Экономика
S&P подтвердило инвестиционный рейтинг РоссииРИА Новости вчера в 18:48
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) подтвердило рейтинг России на инвестиционном уровне "BBB-", прогноз стабильный, говорится в кратком обосновании агентства.
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Общество
Онищенко намерен судиться с авторами идеи не считать пиво алкоголем
Онищенко заявил о беспринципности и провокационности такого предложения в свете обозначенной президентом РФ Владимиром Путиным задачи по укреплению здоровья населения.
Обновлено в 08:40
Общество
ВНИИ труда назвал наименее востребованные профессии в России
Всероссийский научно исследовательский институт назвал наименее востребованные профессии в Российской Федерации.
Обновлено в 04:14
Шоу-бизнес
Алексей Панин показал видео малолетней дочери с сигаретой
Актер Алексей Панин опубликовал в Instagram видео со своей 11-летней дочерью Аней, держащей в руках сигарету, и подвергся критике со стороны подписчиков.
Обновлено в 07:22
Здоровье
Эти люди подхватили давно забытые болезни. Все из-за отказа от прививок
По всему миру у людей начали диагностировать казалось бы давно побежденные болезни — коклюш, корь, столбняк.
Обновлено вчера в 17:04
Политика
На певицу Анастасию Приходько совершено нападение в Виннице
Обновлено в 07:58
Единоборства
Боксер Максим Дадашев перенес трепанацию черепа
Обновлено в 04:19
Политика
Польша не позвала Путина на годовщину начала Второй мировой войны
Обновлено вчера в 09:37
Авто
Автомобили Hyundai Accent и Elantra оснастят вариатором
Автомобили Hyundai Accent и Elantra от южнокорейского производителя обзаведутся вариатором.
Обновлено в 08:16
Общество
Во Франции зафиксирована самая высокая температура в истории страны
Во французском городе Верарг зафиксировали самую высокую температуру в истории страны.
Обновлено вчера в 11:56
Космос
Итальянский астронавт собрался сыграть диджей-сет из космоса
Итальянский астронавт Лука Пармитано записал музыкальный сет вместе с диджеем Le Shuuk, который 20 июня будет транслироваться во время выхода в открытый космос.
Обновлено в 09:16
Происшествия
Россиянку похитили и два дня насиловали в Барселоне
В Барселоне похитили 25-летнюю россиянку, когда она уснула на скамейке рядом с автовокзалом.
Обновлено в 09:02
Политика
Саакашвили снял свою партию с выборов в Раду в пользу Зеленского
Обновлено вчера в 23:50
Общество
МЧС и прокуратура подали иски администрациям и мэрам Тулуна и района
Тулунская межрайонная прокуратура и ГУ МЧС России по Иркутской области направили в городской суд иски в отношении администраций Тулуна и Тулунского района.
Обновлено в 00:59
Общество
Около 11 тыс. россиян получают зарплату более 1 млн рублей
Зарплату более 1 млн руб. в месяц получает не менее 11 тыс. человек в России, то есть 0,1% всех работников страны, свидетельствуют данные Росстата.
Обновлено вчера в 01:52
Происшествия
Горячие версии убийства Шеремета назвали на Украине
Луценко отметил, что в деле есть "горячие версии" убийства журналиста.
Обновлено в 09:11
Политика
Полторак прокомментировал инцидент на встрече с Зеленским
Министр обороны Украины Степан Полторак прокомментировал инцидент, который произошел у него с президентом Владимиром Зеленским во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих.
Обновлено в 05:11
Общество
Greenpeace запустил проект EarthApp по «состариванию» мест на Земле
Обновлено вчера в 11:14
Политика
МВД на Украине задействовало авиацию для дежурства перед выборами
"На дежурство 24/7 в регионах Украины заступили самолеты АН-72 и АН-26, вертолеты Н225, Н145, Ми-8 Единой системы авиационной безопасности МВД, а также мобильные экипажи спецназовцев НПУ и НГУ", - сказано в сообщении.
Обновлено в 08:39
Политика
Иран заявил о задержании британского танкера в Ормузском проливе
Обновлено вчера в 14:44
Политика
Главы дипведомств Турции и США обсудили ситуацию с С-400 и F-35
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу и глава Госдепартамента США Майк Помпео обсудили по телефону ситуацию с поставками российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, сообщили в турецком дипведомстве.
Обновлено в 08:59
Футбол
РПЛ назвала ближайшие сроки начала использования VAR во всех матчах
Перед началом первенства глава РПЛ Сергей Прядкин заявлял, что видеоповторы планируют использовать с первого тура чемпионата, однако внедрить систему к старту сезона не удалось.
Обновлено в 09:02
Футбол
«Краснодар» победил «Уфу» в матче РПЛ
Обновлено в 09:21
Происшествия
В Индии толпа избила насмерть мужчину, убившего павлинов
Толпа насмерть избила мужчину, обвиняемого в убийстве павлинов, в штате Мадхья-Прадеш в центральной части Индии, сообщает телеканал NDTV со ссылкой на полицию.
Обновлено в 09:24
Армия и оружие
Саудовская Аравия согласилась разместить войска США
В связи с напряженнностью в отношениях США и Ирана Вашингтон отправляет в Саудовскую Аравию еще 500 военослужащих.
Обновлено в 03:45
Шоу-бизнес
Сына Рудковской и Плющенко увезли на скорой с тренировки
Шестилетнему сыну олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской на днях потребовалась экстренная помощь медиков.
Обновлено в 06:45
Общество
Беглов поручил построить в Петербурге современный музыкальный фонтан
Градоначальник предложил выбрать место для нового музыкального фонтана с подсветкой и построить его уже в следующем году.
Обновлено в 08:38
Общество
Рябцева обвинила Навального в хищении 10 миллионов на сборе подписей
По словам Рябцевой, во время подготовительной кампании Навальный вывел со своего биткоин-кошелька 12,7 миллиона рублей пожертвований, из которых на сбор подписей ушло только 2,7 миллиона.
Обновлено в 05:25
Авто
Toyota объявила дату премьеры нового компактного кроссовера
Как сообщает Autocar, в модельном ряду Toyota новый четырехметровый паркетник заменит компакт-кросс Rush и станет серийным продолжением концепта Daihatsu DN Trec, представленного на одном из международных мотор-шоу в 2017 году.
Обновлено в 01:30
Происшествия
Обнаружено кладбище проблемных Boeing 737 MAX
Кладбище самолетов Boeing 737 MAX, полеты которых были запрещены, обнаружено в Логистическом аэропорту Южной Калифорнии в Викторвилле.
Обновлено в 09:18