 10:18
Наука
Физики впервые упаковали 20-кубитную запутанность в 2 фотона
Обновлено 17 июля в 09:46
Происшествия
Взорвавшийся на «Лошарике» аккумулятор могли сделать в Петербурге
Аккумулятор, который загорелся на атомной глубоководной станции проекта 10831 «Лошарик», могли сделать в Петербурге.
Обновлено вчера в 09:42
Футбол
«Интер» предлагает 12 млн евро за Джеко, «Рома» требует 20
«Интер» по-прежнему не может договориться о трансфере форварда «Ромы» Эдина Джеко.
Обновлено вчера в 22:32
Футбол
Федерация футбола Испании расследует переход Гризманна в «Барселону»
Федерация футбола Испании поддержала инициативу «Атлетико», представители которого потребовали расследовать переход французского нападающего Антуана Гризманна из мадридской команды в «Барселону».
Обновлено вчера в 18:06
Футбол
Зидан: «Ситуация с Бэйлом в „Реале“ не изменилась»
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал текущую ситуацию с полузащитником команды Гаретом Бэйлом.
Обновлено в 01:46
Гаджеты
Honor анонсировал российскую презентацию Honor 20 Pro
Обновлено вчера в 15:09
Происшествия
Стал известен диагноз Инны Чуриковой
Актриса Инна Чурикова во время спектакля оступилась в темноте и упала со сцены. Так, 75-летняя женщина оказалась в хирургической реанимации.
Обновлено вчера в 00:52
Происшествия
Двоих подмосковных следователей задержали за получение взятки
Петренко отметила, что факт получения взятки выявлен Главным следственным управлением СКР по Московской области и ФСБ России.
Обновлено в 02:58
Космос
Пятая часть британцев считает фейком высадку американцев на Луну
Из нового исследования компании Opinium Research следует, что каждый пятый взрослый британец считает миссию «Аполлон-11» фейком.
Обновлено вчера в 12:39
Экономика
О зарплатном неравенстве в России рассказал Росстат
По словам директора Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ Владимира Гимпельсона, чем сильнее суммы отличаются друг от друга, тем сильнее неравенство и выше доля людей с низкой оплатой труда.
Обновлено 18 июля в 22:39
Теннис
Федерер проведёт выставочный матч на крупней арене для корриды
Обновлено в 02:40
Кино
Netflix показал первый трейлер сериала «Ведьмак»
Обновлено в 02:06
Игры
Sumo Digital работает над новыми проектами вместе с 2K Games
Sumo Digital объявила о партнёрстве с 2K Games (подразделением Take-Two), согласно которому крупная английская студия займётся разработкой сразу нескольких проектов для издательства.
Обновлено вчера в 09:57
Происшествия
Хакеры взломали сайт, почту и Twitter Скотленд-Ярда
Хакеры взломали сайт, почту и Twitter Скотленд-Ярда в пятницу вечером. Об этом сообщила британская газета The Independent.
Обновлено вчера в 23:42
Происшествия
Первый энергоблок Калининской АЭС подключили к сети
Энергоблок №1 на Калининской атомной электростанции в Тверской области включен в сеть после частичной остановки утром 18 июля из-за короткого замыкания в одном из трансформаторов тока на открытом распределительном устройстве.
Обновлено в 01:46
Общество
Названы наименее востребованные в России профессии
Ранее в Росстате назвали самые распространенные профессии среди мужчин и женщин в России.
Обновлено вчера в 23:02
Энергетика
Путин объяснил опасность ограничения цен на топливо
Российский лидер Владимир Путин объяснил опасность сильного ограничения цен на моторное топливо.
Обновлено вчера в 13:44
Политика
Путин назвал причину отказа от президентства
Стоун спросил президента, устал ли он, на что Путин ответил отрицательно.
Обновлено в 02:08