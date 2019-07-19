Экономика
S&P сохранило суверенный рейтинг России на уровне «BBB-»Коммерсантъ вчера в 18:10
Международное рейтинговое агентство S&P подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне «BBB-».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 17:22, Ашберн
Шоу-бизнес
Сына Яны Рудковской и Евгения Плющенко госпитализировали с тренировки
Сын бизнесвумен Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко Саша получил травму во время занятий фигурным катанием.
Обновлено в 13:44
Энергетика
Цены на бензин в Грузии установили исторический рекорд
Цена на бензин на автозаправочных станциях Грузии достигла в субботу исторического максимума, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 12:23
Футбол
Олег Кононов: «Моментами игра получилась, моментами нет»
Главнвй тренер "Спартака" Олег Кононов заявил после матча 2-го тура чемпионата России с "Ростовом", что недовлен игрой команды в то время, когда красно-белые вели в счете.
Обновлено в 17:11
Политика
Посол Украины заявил о подрыве в Киеве доверия к Германии
Доверие многих украинцев к Германии подорвано в связи с восстановлением полномочий делегатов из России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), заявил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник в интервью немецкой газете Die Welt.
Обновлено в 15:07
Происшествия
Украинские силовики обстреляли Первомайск: есть погибшая и раненые
Огонь велся по жилому массиву города из минометов. При обстреле погибла женщина, а в числе раненых есть ребенок 2015 года рождения.
Обновлено в 14:47
Экономика
Россиян предупредили о резком подорожании красной икры
Руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев заявил, что цены на красную рыбу и икру в России в текущем году вырастут на 25–30%.
Обновлено в 07:00
Футбол
ЦСКА — Оренбург 2:1
Обновлено в 08:08
Происшествия
Появилась новая версия гибели туристов на перевале Дятлова
Новую версию гибели группы Игоря Дятлова выдвинул житель Нижнего Тагила Василий Мехоношин, ссылаясь на опыт друзей-альпинистов.
Обновлено в 05:51
Политика
Партия Зеленского выбрала спикера Верховной Рады
Приоритетным кандидатом на пост спикера Верховной Рады нового созыва является глава партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Дмитрий Разумков.
Обновлено в 10:12
Политика
Дрожащую Меркель отправили в длительный отпуск
Канцлер Германии Ангела Меркель уйдет в длительный отпуск из-за многочисленных приступов дрожи.
Обновлено в 16:46
Общество
British Airways и Lufthansa приостановили полёты в Каир
«Поскольку безопасность является для Lufthansa наивысшим приоритетом, авиакомпания сегодня временно приостановила полеты в Каир, пока проводится оценка ситуации», — сказал представитель компании.
Обновлено в 17:15
Единоборства
Чисора отправил Шпильку в жесткий нокаут
Поединок завершился во второй трехминутке, когда Чисора нанес сопернику мощнейший хук справа, а затем завершил атаку серией ударов, отправив Шпильку в глухой нокаут.
Обновлено в 17:03
Футбол
ОМОН начал избивать фанатов «Спартака» после матча в Ростове
Обновлено в 17:15
Политика
На крупнейшем металлургическом заводе Украины прошли обыски
Служба безопасности Украины (СБУ) пришла с обысками на крупнейшее металлургическое предприятие страны — «АрселорМиттал Кривой Рог».
Обновлено в 16:11
Кино
Netflix опубликовал первый трейлер сериала «Ведьмак»
Обновлено в 03:36
Баскетбол
Харден не сыграет на чемпионате мира
Обновлено вчера в 15:06
Авто
Volkswagen выпустит новый спортивный городской кроссовер
Журналисты сообщают, что линия предназначается для нового спортивного кроссовера, чьё производство будет начато в 2021 году.
Обновлено вчера в 16:15
Происшествия
Россиянку похитили и два дня насиловали в Барселоне
Обновлено в 08:16
Армия и оружие
Украина собирается купить списанные корабли советской постройки
Превратив вследствие провальной политики и тотальной коррупции основную часть своего военно-морского флота в ржавые лохани, частично продав, частично порезав на металл, командование ВМСУ теперь рассматривает возможность приобретения кораблей советской постройки.
Обновлено в 12:50
Происшествия
Хакеры взломали сайт, почту и Twitter полиции Лондона
Кибервзломщики вскрыли интернет-страницу, электронную почту и аккаунт Скотленд-Ярда, пишет британская газета The Independent.
Обновлено в 00:11
Шоу-бизнес
Алексей Панин показал свою 10-летнюю дочь с сигаретой
Актер Алексей Панин шокировал поклонников, опубликовав видео, где его десятилетняя дочь держит в руках сигарету.
Обновлено в 00:53
Футбол
Месси извинился за слова о коррупции
Обновлено в 14:38
Музыка
Эд Ширан выступил в Москве в футболке с гербом РФ
Обновлено вчера в 16:58
Игры
Сооснователь Blizzard Фрэнк Пирс ушёл из компании
Сооснователь студии Blizzard Фрэнк Пирс (Frank Pearce) ушёл в отставку. Об этом сообщается на сайте компании.
Обновлено в 05:39
Происшествия
В Польше нашли тело пропавшего пятилетнего россиянина
Останки пятилетнего россиянина, пропавшего в Польше десять дней назад, найдены на трассе между Варшавой и городом Гродзиск-Мазовецкий.
Обновлено в 14:29
Политика
Пушков прокомментировал претензии Омеляна к Зеленскому
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, назвавшего "цирком" указ президента Владимира Зеленского о повышении качества автомобильных дорог.
Обновлено в 10:31