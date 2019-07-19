Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) подтвердило рейтинг России на инвестиционном уровне "BBB-", прогноз стабильный, говорится в кратком обосновании агентства.

Футбол «Торпедо» одержало третью победу подряд в ФНЛ В двух матчах 3-го тура гости смогли переиграть хозяев: "Ротор" разгромил на выезде "Енисей" (3:0), а московское "Торпедо" также на выезде добилось минимальной победы над "СКА Хабовском".

Происшествия Спящую россиянку изнасиловали в Барселоне Двое граждан Румынии могут быть причастны к изнасилованию и незаконном лишении свободы молодой россиянки в Барселоне.

Происшествия Луценко заявил о «горячих версиях» в расследовании убийства Шеремета Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем Facebook, что Луценко, а также глава МВД Украины Арсен Аваков, глава Национальной полиции Сергей Князев и и.о. председателя СБУ Иван Баканов должны будут 23 июля отчитаться о ходе расследования убийства журналиста.

Армия и оружие В китайской прессе обсуждают «дымящий» эсминец «Быстрый» ВМФ России В китайских СМИ активно обсуждают выходивший на военно-морское учение эсминец «Быстрый» ВМФ РФ. Речь идёт об эсминце проекта 956.

Шоу-бизнес Алексей Панин показал видео малолетней дочери с сигаретой Актер Алексей Панин опубликовал в Instagram видео со своей 11-летней дочерью Аней, держащей в руках сигарету, и подвергся критике со стороны подписчиков.

Экономика Зарплаты половины россиян оказались меньше 35 тысяч рублей Половина россиян получает зарплату ниже 34,5 тысячи рублей, следует из результатов исследования Росстат.

Наука Airbus представил концепт пассажирского самолета, похожего на птицу Авиастроительный концерн Airbus показал концепт пассажирского самолета Bird of Prey, который похож на хищную птицу.

Энергетика Путин заявил об опасности ограничения цен на топливо В настоящее время рост цен на моторное топливо ниже уровня инфляции: если рост цен на бензин АИ-95 с начала года составил 1,8%, то инфляция выросла на 2,5%. Сама ситуация на рынке, как считают эксперты, связана с ситуацией на мировом энергетическом рынке, рассказал Путин.

Футбол «Манчестер Юнайтед» отверг новое предложение «Интера» по Лукаку "Манчестер Юнайтед" вновь отказался продавать нападающего Ромелу Лукаку в "Интер", который предлагал за бельгийца 53,9 миллиона фунтов, утверждает Sky Sports.

Транспорт В ГИБДД назвали основную причину гибели людей на российских дорогах ГИБДД назвала выезд на встречную полосу движения одной из главных причин гибели людей на российских дорогах.

Общество Минпромторг предложил не считать пиво алкоголем Минпромторг предложил вывести пиво из-под понятия алкогольной продукции.

Политика Саакашвили снял свою партию с выборов в Раду Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что его партия "Движение новых сил" отказывается участвовать в выборах в Раду, которые пройдут завтра, 21 июля.

Армия и оружие Глава военной разведки США сравнил угрозы со стороны России и Китая Директор разведывательного управления министерства обороны США генерал-лейтенант Роберт Эшли считает, что Россия представляет угрозу для США в краткосрочной перспективе, а Китай — в долгосрочной.

Политика Посольство России в Великобритании показало карту с украинским Крымом Посольство России в Великобритании опубликовало в Twitter-аккаунте карту, на которой Крым обозначен как территория Украины.

Культура В театре «Ленком» рассказали о состоянии упавшей со сцены Чуриковой Народная артистка СССР Инна Чурикова чувствует себя лучше, рассказал директор театра «Ленком» Марк Варшавер.

Экономика Правительство сделало шаг к отмене штрафа за нерепатриацию валюты Как сообщила нам пресс-служба Российского Экспортного Центра (РЭЦ), 18 июля 2019 года правительство одобрило законопроект об смягчении ответственности за нерепатриацию валютной выручки.

Общество В Италии на городских площадях будет действовать бесплатный Wi-Fi На центральных площадях итальянских городов установят бесплатные точки Wi-Fi. Первые 100 точек появятся уже в июле, сообщает "Евро Пульс".

Происшествия На Киевской таможне задержан грузовик с сотней картин из Франции Сотрудники Киевской таможни нашли в прибывшем из Франции грузовике 98 картин, которые были спрятаны среди деревянных рам.

Общество В Красноярск вернулась дымка от лесных пожаров Дымка от лесных пожаров вновь вернулась в Красноярск, сообщает управление МЧС по Красноярскому краю.

Происшествия Аварийная посадка самолета в океане попала на видео Легкомоторный самолет совершил аварийную посадку в океан на побережье американского города Оушен-Сити.

Происшествия В Петербурге пассажир устроил поножовщину в вагоне метро В Петербурге в вагоне метро на красной ветке мужчина с ножом напал на двух глухонемых пассажиров.