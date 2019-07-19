Экономика

S&P сохранило суверенный рейтинг России на уровне «BBB-»Коммерсантъ вчера в 18:10

Международное рейтинговое агентство S&P подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне «BBB-».
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S&P сохранило суверенный рейтинг России на уровне «BBB-»

Коммерсантъвчера в 18:10

В Минфине оценили решение S&P подтвердить инвестиционный рейтинг России

РИА Новости01:21

S&P сохранило рейтинг России на уровне BBB- со стабильным прогнозом

RT на русскомвчера в 18:18

S&P подтвердило суверенные рейтинги России «BBB-/BBB» со «стабильным» прогнозом

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Минфин позитивно оценил решение агентства S&P о сохранении кредитного рейтинга России

ТАССвчера в 18:10

S&P, скорее всего, сохранит статус-кво по суверенному рейтингу России

ПРАЙМ18 июля в 17:18

S&P улучшило прогноз по рейтингу ЮниКредит Банка

Банки.ру18 июля в 10:17
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Ребенок погиб при обрушении стены заброшенного здания в Татарстане

Обновлено в 16:58
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Сына Яны Рудковской и Евгения Плющенко госпитализировали с тренировки

Сын бизнесвумен Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко Саша получил травму во время занятий фигурным катанием.
Обновлено в 13:44
Энергетика

Цены на бензин в Грузии установили исторический рекорд

Цена на бензин на автозаправочных станциях Грузии достигла в субботу исторического максимума, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 12:23
Футбол

Олег Кононов: «Моментами игра получилась, моментами нет»

Главнвй тренер "Спартака" Олег Кононов заявил после матча 2-го тура чемпионата России с "Ростовом", что недовлен игрой команды в то время, когда красно-белые вели в счете.
Обновлено в 17:11
Политика

Посол Украины заявил о подрыве в Киеве доверия к Германии

Доверие многих украинцев к Германии подорвано в связи с восстановлением полномочий делегатов из России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), заявил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник в интервью немецкой газете Die Welt.
Обновлено в 15:07
Происшествия

Украинские силовики обстреляли Первомайск: есть погибшая и раненые

Огонь велся по жилому массиву города из минометов. При обстреле погибла женщина, а в числе раненых есть ребенок 2015 года рождения.
Обновлено в 14:47
Экономика

Россиян предупредили о резком подорожании красной икры

Руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев заявил, что цены на красную рыбу и икру в России в текущем году вырастут на 25–30%.
Обновлено в 07:00
Футбол

ЦСКА — Оренбург 2:1

Обновлено в 08:08
Политика

В Москве прошел митинг за допуск оппозиционеров на выборы в Мосгордуму

Обновлено в 09:15
Происшествия

Появилась новая версия гибели туристов на перевале Дятлова

Новую версию гибели группы Игоря Дятлова выдвинул житель Нижнего Тагила Василий Мехоношин, ссылаясь на опыт друзей-альпинистов.
Обновлено в 05:51
Единоборства

Получивший отек мозга в бою Дадашев находится в критическом состоянии

Обновлено в 06:25
Политика

Партия Зеленского выбрала спикера Верховной Рады

Приоритетным кандидатом на пост спикера Верховной Рады нового созыва является глава партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Дмитрий Разумков.
Обновлено в 10:12
Политика

Дрожащую Меркель отправили в длительный отпуск

Канцлер Германии Ангела Меркель уйдет в длительный отпуск из-за многочисленных приступов дрожи.
Обновлено в 16:46
Общество

British Airways и Lufthansa приостановили полёты в Каир

«Поскольку безопасность является для Lufthansa наивысшим приоритетом, авиакомпания сегодня временно приостановила полеты в Каир, пока проводится оценка ситуации», — сказал представитель компании.
Обновлено в 17:15
Единоборства

Чисора отправил Шпильку в жесткий нокаут

Поединок завершился во второй трехминутке, когда Чисора нанес сопернику мощнейший хук справа, а затем завершил атаку серией ударов, отправив Шпильку в глухой нокаут.
Обновлено в 17:03
Футбол

ОМОН начал избивать фанатов «Спартака» после матча в Ростове

Обновлено в 17:15
Политика

На крупнейшем металлургическом заводе Украины прошли обыски

Служба безопасности Украины (СБУ) пришла с обысками на крупнейшее металлургическое предприятие страны — «АрселорМиттал Кривой Рог».
Обновлено в 16:11
Политика

Поведение Зеленского при встрече с Полтораком возмутило украинцев

Обновлено в 01:36
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Netflix опубликовал первый трейлер сериала «Ведьмак»

Обновлено в 03:36
Баскетбол

Харден не сыграет на чемпионате мира

Обновлено вчера в 15:06
Авто

Volkswagen выпустит новый спортивный городской кроссовер

Журналисты сообщают, что линия предназначается для нового спортивного кроссовера, чьё производство будет начато в 2021 году.
Обновлено вчера в 16:15
Происшествия

Россиянку похитили и два дня насиловали в Барселоне

Обновлено в 08:16
Армия и оружие

Украина собирается купить списанные корабли советской постройки

Превратив вследствие провальной политики и тотальной коррупции основную часть своего военно-морского флота в ржавые лохани, частично продав, частично порезав на металл, командование ВМСУ теперь рассматривает возможность приобретения кораблей советской постройки.
Обновлено в 12:50
Происшествия

Хакеры взломали сайт, почту и Twitter полиции Лондона

Кибервзломщики вскрыли интернет-страницу, электронную почту и аккаунт Скотленд-Ярда, пишет британская газета The Independent.
Обновлено в 00:11
Шоу-бизнес

Алексей Панин показал свою 10-летнюю дочь с сигаретой

Актер Алексей Панин шокировал поклонников, опубликовав видео, где его десятилетняя дочь держит в руках сигарету.
Обновлено в 00:53
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Месси извинился за слова о коррупции

Обновлено в 14:38
Музыка

Эд Ширан выступил в Москве в футболке с гербом РФ

Обновлено вчера в 16:58
Игры

Сооснователь Blizzard Фрэнк Пирс ушёл из компании

Сооснователь студии Blizzard Фрэнк Пирс (Frank Pearce) ушёл в отставку. Об этом сообщается на сайте компании.
Обновлено в 05:39
Происшествия

В Польше нашли тело пропавшего пятилетнего россиянина

Останки пятилетнего россиянина, пропавшего в Польше десять дней назад, найдены на трассе между Варшавой и городом Гродзиск-Мазовецкий.
Обновлено в 14:29
Политика

Пушков прокомментировал претензии Омеляна к Зеленскому

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, назвавшего "цирком" указ президента Владимира Зеленского о повышении качества автомобильных дорог.
Обновлено в 10:31
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